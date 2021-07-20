Будущее
Nazigul Jusupova

Команда Blue Origin за четыре минуты в невесомости успела передать привет маме и поиграть мячиком для пин-понга Статьи редакции

И передать друг другу еду в полёте.

Джефф Безос на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое на борту космического корабля New Shepard во время полёта на край космоса.

jeffbezos

Полёт длился десять минут. Члены экипажа достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.

Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.

Перед полётом команда прошла 14-часовую подготовку — в программу обучения вошли брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости.

#джеффбезос #blueorigin

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3 3 комментария
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Призванный рак

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Сеанс коллективного рукоблудия в предыдущем материале про полёт Безоса уже истощил публику.
Еще тут они не смогут.

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Sergey Naumovich

0

Заплатил такие деньги и не смог полететь (

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Kuper Bad

Sergey
0

Ну думаю за такие деньги, он на второй полет смог согласовать, и посмотреть живые они или нет.

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