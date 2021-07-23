В космотуризме есть место для 20 проектов, считает основатель Virgin Galactic. Но пока таких компаний не много.

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Ричард Брэнсон и Джефф Безос с разницей в неделю поднялись в космос. Оба хотят развивать космический туризм. Кроме их Virgin Galactic и Blue Origin, а также SpaceX Илона Маска есть ещё пара компаний, которые тоже хотят отправлять людей в космос.

Коротко о каждом участнике этой гонки и их достижениях.

Дата основания: 2000 год.

Основатель: Джефф Безос.

Штаб-квартира: Кент, Вашингтон.

Продукция: многоразовая суборбитальная ракета New Shepard.

По оценке Space Capital, за время существования Blue Origin Безос вложил в неё $7,5 млрд.

С момента основания Blue Origin была более скрытной, чем конкуренты вроде SpaceX, и редко раскрывала планы, отмечает The Verge. В 2010 году компания выиграла контракт на разработку системы запуска New Shepard и стала одним из первых участников коммерческой программы NASA по перевозке грузов и экипажей.

Blue Origin получила в общей сложности $25,6 млн, но работа над ракетой застопорилась, и финансирование прекратилось. Blue Origin выбыла из борьбы за контракты, которые в итоге достались Boeing и SpaceX. Компания пыталась выиграть и другие крупные правительственные контракты, например, на запуск спутников министерства обороны, но её обошла SpaceX.

В 2015 году Blue Origin успешно провела беспилотный запуск и посадку New Shepard, а 20 июля 2021 года впервые отправила людей в суборбитальный полёт на корабле — после 15 успешных испытательных полётов без людей.

New Shepard стартовал с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. Вместе с основателем в космос полетели его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент Оливер Деймен. Последний пассажир заменил победителя аукциона, который заплатил за свой билет $28 млн, но не смог полететь.

Экипаж New Shepard в невесомости во время полёта 20 июля

Место на суборбитальном космическом корабле обычно стоит гораздо меньше — например, Virgin Galactic продаёт билеты за $250 тысяч. На 2021 год Blue Origin запланировала ещё два полета с пассажирами, а в следующем году надеется ускорить темпы полётов. Компания не раскрывает цену билетов и количество покупателей. Однако Безос сообщил, что продажи «близки к $100 млн». «И спрос очень, очень высок», — добавил он.

С 2012 года Blue Origin работает над тяжёлой многоразовой ракетой-носителем New Glenn для запуска спутников. Её первый полёт запланирован на четвёртый квартал 2022 года. Кроме того, компания разрабатывает луноход Blue Moon, который будет доставлять грузы на поверхность Луны.

Blue Moon Blue Origin

Blue Origin, SpaceX и Dynetics вместе участвуют в в миссии NASA «Назад на Луну», которая отправит астронавтов на Южный полюс спутника в 2024 году. В рамках программы компания Безоса получила $579 млн.

В 2017 году Безос объявил, что каждый год будет продавать акции Amazon на сумму $1 млрд для финансирования Blue Origin.

Дата основания: 2004 год.

Основатель: Ричард Брэнсон.

Штаб-квартира: Нью-Мексико, США.

Продукция: орбитальный самолёт VSS Unity.

Капитализация: $8,04 млрд.

В 2019 году Virgin Galactic стала первой среди космических компаний, которая вышла на биржу через SPAC. Так называют фирмы-пустышки, созданные специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.

Единственный прямой конкурент Blue Origin на рынке суборбитального туризма — Virgin Galactic, пишет CNBC. Она появилась в 2004 году, когда владелец Virgin Group и популяризатор космического туризма Ричард Брэнсон купил технологии, которые легли в основу первого частного ракетоплана SpaceShipOne.

Система космических полётов Virgin Galactic состоит из трёх основных компонентов:

Самолёта-носителя WhiteKnightTwo.

Космического корабля VSS Unity.

Гибридного ракетного двигателя.

WhiteKnightTwo доставляет VSS Unity до высоты в 14 км, после чего корабль отсоединятся от самолёта и в свободном падении запускает ракетный двигатель, на котором поднимается на высоту примерно 90 километров.

Взлёт VSS Unity на самолётах Virgin Galactic

11 июля 2021 года так уже летал сам Брэнсон: Virgin Galactic стала первой компанией, запустившей туристов в космос на своем корабле, на неделю опередив Blue Origin Джеффа Безоса.

Virgin Galactic продаёт билеты на полёты в космос за $250 тысяч. По данным CNBC, билеты уже забронировали 600 человек. Однако коммерческие рейсы Virgin Galactic начнутся только в 2022 году.

В отличие от Blue Origin, чьи полёты проходят автономно, системой Virgin Galactic управляют два пилота. Обе компании разрабатывают космические корабли с ракетным двигателем, но на этом их сходство заканчивается.

