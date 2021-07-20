Blue Origin успешно совершила полёт в космос с Джеффом Безосом на борту Статьи редакции
Сам полёт продлится около 10 минут, пассажиры будут находиться в невесомости около четырёх минут.
Корабль стартовал с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса.
После старта New Shepard набрал достаточную скорость, затем многоразовая разгонная ступень ракеты отсоединилась, а капсула с пассажирами продолжила движение в космос. Они достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.
Первой села ступень, за ней автоматически опустилась капсула на парашютах. Весь полёт прошел автоматически.
Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.
Перед полётом команда прошла 14-часовую подготовку — в программу обучения вошли брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости.
В компании Безоса отмечали, что полет New Shepard можно считать космическим, поскольку корабль взлетит на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.
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Сам полёт продлится около 10 минут, пассажиры будут находиться в невесомости около четырёх минут.
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