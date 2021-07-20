Мошенники получили доступ к интернет-банкингу « Альфа-Банка» и сняли деньги

Являюсь клиентом банка более 10 лет. Всегда считала этот банк надежным и лучшим. Но 17.07.21 года с моей дебетовой карты неизвестным лицом было снято 50 000₽. Мошенник каким-то образом проник в личный кабинет, перевел с накопительного счета 57 597₽, затем четырьмя транзакциями по 10 и 15 тыс. вывел 50 000 ₽ на счет тинькоф мобайл, оставив на моем…