Ракета New Shepard компании Blue Origin запускается вертикально, а аппарат Virgin Galactic поднимается в воздух и возвращается на Землю по глиссаде для посадки на взлётно-посадочную полосу, как самолёт. Компания повторно использует космический корабль, заменяя гибридный ракетный двигатель и вновь подсоединяя его к самолету-носителю.

Посадка VSS Unity

Брэнсон считает, что на рынке космического туризма есть много возможностей как для Virgin Galactic, так и для других компаний.

Есть место для 20 компаний, которые будут доставлять людей в космос. Чем больше космических кораблей мы сможем построить, тем сильнее мы сможем снизить цену и удовлетворить спрос. И это произойдёт в ближайшие годы. Ричард Брэнсон

Дата основания: 2002 год.

Основатель: Илон Маск.

Штаб-квартира: Хоторн, Калифорния.

Продукция: ракета-носитель Falcon 9 и капсула Crew Dragon.

Оценка: $74 млрд.

SpaceX стала самой активной американской компанией по запуску ракет, считает CNBC. Издание отмечает, что компания значительно снизила стоимость запуска спутников и доказала, что может повторно использовать ступени-ускорители — наиболее ценные части ракет.

SpaceX, в отличие от Blue Origin и Virgin Galactic, нацелилась на орбитальный туризм — и планирует отправлять людей в многодневные полёты на высоту более 400 километров.

Компания уже отправила 10 астронавтов на Международную космическую станцию в рамках трёх миссий. SpaceX стала первой частной компанией, отправившей людей на орбиту.

Первых туристов SpaceX планирует отправить на орбиту в сентябре: миссию назвали Inspiration4. В полностью коммерческом полёте примут участие предприниматель Джаред Исаакман, врач и два победителя конкурса. До этого туристы летали на орбиту только с астронавтами NASA и российскими космонавтами, которые проходили спецподготовку.

SpaceX не называет стоимость полётов, но по подсчётам CNBC на основе затрат на предыдущие полёты, билет на корабль Crew Dragon обойдется примерно в $50 млн на человека. SpaceX также заключила сделку на полет японского миллиардера Юсаку Маэдзавы вокруг Луны на корбале Starship в 2023 году.

Дата основания: 1916 год.

Основатель: Уильям Эдуард Боинг.

Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс.

Капитализация: $129,17 млрд.

С 2014 года компания разрабатывает космический пилотируемый корабль Starliner. Boeing создаёт корабль в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой NASA. Компания получила контракт на $4,2 млрд.

Starliner совершил первый испытательный полёт без экипажа в декабре 2019 года. Тогда корабль не смог пристыковаться к МКС. Starliner весит 13 тонн и рассчитан на экипаж от пяти до семи человек и автономный полёт продолжительностью 60 часов.

Starliner NASA Commercial Crew

30 июля 2021 года компания планирует снова запустить корабль без экипажа к МКС. Boeing и NASA заключили контракт на полёт четырёх астронавтов, пятое место компания может продать потенциальным туристам

Boeing — главный подрядчик NASA по созданию системы космических запусков (Space Launch System), ракеты, предназначенной для отправки астронавтов за пределы околоземной орбиты — на Луну и не только.

Дата основания: 1995 год.

Президент и гендиректор: Джеймс Тайклет.

Капитализация: $105,5 млрд.

Штаб-квартира: Бетесда, Мэриленд, США.

Lockheed Martin в первую очередь военно-промышленная компания. Она появилась в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta.

Вместе с Boeing компания создала совместное предприятие United Launch Alliance. ULA в течение нескольких лет до появления SpaceX была единственным подрядчиком запусков для ВВС США.

Сейчас компания запускает ракеты Atlas V и Delta IV Heavy из Флориды и Калифорнии. Но с 2018 года постепенно отказывается от них, чтобы сосредоточиться на проекте Vulcan Centaur. Корабль сможет поднимать средние и тяжёлые грузы.

ULA покупает двигатели BE-4 для первой ступени Vulcan Centaur у Blue Origin. Это позволило компании отказаться от российского RD-180, который она использует в Atlas V. Полёт Vulcan запланирован на 2022 год.

Рендеринг Vulcan Centaur Space.com

Lockheed Martin также построила капсулу Orion для лунной миссии NASA. Компания передала корабль агентству в январе 2021 года.

Ни один другой разрабатываемый космический корабль не имеет технологий, необходимых для экстремальных условий дальнего космоса: жизнеобеспечение, навигация, связь, защита от радиации и самый большой в мире теплозащитный экран, который защитит астронавтов и поможет им благополучно вернуться домой. Lockheed Martin

Окончательную подготовку к полёту корабль пройдёт в конце 2021 года, а затем отправится на орбиту Луны без экипажа. В случае успеха запланирован запуск с астронавтами.

NASA уже договорилось приобрести у Lockheed Martin шесть космических кораблей Orion на сумму не менее $4,6 млрд.