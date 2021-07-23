{"id":4529,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4529&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=abf1b85a7457cef1e33a57d8be96591519abffda011da33805e54ec9419f65ab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Будущее
Лиана Липанова

Не только Безос и Брэнсон: какие компании хотят отправлять в космос туристов Статьи редакции

В космотуризме есть место для 20 проектов, считает основатель Virgin Galactic. Но пока таких компаний не много.

3 3 комментария
227 просмотров

Ричард Брэнсон и Джефф Безос с разницей в неделю поднялись в космос. Оба хотят развивать космический туризм. Кроме их Virgin Galactic и Blue Origin, а также SpaceX Илона Маска есть ещё пара компаний, которые тоже хотят отправлять людей в космос.

Коротко о каждом участнике этой гонки и их достижениях.

Blue Origin

Дата основания: 2000 год.

Основатель: Джефф Безос.

Штаб-квартира: Кент, Вашингтон.

Продукция: многоразовая суборбитальная ракета New Shepard.

По оценке Space Capital, за время существования Blue Origin Безос вложил в неё $7,5 млрд.

С момента основания Blue Origin была более скрытной, чем конкуренты вроде SpaceX, и редко раскрывала планы, отмечает The Verge. В 2010 году компания выиграла контракт на разработку системы запуска New Shepard и стала одним из первых участников коммерческой программы NASA по перевозке грузов и экипажей.

Blue Origin получила в общей сложности $25,6 млн, но работа над ракетой застопорилась, и финансирование прекратилось. Blue Origin выбыла из борьбы за контракты, которые в итоге достались Boeing и SpaceX. Компания пыталась выиграть и другие крупные правительственные контракты, например, на запуск спутников министерства обороны, но её обошла SpaceX.

В 2015 году Blue Origin успешно провела беспилотный запуск и посадку New Shepard, а 20 июля 2021 года впервые отправила людей в суборбитальный полёт на корабле — после 15 успешных испытательных полётов без людей.

New Shepard стартовал с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. Вместе с основателем в космос полетели его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент Оливер Деймен. Последний пассажир заменил победителя аукциона, который заплатил за свой билет $28 млн, но не смог полететь.

Экипаж New Shepard в невесомости во время полёта 20 июля

Место на суборбитальном космическом корабле обычно стоит гораздо меньше — например, Virgin Galactic продаёт билеты за $250 тысяч. На 2021 год Blue Origin запланировала ещё два полета с пассажирами, а в следующем году надеется ускорить темпы полётов. Компания не раскрывает цену билетов и количество покупателей. Однако Безос сообщил, что продажи «близки к $100 млн». «И спрос очень, очень высок», — добавил он.

С 2012 года Blue Origin работает над тяжёлой многоразовой ракетой-носителем New Glenn для запуска спутников. Её первый полёт запланирован на четвёртый квартал 2022 года. Кроме того, компания разрабатывает луноход Blue Moon, который будет доставлять грузы на поверхность Луны.

Blue Moon Blue Origin

Blue Origin, SpaceX и Dynetics вместе участвуют в в миссии NASA «Назад на Луну», которая отправит астронавтов на Южный полюс спутника в 2024 году. В рамках программы компания Безоса получила $579 млн.

В 2017 году Безос объявил, что каждый год будет продавать акции Amazon на сумму $1 млрд для финансирования Blue Origin.

Virgin Galactic

Дата основания: 2004 год.

Основатель: Ричард Брэнсон.

Штаб-квартира: Нью-Мексико, США.

Продукция: орбитальный самолёт VSS Unity.

Капитализация: $8,04 млрд.

В 2019 году Virgin Galactic стала первой среди космических компаний, которая вышла на биржу через SPAC. Так называют фирмы-пустышки, созданные специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.

Единственный прямой конкурент Blue Origin на рынке суборбитального туризма — Virgin Galactic, пишет CNBC. Она появилась в 2004 году, когда владелец Virgin Group и популяризатор космического туризма Ричард Брэнсон купил технологии, которые легли в основу первого частного ракетоплана SpaceShipOne.

