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Будущее
Дарья Протасевич

Компании пытаются заменить электричество и нефть «экологичным» водородом: кто производит оборудование для этого рынка Статьи редакции

К 2030 году рынок оборудования для производства водорода может вырасти до $65 млрд — какие на нём сейчас есть игроки, как развивается технология и почему автомобили на водороде не стали популярнее электрокаров — в пересказе The New York Times.

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Компания ITM Power в английском Шеффилде производит устройства, которые расщепляют воду на водород и кислород

Эндрю Теста, The New York Times

Ещё 20 лет назад Рэйчел Смит работала в амбаре над устройствами для производства экологически чистого газа. Сегодня она — исполнительный директор ITM Power.

Компания находится в Шеффилде — старом английском центре сталелитейной и угольной промышленности. ITM Power создаёт технику, которая позволяет получать водород путём электролиза воды. Это оборудование покупают корпорации на рынке энергетики вроде Royal Dutch Shell и Orsted.

Правительства, энергокомпании и экоактивисты считают, что с помощью чистого топлива, такого как водород, удастся сократить выбросы углерода в атмосферу.

Например, его можно использовать в грузовиках, поездах и самолётах. Некоторые энергокомпании применяют смесь водорода и природного газа для отопления домов и готовки.

Рэйчел Смит Эндрю Теста, The New York Times

В 2021 году работают более 200 крупных проектов по производству и транспортировке водорода с инвестициями в более чем $80 млрд.

Производители грузовых автомобилей Daimler и Volvo в ближайшем будущем планируют начать массовое производство электрических грузовиков для дальних перевозок. Они будут работать с помощью топливного элемента, способного преобразовать водород в электричество с выделением воды.

«Экономика, опирающаяся исключительно на чистую электроэнергию, в частности на водород, вполне возможна. Но придётся приложить немало усилий», — считает глава научно-исследовательской организации Energy Futures Initiative Эрнест Мониц.

Для этого необходимо наладить производство водорода, а также установить удобную для предприятий и потребителей цену на топливо.

Водород — самый распространённый химический элемент, но получить его можно только из более сложных веществ (воды или ископаемого сырья).

Так, в нефтеперерабатывающей промышленности в больших количествах применяют «серый» водород. Его производят путём отделения водорода от природного газа. Однако при таком процессе в атмосферу поступает больше парниковых газов, чем при сжигании дизельного топлива.

Согласно данным исследовательской фирмы Bernstein, менее 5% водорода производят без вреда для окружающей среды. И здесь есть проблема: такой способ получения вещества в два раза дороже ($5 за 1 кг), чем производство «серого» варианта (от $1 до $2 за 1 кг) или использование традиционных видов топлива.

Слева: прототип электролизера. Справа: Очиститель воды электролизера Эндрю Теста, The New York Times

В компании Рэйчел Смит в Шеффилде 310 специалистов работают над производством электролизеров — устройств, предназначенных для расщепления воды на более простые компоненты с помощью электрического тока. В свою очередь, ток добывают из энергии ветра или солнца, поэтому процесс экологически чистый.

Электролизер — не инновационное устройство, отмечает Bloomberg. Такой механизм используют для расщепления молекул воды на молекулы кислорода и водорода уже около столетия.

Однако преимущество технологии, разрабатываемой ITM Power, в том, что её можно мгновенно включить и выключить. Эта функция полезна для предприятий, которые используют энергию солнца и ветра, так как она непостоянна и зависит от природных факторов.

Сколько вкладывают в производство водорода

ITM Power во многом обязана одному из своих первых инвесторов Питеру Харгривзу, отмечает издание. Он спас компанию от разорения, четырежды инвестируя деньги из собственного кошелька.

Никто не знал, как сложится будущее компании, люди боялись вкладываться в водородную энергетику. Сейчас нет сомнений, что это того стоило.

Питер Харгривз
основатель брокерской фирмы Hargreaves Lansdown

С начала 2020-го года цена акций ITM Power выросла в четыре раза. Хотя компания и теряет деньги, её стоимость на фондовом рынке составляет 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $3,18 млрд).

Стоимость её контрактов увеличилась втрое по сравнению с прошлым годом и достигла £156 млн (около $213 млн). По оценкам британского банка Barclays, через десять лет рынок оборудования для производства водорода может вырасти на $65 млрд. Инвесторы также вкладываются в норвежскую NEL и французскую компанию McPhy Energy.

Ранее ITM Power ориентировалась на разработку малых устройств для заправок или других объектов, обслуживающих легковой водородный транспорт. Сейчас она работает над более масштабными проектами: производит чистый водород для заправки крупногабаритной техники.

Водородная заправка Эндрю Теста, The New York Times

Компания объединилась с немецким промышленным поставщиком газа Linde — тот купил 17% акций ITM Power. С этого года они делят завод в Шеффилде, крупнейшем в мире по производству электролизеров.

В основе их оборудования — блоки с плотно уложенными друг на друга ячейками, в которых и происходит электролиз воды. Для производства сразу большого объёма чистого водорода такие блоки могут соединяться.

Где сейчас применяется водородное топливо и почему оно не стало популярным

Недавно компания Shell ввела в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем заводе в Германии один из электролизеров от ITM Power, работающий от ветряных электростанций.

Получаемый водород используется для очищения нефти — из неё удаляют серу. Позже планируется производить водород для воздушных судов, что уменьшит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Немецкий региональный поезд Coradia Lint, работающий на водороде Гордон Вельтерс, The New York Times

ITM Power также хочет запустить установку, работающую на энергии ветра, и поставлять 45 тонн водорода в день в промышленные зоны в северо-восточном регионе Англии Хамбере.

Так водородная энергетика может стать неотъемлемой частью повседневной жизни, считает Bloomberg. По данным консалтинговой фирмы McKinsey, к 2030 году чистый водород будет доступным источником энергии.

Для этого потребуется не только усовершенствовать инфраструктуру, но и изменить отношение потребителей. К примеру, водородное топливо для автомобилей до сих пор не стало популярным. При этом, в отличие от аккумуляторных батарей, одной заправки водородом хватит на длинные поездки — и заправить полный бак можно «за считанные минуты», отмечает издание.

В Европе уже установлены водородные заправки Shell, однако представители компании отмечают низкий спрос на водородное топливо. Немецкие автомобильные компании отдают предпочтение электромобилям, тогда как для владельцев водородных автомобилей нет комфортных условий.

#экология #энергетика

6 6 комментариев
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Game Topia

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А разве есть бесконечный источник водорода? Разве его получение не нанесет ущерб?

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Канищев Максим

Game
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Вроде как вода бесконечный источник водорода, так как в ячейке водород превращается в воду. Но для получения чистого водорода нужно очень много электроэнергии. 

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Game Topia

Канищев
0

А из выработанного водорода получается столько же воды сколько потребовалось для его производства?

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Yarro S

Game
0

Его из природного газа получают

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Sitnikkov11

0

неплохая задумка

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Михаил Стерлин

0

Какая манястатейка. А в разделе "почему водород еще не стал популярным" почему не рассказано и проблемах с храннием, герметизацией аппаратуры, водородным охрупчиванием металлов (к несчастью именно конструкционных) и прочими милыми особенностями?

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