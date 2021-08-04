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Будущее
Полина Лааксо

Можно ли выбрать здорового ребенка: стартап Genomic Prediction ищет рак и диабет у эмбрионов Статьи редакции

Тесты стоят тысячи долларов, но учёные сомневаются в их эффективности.

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Sheba

В 2020 году родился первый ребёнок «из пробирки», отобранный при оплодотворении с помощью полигенного тестирования. Так родители хотели снизить риск развития у дочки рака груди, который встречался в роду.

Врачи давно тестируют эмбрионы для ЭКО, чтобы перед имплантацией выбрать наиболее здорового. Они проверяют их:

  • На мутации хромосом: те приводят к развитию различных отклонений — например, таких как синдром Дауна.
  • На мутации отдельных генов: изменения в них вызывают тяжёлые моногенные заболевания — например, кистозный фиброз, подрывающий работу органов дыхания, и некоторые виды анемии.

Однако сложнее хромосомных и моногенных признаков — полигенные: их контролирует не один, а сразу тысячи генов.

Рак молочной железы нередко вызывают мутации в генах BRCA1 и BRCA2 — в норме они защищают клетку от развития злокачественных опухолей. Однако существуют полигенные формы рака, которые обычное тестирование выявить не могло.

Определить связь между их мутациями и потенциальными болезнями непросто. Необходимо не только прочитать геном человека, но и знать, как работает каждая его последовательность и каждый белок.

Одной из первых распознавать геномные параметры полигенных заболеваний у эмбрионов научилась американская лаборатория Genomic Prediction с $4,5 млн инвестиций.

Правда, пока что только некоторые и исключительно при ЭКО.

Чтобы выбрать наиболее здорового ребёнка, она использует машинное обучение, облачные вычисления и запатентованные технологии — EPGT и SEQ.

Расширенное преимплантационное геномное тестирование EPGT:

  • В него входят тесты на аномальное число хромосом.
  • Проверка на наличие более 300 моногенных заболеваний (кистозный фиброз, талассемия, рак молочной железы, серповидноклеточная анемия, болезнь гоше).
  • И само полигенное тестирование.

Облачное решение для автоматизации тестирования SEQ:

  • За одну сессию алгоритм может расшифрововать генетическую последовательность сразу 48 образцов. Врачу достаточно лишь подготовить материал к проверке.
  • Все результаты компания хранит в облачном сервере.

Лаборатория выбирает наиболее здоровый эмбрион из всех, анализируя множество значений

Технология полигенного тестирования заинтересовала психиатра Скотта Александера. Многие его клиенты беспокоятся, что с возрастом у их детей разовьётся шизофрения — особенно, если нарушение уже встречалось в роду.

Раньше способов снизить риск её развития было не так много, отмечает он. Матери оставалось только следить за собственным здоровьем во время беременности и обеспечить ребёнку благополучное детство в будущем.

Полигенный скрининг же открывает на рынке ЭКО новые возможности. Теперь врач может высчитать относительный риск развития шизофрении у всех зачатых эмбрионов. А после имплантировать того, что подвержен ей меньше всего.

При выборе случайного эмбриона средний риск развития шизофрении среди европейцев — 0,87%. Протестировав хотя бы двух, можно выбрать того, что рискует на 34,3% меньше Genomic Prediction

В роду у родителей могут встречаться сразу несколько серьёзных заболеваний — например, шизофрения и рак молочной железы. В таком случае определить, какой эмбрион в целом здоровее остальных сложнее.

Поэтому врачи Genomic Prediction высчитывают геномный индекс каждого эмбриона — их общий уровень здоровья:

  • Они проверяют геном на все доступные для анализа заболевания.
  • И сравнивают показатели по степени риска, чтобы выбрать тот эмбрион, у которого общий уровень здоровья лучше.

Так, один эмбрион может быть сильнее подвержен развитию рака, чем гипертонии, а другой — наоборот. Однако родителям не приходится решать самим — приоритеты определяет алгоритм.

Он понимает, что рак во многом опаснее гипертонии, поэтому в качестве наиболее здорового выберет второго эмбриона.

Среди заболеваний, на которые врачи проверяют эмбрионов, — рак кожи, груди, простаты и яичек, меланома, ишемическая болезнь сердца, диабеты первого и второго типа и другие.

Лазурным цветом отмечен средний риск развития определённого заболевания, которому подвержены европейцы. Рыжеватым указано, на какой процент снизится риск, если родители запросят тестирования хотя бы двух эмбрионов Genomic Prediction

Родителей волнует не только предрасположенность к болезням, но и внешность и интеллект

Сегодня врачи Genomic Prediction проверяют гены исключительно на наличие опасных отклонений. Анализировать «внешние черты» или интеллект будущего ребёнка они отказываются.

