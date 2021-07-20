Будущее
Nazigul Jusupova

Цитата: Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon, которые «оплатили» его полёт в космос Статьи редакции

В 2017 году Безос говорил, что продаёт акции компании для финансирования Blue Origin.

Blue Origin 20 июля успешно совершила полёт в космос. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.

На пресс-конференции после полёта Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon.

Я хочу поблагодарить каждого сотрудника Amazon и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за все это. Серьезно, каждому клиенту Amazon и каждому сотруднику Amazon, спасибо вам от всего сердца.

Джефф Безос
основатель Amazon
Blue Origin

В 2017 году Джефф Безос говорил, что продаёт акции Amazon на $1 млрд в год для финансирования своей аэрокосмической компании Blue Origin.

#джеффбезос #цитата

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3 комментария
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Bulat Akhmetshin

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Не зря работники складов амазона ссали в бутылки вместо туалетов, все чтобы приблизить этот момент.

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TriON

2

Этот господин уплатит за все.

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Макс Демидов

2

Как говорится, если ты будешь много и усердно работать, то твой начальник быстрее поедет в отпуск. 

Но зато он честно сказал.

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