Система космических полётов Virgin Galactic состоит из трёх основных компонентов:

  • Самолёта-носителя WhiteKnightTwo.
  • Космического корабля VSS Unity.
  • Гибридного ракетного двигателя.

WhiteKnightTwo доставляет VSS Unity до высоты в 14 км, после чего корабль отсоединятся от самолёта и в свободном падении запускает ракетный двигатель, на котором поднимается на высоту примерно 90 километров.

Взлёт VSS Unity на самолётах Virgin Galactic 

11 июля 2021 года так уже летал сам Брэнсон: Virgin Galactic стала первой компанией, запустившей туристов в космос на своем корабле, на неделю опередив Blue Origin Джеффа Безоса.

Virgin Galactic отправила в суборбитальный полёт…
Весь полет, от взлета до приземления, должен занять около 90 минут.
vc.ru

Virgin Galactic продаёт билеты на полёты в космос за $250 тысяч. По данным CNBC, билеты уже забронировали 600 человек. Однако коммерческие рейсы Virgin Galactic начнутся только в 2022 году.

В отличие от Blue Origin, чьи полёты проходят автономно, системой Virgin Galactic управляют два пилота. Обе компании разрабатывают космические корабли с ракетным двигателем, но на этом их сходство заканчивается.

Ракета New Shepard компании Blue Origin запускается вертикально, а аппарат Virgin Galactic поднимается в воздух и возвращается на Землю по глиссаде для посадки на взлётно-посадочную полосу, как самолёт. Компания повторно использует космический корабль, заменяя гибридный ракетный двигатель и вновь подсоединяя его к самолету-носителю.

Посадка VSS Unity

Брэнсон считает, что на рынке космического туризма есть много возможностей как для Virgin Galactic, так и для других компаний.

Есть место для 20 компаний, которые будут доставлять людей в космос. Чем больше космических кораблей мы сможем построить, тем сильнее мы сможем снизить цену и удовлетворить спрос. И это произойдёт в ближайшие годы.

Ричард Брэнсон

SpaceX

Дата основания: 2002 год.

Основатель: Илон Маск.

Штаб-квартира: Хоторн, Калифорния.

Продукция: ракета-носитель Falcon 9 и капсула Crew Dragon.

Оценка: $74 млрд.

SpaceX стала самой активной американской компанией по запуску ракет, считает CNBC. Издание отмечает, что компания значительно снизила стоимость запуска спутников и доказала, что может повторно использовать ступени-ускорители — наиболее ценные части ракет.

Запуск ракеты с кораблём Crew Dragon впервые с астронавтами на борту

SpaceX, в отличие от Blue Origin и Virgin Galactic, нацелилась на орбитальный туризм — и планирует отправлять людей в многодневные полёты на высоту более 400 километров.

Компания уже отправила 10 астронавтов на Международную космическую станцию в рамках трёх миссий. SpaceX стала первой частной компанией, отправившей людей на орбиту.

Первых туристов SpaceX планирует отправить на орбиту в сентябре: миссию назвали Inspiration4. В полностью коммерческом полёте примут участие предприниматель Джаред Исаакман, врач и два победителя конкурса. До этого туристы летали на орбиту только с астронавтами NASA и российскими космонавтами, которые проходили спецподготовку.

SpaceX впервые запустит на орбиту экипаж из…
До этого туристы летали на орбиту только с астронавтами NASA и российскими космонавтами, которые…
tjournal.ru

SpaceX не называет стоимость полётов, но по подсчётам CNBC на основе затрат на предыдущие полёты, билет на корабль Crew Dragon обойдется примерно в $50 млн на человека. SpaceX также заключила сделку на полет японского миллиардера Юсаку Маэдзавы вокруг Луны на корбале Starship в 2023 году.

Boeing

Дата основания: 1916 год.

Основатель: Уильям Эдуард Боинг.

Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс.

