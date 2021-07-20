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Будущее
Евгения Евсеева

Где смотреть на полёт Джеффа Безоса в космос и какой у него план Статьи редакции

Полет состоится в 16:00 по мск, трансляция начнётся на полтора часа раньше.

4 4 комментария
478 просмотров

20 июля основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard. Корабль стартует в 16:00 по мск, полёт продлится около 10 минут.

Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. К нему присоединятся 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменит победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.

Где следить за трансляцией

  • На сайте Blue Origin, трансляция начнется за полтора часа до старта — в 14:30 по московскому времени.
  • На официальном YouTube-канале Blue Origin.
  • На YouTube-канале РБК — он проведёт русскоязычную трансляцию.
  • На YouTube-канале образовательного проекта о космосе Alpha Centauri.
Команда Джеффа Безоса Blue Origin

План полёта

New Shepard не выйдет на орбиту Земли, как и корабль компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона во время полёта 11 июля. Но в отличие от конкурента, Безос с командой поднимется на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.

После старта корабль наберёт достаточную скорость, затем многоразовая разгонная ступень ракеты отсоединится, а капсула с пассажирами продолжит движение в космос. Они достигнут линии Кармана и проведут около четырёх минут в невесомости.

Первой сядет ступень, за ней автоматически опустится капсула на парашютах. Весь полёт пройдёт автоматически.

Bloomberg Quicktake @Quicktake
This is what Jeff Bezos's 10-minute journey to space — set for July 20 — will look like https://t.co/xEsguZL7k7

#amazon #blueorigin #джеффбезос

4 4 комментария
5
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4 комментария
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Митя Мурасов

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План б продуман надеюсь?

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Андрей Фролов

Митя
1

План А: не свалиться
План Б: свалиться, но не сильно

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Митя Мурасов

Андрей
0

План С: свалиться сильно, но хотя бы в воду

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Nikita Yanson

0

А Рогозин в твиттере опять будет наших олигархов попрекать ?))

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