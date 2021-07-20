Команда Blue Origin за четыре минуты в невесомости успела передать привет маме и поиграть мячиком для пинг-понга Статьи редакции
И передать друг другу еду в полёте.
Джефф Безос на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое на борту космического корабля New Shepard во время полёта на край космоса.
Полёт длился десять минут. Члены экипажа достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.
Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.
Перед полётом команда прошла 14-часовую подготовку — в программу обучения вошли брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости.
Очень круто, конечно, ноооо. Бля, я бы залип к иллюминаторам смотреть на Землю, ведь это единственное, чего не пережить тут, внизу. А они летали по комнате в невесомости, хотя это, думаю, и в искусственных условиях можно ощутить. Короче хз, наверное, там это по-другому воспринимается.
Ну космонавтов же готовят как-то? Я в этом не шарю, почему-то был уверен, что такие возможности есть.
Не ну так и на другие страны посмотреть можно, но своими глазами-то значительно круче.
А то, что на земле не пережить невесомости, что-то мне не верится, что нет возможности, но спорить не хочу, искать аргументы тоже.
Заплатил такие деньги и не смог полететь (
И передать друг другу еду в полёте.
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Сам полёт продлился около 10 минут, пассажиры находились в невесомости около четырёх минут.
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