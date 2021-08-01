Из-за шума животные уходят из городов и лесов, а у людей он вызывает стресс: как исследователи борются за тишину Статьи редакции
Организация Quiet Parks International открывает «тихие парки» по всему миру, пытается защитить леса от шума, привлечь туристов и инвестиции.
В 1980 году Гордон Хэмптон ехал в университет в Медисоне из родного Сиэтла. 27-летний аспирант почувствовал, что сильно устаёт за рулём. Решив поспать, он вышел из машины и лёг на кукурузное поле. Началась гроза, но Хэмптон остался на месте.
После студент бросил учёбу и отказался от степени в области фитопатологии, науки о болезнях растений. Сейчас Хэмптону 67 лет, он акустический эколог — изучает звук в жилых помещениях. А также он основал в Калифорнии некоммерческую организацию Quiet Parks International (далее QPI), которая:
- Проверяет уровень звука в сельских и городских пространствах.
- Наименее шумным местам присваивает статус «тихий парк». Так организация привлекает внимание общества и властей к проблеме шумового загрязнения и развивает экотуризм.
- И рассказывает людям о важности тишины.
Уйдя из университета, Хэмптон устроился курьером в Сиэтле и начал копить на микрофон Neumann KU-81i (повторяет форму человеческой головы, чтобы лучше имитировать слух) и катушечного магнитофона Nagra IV-S. Чтобы собрать нужную сумму, ему пришлось доставить более 10 тысяч заказов.
В конце 1980-х организация Lindbergh Foundation финансировала тех, кто занимается инновациями в сфере технологий и окружающей среды. И в 1989 году Хэмптон получил от неё грант, бросил работу курьером и полностью посвятил себя исследованию звуковых ландшафтов природы.
Спустя три года он начал путешествовать по миру и записывать звуки рассвета на шести континентах. Его работа стала темой документального фильма канала PBS “Vanishing Dawn Chorus”, который принёс ему премию «Эмми» за «выдающиеся личные достижения».
Хэмптона заметила Microsoft — и с 1992 года он десять лет сотрудничал с компанией:
- Выбирал звуки для электронной мультимедийной энциклопедии Microsoft Encarta.
- Делал саунд-дизайн для видеоигр Microsoft Golf и Microsoft Train Simulator. Записывал для них «максимально реалистичные» звуки.
В 1998 году Смитсоновский институт нанял Хэмптона, чтобы тот записал звуки исчезающих животных и растений на Гавайях. Эти записи включали на фотовыставке.
Тогда исследователь осознал, что тихих мест в мире становится всё меньше. Ещё шум мешает природе: животным сложнее прятаться от хищников и находить себе пару. Поэтому часто они покидают свою среду обитания.
Создание Quiet Parks International
В 2005 году Хэмптон устроил свою первую акцию: он отправился в тропический лес Хох в Олимпийском национальном парке Вашингтона и взял с собой красный камень, подаренный ему членом местного племени. Глубоко в лесу Хэмптон положил камень на бревно и назвал это место «Один квадратный дюйм тишины».
Так он хотел обратить внимание Службы национальных парков и местных авиакомпаний на шумовое загрязнение в природе.
После акции в том же году консультант по дизайну из Мумбаи Викрам Чаухан нашёл Хэмптона в интернете. Тогда у Чаухана был личный кризис, и он почувствовал, что по-настоящему спокойно ощущает себя на природе, в тишине.
Он объединился вместе с исследователем, чтобы создать Quiet Parks International. При этом Чаухан стал президентом, а Хэмптон — секретарём. В 2021 году в QPI работают шесть человек, ещё несколько десятков — внештатные помощники.
Как исследователи измеряют тишину
Исполнительный директор QPI Ульф Бохман вырос на севере Швеции и научился ценить тишину с детства. В 1990-е руководил офисными работниками и применял упражнения по тимбилдингу в дикой природе. В одном из таких упражнений некоторые группы тренировались полдня молчать.
Сейчас Бохман специализируется на городских площадках для QPI: узнаёт, как шум влияет на парки в целом и где находятся тихие зоны. Для этого он придумал систему, как проверять места на уровень тишины.
Чтобы официально назвать территорию «тихим парком», нужно сначала собрать множество данных. В Стокгольме и Лондоне используют онлайн-карты дорожного шума. Помочь найти тихие районы также могут местные жители.
После того, как подходящее место найдено, Бохман делает серию замеров звука. В основном использует портативный шумомер Extech: находит открытую местность, включает запись и сидит тихо и неподвижно минимум 15 минут.
Локации присваивают статус «тихого парка», если:
- Средний уровень шума на записи ниже 45 децибел — немного громче, чем в библиотеке.
- Допустимы короткие шумовые помехи не выше 65 децибел — как при громком разговоре в ресторане.
Бохман уточняет, что это не значит, что во всем парке должно быть тихо — в городской среде это невозможно. К примеру, уровень шума в природном заповеднике Юдарскоген недалеко от Стокгольма оказался неравномерным в разных частях. Но поскольку в среднем уровень шума ниже 45 децибел, заповедник назвали «тихим парком» — первым из пяти в Швеции.
Исследователи делают замеры в течение нескольких дней, так как уровень шума в выходные и будни может отличаться. Ещё записи могут помешать строительные работы в городе.
