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Будущее
Евгения Евсеева

Blue Origin успешно совершила полёт в космос с Джеффом Безосом на борту Статьи редакции

Сам полёт продлится около 10 минут, пассажиры будут находиться в невесомости около четырёх минут.

27 27 комментариев
1742 просмотров

Корабль стартовал с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса.

После старта New Shepard набрал достаточную скорость, затем многоразовая разгонная ступень ракеты отсоединилась, а капсула с пассажирами продолжила движение в космос. Они достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.

Первой села ступень, за ней автоматически опустилась капсула на парашютах. Весь полёт прошел автоматически.

Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.

Перед полётом команда прошла 14-часовую подготовку — в программу обучения вошли брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости.

В компании Безоса отмечали, что полет New Shepard можно считать космическим, поскольку корабль взлетит на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.

#новость #blueorigin #джеффбезос

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Святослав Польшин

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Почему-то я рад за Джеффа, возможно даже больше чем за Илона, т.к. он не побоялся показать и испытать свой продукт самостоятельно, хоть совершенно другой.
Комерсы из штатов на наших глазах делают космическую революцию!
Это история.

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Denis Kolesnikov

Святослав
0

Алло! А Ричард Брэнсон?

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Sergei Zotov

9

Интересный дизайн у ракеты

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Sergey Nester

Sergei
5
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Sergei Zotov

Sergey
0

хэээй, я же просто написал, что дизайн интересный :trollface:

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Ответный цветок

Sergei
2

Это специально сделано.

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Андрей Фролов

Sergei
0
Ответить

Pavel Loginov

5

Сели. Красавцы. Повторили путешествие Шепарда

Ответить

evilnw

1

Возможно, когда-то наши силовики будут вкладывать деньги в космос.

Ответить

Aleksandr Azh

evilnw
3

лучше бы не надо

Ответить

Dmitry Kashin

Aleksandr
5

Если они сами потом на своих поделках полетят, то надо

Ответить

Ответный цветок

Dmitry
0

Вероятно, первым на их ракете полетит Алексей Анатольевич в сторону Солнца.

Ответить

Александр

Ответный
1

Ночью.

Ответить

hakhagmon

Алексан…
0

И встретит как ким чин ина

Ответить

Владимир В

Aleksandr
0

так ведь уже

Ответить

Yury Kotov

2

В самолете Брэнсона как то веселее было

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Al Pr

Yury
3

У Бренсона всё веселее

Ответить

Ed M

2

Чёт фигня какая-то а не полет. Даже одного витка не сделают.

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Sergey Naumovich

1

Кайф

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Aleksandr Azh

1

В добрый путь.

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Dennis Gerasimov

1

тьфу-тьфу, главное не взлететь а вернуться. ну ждемц

Ответить

Klim Kin

1

Безос, не подведи! Нам нужна еще одна хорошая новость в этом году!

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Андрей Фролов

1
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Sergey Nester

1

Красавчики. Попадают в историю мирным способом. 

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Глеб Варганов

0

Ждём обратно теперь)

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Denis Kolesnikov

0

Ну хоть за других порадоваться

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Denis Kolesnikov

0

Смотрел и плакал

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