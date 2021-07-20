Будущее
Nazigul Jusupova

Команда Blue Origin за четыре минуты в невесомости успела передать привет маме и поиграть мячиком для пинг-понга Статьи редакции

И передать друг другу еду в полёте.

Джефф Безос на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое на борту космического корабля New Shepard во время полёта на край космоса.

jeffbezos

Полёт длился десять минут. Члены экипажа достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.

Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.

Перед полётом команда прошла 14-часовую подготовку — в программу обучения вошли брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости.

#джеффбезос #blueorigin

2116 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Alexander Sol.

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Очень круто, конечно, ноооо. Бля, я бы залип к иллюминаторам смотреть на Землю, ведь это единственное, чего не пережить тут, внизу. А они летали по комнате в невесомости, хотя это, думаю, и в искусственных условиях можно ощутить. Короче хз, наверное, там это по-другому воспринимается.

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Виктор

Alexander
0

Интересно, как вы переживете невесомость на поверхности земли? )

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Alexander Sol.

Виктор
0

Ну космонавтов же готовят как-то? Я в этом не шарю, почему-то был уверен, что такие возможности есть.

Ответить

Виктор

Alexand…
0

Простой ответ - таких возможностей нет (только полет на ИЛ-76 мдк). А вот посмотреть на землю из космоса как раз легче легкого - и в 2D, 3D и в VR, и интерактивно, с изумительным качеством

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Alexander Sol.

Виктор
0

Не ну так и на другие страны посмотреть можно, но своими глазами-то значительно круче.
А то, что на земле не пережить невесомости, что-то мне не верится, что нет возможности, но спорить не хочу, искать аргументы тоже. 

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Призванный рак

1

Сеанс коллективного рукоблудия в предыдущем материале про полёт Безоса уже истощил публику.
Еще тут они не смогут.

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Evgeniy Zorin

1

ребята скоро начнут серийное производство "батутов")

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Какие-то они очень смелые люди, вот так в консервной банке летать

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Sergey Naumovich

0

Заплатил такие деньги и не смог полететь (

Ответить

Kuper Bad

Sergey
1

Ну думаю за такие деньги, он на второй полет смог согласовать, и посмотреть живые они или нет.

Ответить

Andrey Smalkov

0

Во, Безос молодец! Не то что это дед Брэнсон )

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Al Al

0

У Безоса лофт против студии Бренсона

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Константин Яковлев

0

Космический клубеж

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Будущее
Nazigul Jusupova
Команда Blue Origin за четыре минуты в невесомости успела передать привет маме и поиграть мячиком для пинг-понга Статьи редакции

И передать друг другу еду в полёте.

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