QPI планирует добавить визуальные, обонятельные и тактильные критерии в свои стандарты. «Мы всегда учитываем визуальное восприятие. У вас должно создаваться ощущение, будто вы на природе, а для этого нужно по максимуму убрать из поля зрения городской пейзаж и линии электропередач», — объясняет Бохман.
«Вынужденная тишина» и болезни от шума
В прошлом году из-за пандемии Covid-19 люди оказались в «вынужденной тишине», пишет Wired: в небе не было самолётов, на дорогах не ездили машины, в интернете появились фотографии диких животных, забредших в городские районы.
Но это не решает проблему шума, считает Хэмптон.
Имперский колледж Лондона проверил 144 тысячи взрослых в Норвегии и Нидерландах и выяснил, что шум может вызвать проблемы со здоровьем.
Неприятные звуки вроде автомобильных гудков вызывают стресс, что вызывает выработку кортизола и других веществ в организме, считают исследователи. Это ведёт к более высокому уровню тревоги и депрессии, а также повышенному риску инсульта, сердечных заболеваний и гипертонии.
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) считает, что шумовое загрязнение повлияло на:
- 12 тысяч случаев преждевременной смерти.
- 43 тысячи госпитализаций.
- 900 тысяч случаев гипертонии каждый год по всей Европе.
Эта проблема касается не только людей. В 2019 Университет Квинс в Белфасте провёл метаанализ 108 исследований более 100 видов животных. Результаты показали, что шумовое загрязнение нарушает навигационные способности животных и их брачные ритуалы, а также может повысить уровень физиологического стресса.
Что с этим делать
Нужно вернуться к звукам природы, считает Хьюго Кричли, профессор Медицинской школы Брайтона и Сассекса. В 2017 году он провёл исследование: измерил мозговую активность и частоту сердечных сокращений испытуемых при прослушивании естественных и искусственных звуков.
Слушая природные звуки, участники эксперимента меньше отвлекались, больше расслаблялись и лучше восстанавливались после стресса.
Исследование Королевского колледжа Лондона показало, что воздействие шума леса и пения птиц улучшает психическое здоровье. Также японский «исследователь лесных купаний» и врач Цин Ли считает, что время на природе жизненно необходимо, и призывает людей перед прогулкой оставлять свои телефоны дома.
Важно рассказывать людям о простых способах уменьшения общего уровня шума. Это проверили в Университете штата Пенсильвания в 2011 году: его профессоры просили посетителей лесного заповедника Мьюир Вудс разговаривать тише и выключить свои телефоны. В результате шум в парке упал на три децибела — как если бы 1200 посетителей одновременно покинули парк.
Как QPI хочет исправить шумовое загрязнение
1. Экотуризм
Организация надеется, что её акции помогут росту экотуризма и это поддержат власти. Пока рано говорить об экономической выгоде, отмечает Wired, так как проект находится ещё на начальной стадии. Хэмптон отмечает, что в медиа появилось больше статей о «тихих» местах.
2. Защита парков
Одна из активисток QPI Лайла Чин-Хуэй Фань убедила местные власти открыть «тропу тишины» на горе Тайпин в Тайване.
Здесь организация установила знаки, которые просят посетителей не шуметь: не разговаривать, не включать музыку и не наступать на мох, чтобы сохранить естественное состояние тропы.
3. Инвестиции и туризм в дикой природе
В 2019 году Хэмптон открыл первый «тихий парк» в дикой природе — в районе реки Забало. Территория занимает более 400 тысяч га тропических лесов Амазонки, где проживают коренные жители Кофан.
Земле Кофан и окружающим районам угрожают браконьеры и компании, добывающие нефть и золото. У общины есть собственный фонд Cofán Survival Fund, который лоббирует законы в правительстве Эквадора в защиту района.
Хэмптон надеется, что благодаря QPI фонд сможет привлечь инвестиции, а район — турисов.
Боролся с шумом, но в итоге оглох
В 2003 году Гордон Хэмптон в течение десяти дней постепенно потерял слух. Всё началось с низкого пульсирующего гула в ухе. Хэмптону казалось, что его слух становится сверхчувствительным, но на самом деле это было пульсирование артерий в ушах — слух исчезал день за днём.
18 месяцев он не мог работать и утратил связь со своими детьми. «Я искренне верю, что для многих родителей нет ничего лучше, чем слышать, как счастливы их дети. Невозможность это услышать было пыткой», — рассказал основатель QPI.
Слух восстановился в 2004 году, точную причину его потери так и не установили. Около восьми лет всё было в порядке, пока в 2012 ситуация не ухудшилась. Сейчас исследователь полностью глух на левое ухо, почти не слышит правым и страдает от частых приступов громкого звона в ушах.
И всё же Хэмптон верит в лучшее, пишет Wired. Однажды во время совместной прогулки по улицам Сиэтла его пятилетний внук спросил: «Дедушка, ты слышишь музыку?» Исследователь предположил, что он имел в виду звуки радио, льющиеся из чьего-то окна. Но мальчик говорил о пении птиц и шелесте листвы на ветру.
Хэмптон надеется, что авиакомпании и другие предприятия изменят маршруты полётов, уменьшат шумовое загрязнение и сами будут создавать тихие места.
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