Команда Blue Origin за четыре минуты в невесомости успела передать привет маме и поиграть мячиком для пин-понга Статьи редакции
И передать друг другу еду в полёте.
Джефф Безос на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое на борту космического корабля New Shepard во время полёта на край космоса.
Полёт длился десять минут. Члены экипажа достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.
Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.
Перед полётом команда прошла 14-часовую подготовку — в программу обучения вошли брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости.
Заплатил такие деньги и не смог полететь (
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Сам полёт продлился около 10 минут, пассажиры находились в невесомости около четырёх минут.
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Я искренне считаю, что секс невероятно переоценён (да, над этим вы можете едко пошутить в комментариях). То есть его добавленная стоимость стремится к бесконечности. И вот фантазия на тему: может, кто-то сделал сексу маркетинг? Если да, то какими инструментами?
Полет состоится в 16:00 по мск, трансляция начнётся на полтора часа раньше.