Капитализация: $129,17 млрд.

С 2014 года компания разрабатывает космический пилотируемый корабль Starliner. Boeing создаёт корабль в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой NASA. Компания получила контракт на $4,2 млрд.

Starliner совершил первый испытательный полёт без экипажа в декабре 2019 года. Тогда корабль не смог пристыковаться к МКС. Starliner весит 13 тонн и рассчитан на экипаж от пяти до семи человек и автономный полёт продолжительностью 60 часов.

Starliner NASA Commercial Crew

30 июля 2021 года компания планирует снова запустить корабль без экипажа к МКС. Boeing и NASA заключили контракт на полёт четырёх астронавтов, пятое место компания может продать потенциальным туристам

Boeing — главный подрядчик NASA по созданию системы космических запусков (Space Launch System), ракеты, предназначенной для отправки астронавтов за пределы околоземной орбиты — на Луну и не только.

Lockheed Martin

Дата основания: 1995 год.

Президент и гендиректор: Джеймс Тайклет.

Капитализация: $105,5 млрд.

Штаб-квартира: Бетесда, Мэриленд, США.

Lockheed Martin в первую очередь военно-промышленная компания. Она появилась в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta.

Вместе с Boeing компания создала совместное предприятие United Launch Alliance. ULA в течение нескольких лет до появления SpaceX была единственным подрядчиком запусков для ВВС США.

Сейчас компания запускает ракеты Atlas V и Delta IV Heavy из Флориды и Калифорнии. Но с 2018 года постепенно отказывается от них, чтобы сосредоточиться на проекте Vulcan Centaur. Корабль сможет поднимать средние и тяжёлые грузы.

ULA покупает двигатели BE-4 для первой ступени Vulcan Centaur у Blue Origin. Это позволило компании отказаться от российского RD-180, который она использует в Atlas V. Полёт Vulcan запланирован на 2022 год.

Рендеринг Vulcan Centaur Space.com

Lockheed Martin также построила капсулу Orion для лунной миссии NASA. Компания передала корабль агентству в январе 2021 года.

Ни один другой разрабатываемый космический корабль не имеет технологий, необходимых для экстремальных условий дальнего космоса: жизнеобеспечение, навигация, связь, защита от радиации и самый большой в мире теплозащитный экран, который защитит астронавтов и поможет им благополучно вернуться домой.

Lockheed Martin

Окончательную подготовку к полёту корабль пройдёт в конце 2021 года, а затем отправится на орбиту Луны без экипажа. В случае успеха запланирован запуск с астронавтами.

NASA уже договорилось приобрести у Lockheed Martin шесть космических кораблей Orion на сумму не менее $4,6 млрд.

  • Кроме компаний, создающих ракеты и космические корабли, есть те, которые помогают найти туристов и подготовить их к запуску. Таким посредничеством в орбитальном туризме занимаются Space Adventures, Axiom Space и Virgin Galactic.
  • Space Adventures за последние 20 лет отправила на российских «Союзах» в космос семь туристов. Стоимость билета — $20 млн. Туристы проводили на борту МКС больше недели.
  • Space Adventures также договорилась со SpaceX о пятидневном «свободном» полёте на орбиту на Crew Dragon в 2022 году — без посещения МКС.
  • Другую сделку со SpaceX заключила хьюстонская компания Axiom Space: стороны запланировали 10-дневный полёт профессионально подготовленного командира и трёх пассажиров на МКС в октябре 2021 года с помощью корабля Crew Dragon. В этой миссии Axiom выступает не только в качестве брокера: компания также возьмёт на себя обучение.
  • Virgin Galactic не планирует разрабатывать собственный орбитальный космический корабль, но компания подписала соглашение с NASA, которое позволяет ей тоже оказывать услуги посредника в орбитальном туризме. Virgin Galactic пока не раскрывала цену билета и другие подробности, но заявила, что у нее уже есть «депозитные соглашения» на орбитальные полеты с 12 клиентами.

