Где смотреть на полёт Джеффа Безоса в космос и какой у него план Статьи редакции
Полет состоится в 16:00 по мск, трансляция начнётся на полтора часа раньше.
20 июля основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard. Корабль стартует в 16:00 по мск, полёт продлится около 10 минут.
Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. К нему присоединятся 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменит победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.
Где следить за трансляцией
- На сайте Blue Origin, трансляция начнется за полтора часа до старта — в 14:30 по московскому времени.
- На официальном YouTube-канале Blue Origin.
- На YouTube-канале РБК — он проведёт русскоязычную трансляцию.
- На YouTube-канале образовательного проекта о космосе Alpha Centauri.
План полёта
New Shepard не выйдет на орбиту Земли, как и корабль компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона во время полёта 11 июля. Но в отличие от конкурента, Безос с командой поднимется на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.
После старта корабль наберёт достаточную скорость, затем многоразовая разгонная ступень ракеты отсоединится, а капсула с пассажирами продолжит движение в космос. Они достигнут линии Кармана и проведут около четырёх минут в невесомости.
Первой сядет ступень, за ней автоматически опустится капсула на парашютах. Весь полёт пройдёт автоматически.
План б продуман надеюсь?
План А: не свалиться
План Б: свалиться, но не сильно
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