NASA и SpaceX отправят научный зонд для поиска жизни на спутнике Юпитера в 2024 году Статьи редакции
Запуск миссии Europa Clipper обойдётся в $178 млн — столько NASA выделяет компании Илона Маска по условиям контракта.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию SpaceX в качестве подрядчика для запуска научной миссии Europa Clipper в октябре 2024 года.
Космический аппарат доставит в космос тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy за $178 млн — об этом сообщает официальный сайт NASA.
Зонд Europa Clipper должен будет 45 раз пролететь около Европы, одного из спутников Юпитера, опускаясь до высоты менее 26 километров.
Его цель — сделать фотографии поверхности Европы высокого разрешения, создать точную карту ледяной коры с указанием её состава и толщины, а также изучить состав и солёность водного океана под этой ледяной корой.
Благодаря низкой орбите Europa Clipper сможет пролететь прямо сквозь струи водяного пара, которые вырываются из ледяной поверхности Европы на высоту более 100 километров. Аппарат проанализирует этот пар, чтобы определить, есть ли жизнь в подлёдном океане спутника Юпитера и возможна ли она вообще в таких условиях.
Европа считается одним из лучших кандидатов на существование внеземной жизни в Солнечной системе — под её ледяной корой, достигающей толщины 100 километров, находится океан из жидкой воды.
Он не замерзает из-за воздействия гравитации Юпитера, которая сжимает и растягивает Европу, подогревая её недра. В таких условиях могут жить примитивные микроорганизмы вроде бактерий.
Как по вашему в развитии космоса может поучаствовать простой человек?
Наверно чуть меньше чем никак.
Можно пытаться друзьям втирать про космос(но им скорее пофигу будет), можно фоточки постить с nasa блогов, пытаться популяризировать космос.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию SpaceX в качестве подрядчика для запуска научной миссии Europa Clipper в октябре 2024 года. Это же круто
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