#космос

3 3 комментария
4
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 272454, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Jul 2021 16:20:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Сергей

0

Поздравим Роскосмос с очередным достижением !

Ответить

Федор Чеботарев

Сергей
0

А когда Путин в космос полетит?

Ответить

Сергей

Федор
0

Сложный юмор

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Техника
Полина Лааксо
Мыслить скромнее и сделать невозможное: инвестор взялся за печать запчастей для SpaceX и построил стартап на $1,6 млрд Статьи редакции

SpaceX и Honeywell жаловались, что рынок не производит нужные им металлические запчасти, пишет Fast Company. Инвестор из Кремниевой долины создал их на 3D-принтере и в 2021 году выходит на биржу, отказавшись продавать компанию Илону Маску.

Подготовка 3D-модели к печати VELO3D
40 40 комментариев
45
Истории
Антон Пинчук
Сбежал с $80 млн, пообещав построить фермы: история основателя игры Farm Bank, который обманул 130 тысяч человек Статьи редакции

Как Мехмет Айдын, создатель виртуальной фермы, создал схему Понци и обманул тысячи пользователей, вложивших реальные деньги в приложение — в пересказе Rest of World.

Айдын на основанной им ферме Daily Sabah
7 7 комментариев
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Евгения Евсеева
ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% — это самое резкое повышение с 2014 года Статьи редакции

И четвёртое повышение с начала 2021 года.

143 143 комментария
37
Торговля
Aleksei Riazantsev
Как подложные сайты, интернет-магазины и чеченские предприниматели выдают бренды за Xiaomi, а потребители верят

Сегодня хочу дополнить материал про продукцию, которую выдают за бренд Xiaomi со ссылками на подложные сайты, «крупные магазины» из Чечни и разъяснением по поводу поддержки устройств приложениями умного дома.

35 35 комментариев
26
Тинькофф
Можно ли продолжать работать в той же компании после выгорания: история продакт-менеджера Тинькофф

В Тинькофф — 28 000 сотрудников, и у каждого своя история. Кто-то легко справляется с работой, и после всех задач спокойно отключается и идет отдыхать. Другим все может даваться труднее, даже сложно в уйти в отпуск — думает, «как я всё здесь брошу». Мы начинаем серию статей от лица наших сотрудников, которые делятся своим опытом: какие появлялись…

0 Обсудить
0
Самокат
«Стартап-полка»: Самокат набирает производителей альтернативных продуктов

Онлайн-ритейлер Самокат совместно с Ассоциацией Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов объявляют сбор заявок от инновационных производителей продуктов для участия в «стартап-полке» Самоката. Лучшие продукты попадут в постоянный ассортимент Самоката в раздел «Супермаркет» уже этой осенью.

0 Обсудить
2
Медиа
TJ
The Insider и пятерых журналистов включили в список СМИ-иноагентов Статьи редакции

Информация об этом появилась на сайте Минюста.

13 13 комментариев
Columbus Russia
Восточная Техника успешно автоматизирует процессы управления складами на базе решения Columbus-WMS
0 Обсудить
0
Приёмная
pol P
Банкомат «Тинькофф» выдал ошибку во время пересчета и перезагрузился, не зачислив деньги

20/07/21 положил в банкомат 100 купюр по 5000 р. (500 т.р.). Во время пересчета написал неисправность и перезагрузился. Деньги не зачислены.

11 11 комментариев
8
DiDi
Возможности, как в корпорации, а гибкость, как у стартапа. Что думают о своей работе сотрудники DiDi

Пять представителей российского офиса компании рассказали о корпоративной культуре, рабочем дне, языковом барьере, профессиональных вызовах.

77 77 комментариев
13
Сервисы
Маша Цепелева
Starlink Илона Маска предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету пострадавшим от наводнения в Германии Статьи редакции

Пострадавших поддержали и автопроизводители: Ford предоставил фургоны для спасательных работ, а Volkswagen пожертвовал €1 млн.

56 56 комментариев
20
Больше статей
null