И передать друг другу еду в полёте.

Джефф Безос на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое на борту космического корабля New Shepard во время полёта на край космоса.

Полёт длился десять минут. Члены экипажа достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.

Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.

Перед полётом команда прошла 14-часовую подготовку — в программу обучения вошли брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости.