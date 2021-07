Джефф Безос на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое на борту космического корабля New Shepard во время полёта на край космоса.

{"items":[{"comment_id":3054465,"subsite_id":199122,"user_id":767921,"type":"comment_add","id":3054465,"hash":"a76b8b2bc3b967e2e3a9545564dbc244","date":1626809326,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/271697-yandeks-market-stavit-pod-ugrozu-i-zakrytie-punktov-vydachi-obrashchenie?comment=3054465","text":"\u0410 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e 01.01.2025? :)\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":767921,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/767921-damir-shafikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/55229b57-de25-541f-997d-5f17ce3c161d\/","name":"Damir Shafikov","isVerified":false},"content":{"id":271697,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/271697-yandeks-market-stavit-pod-ugrozu-i-zakrytie-punktov-vydachi-obrashchenie","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0443 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0438 \u2014 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054466,"subsite_id":200396,"user_id":383629,"type":"comment_add","id":3054466,"hash":"946e44a96f9a2606bea14d8bb4f474e8","date":1626809384,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok?comment=3054466","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e, \u043f\u0440\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":383629,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/383629-alex-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dede3683-b32c-815e-f233-48fc8a151cbf\/","name":"Alex Petrov","isVerified":false},"content":{"id":271892,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054467,"subsite_id":200396,"user_id":446965,"type":"comment_add","id":3054467,"hash":"b9cac3fb3245f2cc5dab09b343e4b68d","date":1626809389,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/266656-novosti-cifrovyh-ekosistem-apple-zapustit-servis-rassrochki-sber-perevernet-igrovuyu-industriyu-a-x5-zapustil-media?comment=3054467","text":"\u041d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430) \u043d\u0435 \u0437\u0440\u044f \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044e \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":446965,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/446965-pavel-pereverzev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/462b3fb8-bcdf-1f34-3c86-8d3e57ea807e\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0440\u0437\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":266656,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/266656-novosti-cifrovyh-ekosistem-apple-zapustit-servis-rassrochki-sber-perevernet-igrovuyu-industriyu-a-x5-zapustil-media","title":"\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c: Apple \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438, \u0421\u0431\u0435\u0440 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u0443\u044e \u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u044e, \u0430 X5 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054468,"subsite_id":199119,"user_id":313060,"type":"comment_add","id":3054468,"hash":"b08ccccdc4f62e8db68d3e72e5c95135","date":1626809445,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271980-tinkoff-prodal-svoyu-dolyu-v-kassir-ru-obratno-osnovnomu-vladelcu-biletnogo-operatora?comment=3054468","text":"\u0417\u0430 \u0447\u0442\u043e \u041e\u043b\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0441\u044f....

\u0410 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 - \u043a\u0430\u043a \u0431\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0433\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":313060,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/313060-dennis-gerasimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cd2e536f-7570-5ca6-b5a3-8e0c147a6758\/","name":"Dennis Gerasimov","isVerified":false},"content":{"id":271980,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271980-tinkoff-prodal-svoyu-dolyu-v-kassir-ru-obratno-osnovnomu-vladelcu-biletnogo-operatora","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u0441\u0432\u043e\u044e \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 \u00ab\u041a\u0430\u0441\u0441\u0438\u0440.\u0440\u0443\u00bb \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054469,"subsite_id":200396,"user_id":107763,"type":"comment_add","id":3054469,"hash":"6e265c4063c1941719f7bb87fa6b0888","date":1626809497,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok?comment=3054469","text":"\u0410 60% \u0432\u044b \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438? 12 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u043d\u0430 5% \u0443\u043c\u043d\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438? \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0437\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430 120% - \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0437\u0430\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0435\u0431\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0435\u0449\u0451 \u0438 20% \u0441\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443 \u043d\u0430\u0434\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":107763,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/107763-yuriy-pavshukov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50c17569-2930-b5ea-40f8-253dcfb6c2c7\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u041f\u0430\u0432\u0448\u0443\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271892,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054472,"subsite_id":200396,"user_id":367064,"type":"comment_add","id":3054472,"hash":"388e685e9bee3c33dd0e57178eddcb33","date":1626809682,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok?comment=3054472","text":"\u0414\u0430, \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441-\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u0435\u0435 \u043c\u044d\u0439\u043b-\u0440\u0443 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":367064,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/367064-yuri-istomin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3f3b9c97-ecd3-9702-3d68-9a2cf3290f21\/","name":"Yuri Istomin","isVerified":false},"content":{"id":271892,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054478,"subsite_id":199124,"user_id":669100,"type":"comment_add","id":3054478,"hash":"e687f6bf9637787982b8069aa7e3155d","date":1626809805,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi?comment=3054478","text":"\u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0430 \u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":669100,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/669100-andrey-usov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/07b549a1-d52d-5b0b-9e05-073e90b6e1d6\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0423\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271969,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438\u043d\u0433\u0443 \u00ab \u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb \u0438 \u0441\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054479,"subsite_id":200396,"user_id":383629,"type":"comment_add","id":3054479,"hash":"370d87bd05718aba732baf9aa373826a","date":1626809823,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok?comment=3054479","text":"5\u042512=60,\u00a0 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u0436\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e, \u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b , \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u043b 67 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432\u00a0 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0435, \u043f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0443 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0443 \u043e\u0442\u0434\u0430\u043b \u0431\u044b \u0435\u0449\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 3,5 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438, \u0442\u0435 \u043f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0443 \u0442\u0443\u0442 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043f\u043b\u0438, \u0430\u0445 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0430\u0441 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043e\u0442 100% \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0443 50%, \u043d\u043e \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u0440\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0448\u043a\u0443\u0440\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":383629,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/383629-alex-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dede3683-b32c-815e-f233-48fc8a151cbf\/","name":"Alex Petrov","isVerified":false},"content":{"id":271892,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054480,"subsite_id":199124,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3054480,"hash":"ba31dda5c48233cc771752f80689dcf8","date":1626809830,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi?comment=3054480","text":"\u041a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0434\u0430. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0446\u043e\u0432 \u0432 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0447\u0442\u043e \u0421\u041c\u0421 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u043b\u043e. \u042f \u0442\u0443\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u043b \u0435\u0451, \u0437\u0430\u043d\u043e\u0432\u043e \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e. \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u043d\u0438\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0441\u0443\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0442\u043d\u0437\u0438\u044e \u0432 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0434\u043e\u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u043c\u043e\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0441\u0443\u0434.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":271969,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438\u043d\u0433\u0443 \u00ab \u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb \u0438 \u0441\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054481,"subsite_id":199115,"user_id":431515,"type":"comment_add","id":3054481,"hash":"137428ec6b59c5b34ec450365fefb030","date":1626809869,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271513-kazanskie-problemy-elektrosamokatov-vlasti-v-10-raz-sokratili-chislo-stoyanok-servisy-arendy-ne-ponimayut-kak-rabotat?comment=3054481","text":"\u0418 \u0435\u0449\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0443\u0442 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u0438\u0441\u0442\u044b \u043b\u0435\u0442\u0430\u044e\u0442!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":431515,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/431515-andrey-gordeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d5891c83-f770-c3b4-28b8-fa8592fb2618\/","name":"Andrey Gordeev","isVerified":false},"content":{"id":271513,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271513-kazanskie-problemy-elektrosamokatov-vlasti-v-10-raz-sokratili-chislo-stoyanok-servisy-arendy-ne-ponimayut-kak-rabotat","title":"\u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432: \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432 10 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043e\u043a, \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054483,"subsite_id":199123,"user_id":384286,"type":"comment_add","id":3054483,"hash":"e4b1e5fb2aa9b468540f958bc9fffc5c","date":1626809884,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda?comment=3054483","text":"\u0413\u0430\u043b\u0438\u044f, \u043d\u0430\u043c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043b\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u0430\u0447\u043a\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u043e \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0432\u0435\u0441\u044c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438 \u043c\u044b \u0441 \u0440\u0430\u0434\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0435\u043c \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":384286,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/384286-mike-sverdlov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/52a21c39-546b-5135-9ccf-d4710a361db1\/","name":"Mike Sverdlov","isVerified":false},"content":{"id":271926,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271926-kak-ya-brosil-gossluzhbu-i-stal-novichkom-v-it-v-34-goda","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0433\u043e\u0441\u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u043c \u0432 IT \u0432 34 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054484,"subsite_id":200396,"user_id":107763,"type":"comment_add","id":3054484,"hash":"8caa941d54f8e35be65a8bfbc8c25b52","date":1626809893,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok?comment=3054484","text":"\u0410 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435. 50% \u0440\u0438\u0435\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0443\u043c\u043d\u043e\u0436\u044c\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434. \u0411\u0443\u0434\u0435\u0442 600%! 60 \u0448\u043a\u0443\u0440 \u0441\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443\u00a0\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":107763,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/107763-yuriy-pavshukov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50c17569-2930-b5ea-40f8-253dcfb6c2c7\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u041f\u0430\u0432\u0448\u0443\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271892,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054485,"subsite_id":199124,"user_id":660008,"type":"comment_add","id":3054485,"hash":"d7dcdabb447bc5464faa7ea84012d748","date":1626809898,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271412-yumani-zablokirovali-schet-za-vhodyashchiy-perevod-s-fonom-kripty?comment=3054485","text":"\u0415\u0435\u0435\u0435\u0435, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431, \u043f\u043e\u0439\u0434\u0443 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432\u0435\u0441\u0435\u043b\u044c\u044f \u0440\u0430\u0434\u0438 - \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043e\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438. \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0443\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0435\u0440\u0442\u0432))\u00a0

\u0418 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b \u0438\u0437 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u044b, \u043c\u0435\u043d\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 - \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435)\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":660008,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/660008-ivan-zabuldygin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc570a72-9085-5d51-83e0-695ed6eef731\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0417\u0430\u0431\u0443\u043b\u0434\u044b\u0433\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":271412,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271412-yumani-zablokirovali-schet-za-vhodyashchiy-perevod-s-fonom-kripty","title":"\u00ab\u042e\u043c\u0430\u043d\u0438\u00bb \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0437\u0430 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c\u00bb \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054486,"subsite_id":200396,"user_id":383629,"type":"comment_add","id":3054486,"hash":"db7798999bec5c3e7e63a4e4d1d53047","date":1626809959,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok?comment=3054486","text":"\u0420\u0438\u044d\u043b\u0442\u043e\u0440 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0440\u0430\u0437 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":383629,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/383629-alex-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dede3683-b32c-815e-f233-48fc8a151cbf\/","name":"Alex Petrov","isVerified":false},"content":{"id":271892,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054487,"subsite_id":199123,"user_id":19176,"type":"comment_add","id":3054487,"hash":"b433e7dbff15db579898039dbb8549a9","date":1626809981,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270925-yandeks-neumelo-ukral-moyu-ideyu-s-ozvuchkoy-subtitrov-na-youtube?comment=3054487","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 VPN","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":19176,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/19176-constantine-kiselev","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/21\/2d\/bc\/8a7ae01b28a634.jpg","name":"Constantine Kiselev","isVerified":false},"content":{"id":270925,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270925-yandeks-neumelo-ukral-moyu-ideyu-s-ozvuchkoy-subtitrov-na-youtube","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0435\u0443\u043c\u0435\u043b\u043e \u00ab\u0443\u043a\u0440\u0430\u043b\u00bb \u043c\u043e\u044e \u0438\u0434\u0435\u044e \u0441 \u043e\u0437\u0432\u0443\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0443\u0431\u0442\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 YouTube"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054489,"subsite_id":199115,"user_id":65028,"type":"comment_add","id":3054489,"hash":"85d98f8b2389c9ccb9a8294fc4c83bbe","date":1626810021,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271513-kazanskie-problemy-elektrosamokatov-vlasti-v-10-raz-sokratili-chislo-stoyanok-servisy-arendy-ne-ponimayut-kak-rabotat?comment=3054489","text":"\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0434\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0438 \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u044b \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043a\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0445\u043e\u0434\u044f\u0442, \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e \u043d\u0435\u0439 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0433\u043e\u043d\u044f\u0435\u0448\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":65028,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/65028-andrey-churinov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7249dfd1-efdb-0ffc-68b3-466eb6df8394\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0427\u0443\u0440\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271513,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271513-kazanskie-problemy-elektrosamokatov-vlasti-v-10-raz-sokratili-chislo-stoyanok-servisy-arendy-ne-ponimayut-kak-rabotat","title":"\u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432: \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432 10 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043e\u043a, \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054490,"subsite_id":199124,"user_id":770879,"type":"comment_add","id":3054490,"hash":"019141f36909f76f2d9116da989cc12b","date":1626810036,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi?comment=3054490","text":"\u041f\u0440\u0438 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0434\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0438\u043c\u043a\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0444 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a, \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u044f \u0441\u0438\u043c\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043f\u0438\u044e \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0431\u0438\u043b\u043b\u0438\u043d\u0433 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d \u0440\u0430\u0437\u0434\u0432\u043e\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0442\u0438, \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u0430\u0445 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":770879,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/770879-maksim-tushev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2628c4bc-6a65-5fb8-8fe9-9a7e7a94eac4\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0422\u0443\u0448\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271969,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438\u043d\u0433\u0443 \u00ab \u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb \u0438 \u0441\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054491,"subsite_id":199124,"user_id":735573,"type":"comment_add","id":3054491,"hash":"7525c37ec98adb8fff9890ff517da917","date":1626810047,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi?comment=3054491","text":"\u0423 \u0432\u0430\u0441 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0435 \u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":735573,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/735573-vzhuh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fead4364-fbe0-4a50-c94a-06c6027f741b\/","name":"\u0412\u0436\u0443\u0445","isVerified":false},"content":{"id":271969,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271969-moshenniki-poluchili-dostup-k-internet-bankingu-alfa-banka-i-snyali-dengi","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438\u043d\u0433\u0443 \u00ab \u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb \u0438 \u0441\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054492,"subsite_id":200396,"user_id":383629,"type":"comment_add","id":3054492,"hash":"7bc21dc7e3c806f90584845e5d51e388","date":1626810059,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok?comment=3054492","text":"\u0423\u0433\u0443, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0435\u0449\u0435 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0443\u0442 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 +.\u00a0 \u041a\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 Go, Go \u043d\u0430\u0445\u0435\u0440, \u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u0442 \u0441 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u043a\u043e\u0441\u044f\u0447\u0438\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":383629,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/383629-alex-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dede3683-b32c-815e-f233-48fc8a151cbf\/","name":"Alex Petrov","isVerified":false},"content":{"id":271892,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271892-yandeks-nedvizhimost-zapustila-v-peterburge-servis-arenda-dlya-poiska-i-sdachi-zhilya-na-dolgiy-srok","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u00bb \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3054493,"subsite_id":199122,"user_id":755768,"type":"comment_add","id":3054493,"hash":"a08b0798bf47912027b6a02abe4fee8a","date":1626810093,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270637-kak-bystro-ponyat-yavlyaetsya-li-tovar-brendom-xiaomi-ili-za-nego-vydaetsya-i-pochemu-sama-kompaniya-s-etim-ne-boretsya?comment=3054493","text":"\u041d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043a\u043b\u0435\u044e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u043b\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430 OEM \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u044e. \u0410\u0432\u0442\u043e\u0440 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u044b, \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0421\u044f\u043e\u043c\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043a \u043d\u0438\u043c \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":755768,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/755768-aleksey-pokupkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e02e3ed8-09ee-a82d-ad11-40b20d224b31\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":270637,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270637-kak-bystro-ponyat-yavlyaetsya-li-tovar-brendom-xiaomi-ili-za-nego-vydaetsya-i-pochemu-sama-kompaniya-s-etim-ne-boretsya","title":"\u041a\u0430\u043a \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c, \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043b\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c Xiaomi \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0432\u044b\u0434\u0430\u0451\u0442\u0441\u044f (\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0430\u043c\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u0440\u0435\u0442\u0441\u044f)"},"isAnonymous":false}]}