Мы ищем лишь те полигенные признаки, что связаны с заболеваниями, а не те, что указывают на цвет волос, глаз или высокий IQ.

Наша цель — чтобы у семей, выбирающих ЭКО, рождались здоровые дети.

лаборатория Genomic Prediction

Поэтому использовать полигенный скрининг, чтобы «подобрать» детей по внешности, пока нельзя. В будущем же подобные услуги могут предложить и другие компании.

Цвет глаз определяет множество генов, поэтому предсказать на 100%, каким он будет у ребёнка, едва ли возможно The Fertility Institutes

Исследователи также давно выяснили, как анализировать возможные показатели IQ ребёнка.

Ещё в 2016 году независимый исследователь Гверн Брэнуэн обнаружил: если провести полигенное тестирование десяти эмбрионов, то можно найти того, у кого IQ окажется в среднем на 3 балла выше остальных. Лет через 10-20 разница будет достигать 9 баллов, поскольку учёные усовершенствуют технологии.

У экспертов и учёных есть вопросы к эффективности процедуры

Многие родители сомневаются, стоит ли процедура своих денег, ведь относительный риск по некоторым показателям снижается менее чем на 10%. А иногда средний риск заболеть изначально равен всего 1% и сокращается лишь на пару десятых.

В 2019 году Genomic Prediction брала $1000 за проведение тестирования и $400 за каждый тестируемый эмбрион. В компании считают, что анализ стоит того: при процедуре ЭКО врачи всё равно отбирают один эмбрион из нескольких, поэтому бессмысленно делать это почти наугад, когда есть шанс снизить риск вдвое.

Однако все эти показатели неоднозначны и неокончательны, считает специалист генетической эпидемиологии Питер Крафт.

При анализе учёные опираются на уже известные им снипы — характерные отличия последовательности ДНК. Но, помимо них, существуют те, функции которых учёным неизвестна.

Многие снипы плеотропны — то есть способны вызывать сразу несколько явлений. Врач может определить форму гена, которая указывает на сниженный риск развития рака, и не знать, что она же может вызвать сахарный диабет 2-го типа.

Поэтому точно просчитать, как снипы будут взаимодействовать друг с другом или как проявят себя в определённых внешних условиях, невозможно.

Питер Крафт
специалист генетической эпидемиологии

Ставит под сомнение эффективность тестирования и то, что специалисты Genomic Prediction часто используют для сравнения снипы европейцев. Поэтому прогноз для, например, африканцев может быть менее точным на 68%.

В заключение Александер приводит две простые причины, почему заметного преимущества от таких тестов ждать пока не приходится:

  • Результаты тестирования зависят не столько от развитости технологий, сколько от генов родителей — и они вряд ли могут резко изменить свои характеристики.
  • Тестирование не учитывает влияние внешних факторов на развитие ребёнка — например, среду, в которой он растёт, и людей, с которыми общается.

Сердечно-сосудистые заболевания часто не только полигенны, но и напрямую зависят от условий внешней среды, в том числе от экологии и питания . Полигенное тестирование же учитывает только генетику.

Slate

Несмотря на скепсис, полигенное тестирование для эмбрионов «из пробирки» начинает предлагать всё больше компаний: сегодня, помимо Genomic Prediction, анализ проводят также MyOme и Orchid.

Последняя в апреле 2021 года привлекла $4.5 млн и получила поддержку от основательницы сервиса 23andMe Анны Войжитски и гендиректора криптовалютной биржи Coinbase Брайана Армстронга.

Генетика при этом по-прежнему остаётся мозаикой с кучей недостающих элементов, пишет Slate. Дети заболевают даже без предрасположенности и остаются здоровыми, несмотря на прогнозируемые риски.

#ДНК

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2 комментария
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Game Topia

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Ага, а ещё рак и диабет не только от рождения бывают. И это не говоря о геноме, поскольку рано или поздно его весь расшифрую и научатся редактировать. Потом все захотят здоровых детей, потом супер-детей, затем отказ от мужчин, затем создадут инкубатор. Создадим криптон. Я за! 

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Денис Демидов

0

Цвет глаз определяет множество генов, поэтому предсказать на 100%, каким он будет у ребёнка, едва ли возможно

Если у обоих родителей голубые глаза, то у детей 100% будут тоже голубые глаза, с другими цветами это не работает.

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Winstrike
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Будущее
Полина Лааксо
Можно ли выбрать здорового ребенка: стартап Genomic Prediction ищет рак и диабет у эмбрионов Статьи редакции

Тесты стоят тысячи долларов, но учёные сомневаются в их эффективности.

Sheba
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