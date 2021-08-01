Организация Quiet Parks International открывает «тихие парки» по всему миру, пытается защитить леса от шума, привлечь туристов и инвестиции.

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Гордон Хэмптон записывает звуки на пляже Риальто в Олимпийском национальном парке Wired

В 1980 году Гордон Хэмптон ехал в университет в Медисоне из родного Сиэтла. 27-летний аспирант почувствовал, что сильно устаёт за рулём. Решив поспать, он вышел из машины и лёг на кукурузное поле. Началась гроза, но Хэмптон остался на месте.

Тогда я уловил всё: потоки воздуха, движения насекомых, капли дождя, эхо грома. Глаза были закрыты, но мне казалось, что я мог видеть всех существ, которые всегда были где-то рядом, хотя раньше их не замечал. Все звуки вдруг стали для меня равноценными, и я был ошеломлён этим осознанием. Гордон Хэмптон основатель Quiet Parks International

После студент бросил учёбу и отказался от степени в области фитопатологии, науки о болезнях растений. Сейчас Хэмптону 67 лет, он акустический эколог — изучает звук в жилых помещениях. А также он основал в Калифорнии некоммерческую организацию Quiet Parks International (далее QPI), которая:

Проверяет уровень звука в сельских и городских пространствах.

Наименее шумным местам присваивает статус «тихий парк». Так организация привлекает внимание общества и властей к проблеме шумового загрязнения и развивает экотуризм.

И рассказывает людям о важности тишины.



Уйдя из университета, Хэмптон устроился курьером в Сиэтле и начал копить на микрофон Neumann KU-81i (повторяет форму человеческой головы, чтобы лучше имитировать слух) и катушечного магнитофона Nagra IV-S. Чтобы собрать нужную сумму, ему пришлось доставить более 10 тысяч заказов.

Гордон Хэмптон Wired

В конце 1980-х организация Lindbergh Foundation финансировала тех, кто занимается инновациями в сфере технологий и окружающей среды. И в 1989 году Хэмптон получил от неё грант, бросил работу курьером и полностью посвятил себя исследованию звуковых ландшафтов природы.

Спустя три года он начал путешествовать по миру и записывать звуки рассвета на шести континентах. Его работа стала темой документального фильма канала PBS “Vanishing Dawn Chorus”, который принёс ему премию «Эмми» за «выдающиеся личные достижения».

Хэмптона заметила Microsoft — и с 1992 года он десять лет сотрудничал с компанией:

Выбирал звуки для электронной мультимедийной энциклопедии Microsoft Encarta.

Делал саунд-дизайн для видеоигр Microsoft Golf и Microsoft Train Simulator. Записывал для них «максимально реалистичные» звуки.

В 1998 году Смитсоновский институт нанял Хэмптона, чтобы тот записал звуки исчезающих животных и растений на Гавайях. Эти записи включали на фотовыставке.

Тогда исследователь осознал, что тихих мест в мире становится всё меньше. Ещё шум мешает природе: животным сложнее прятаться от хищников и находить себе пару. Поэтому часто они покидают свою среду обитания.

Создание Quiet Parks International

В 2005 году Хэмптон устроил свою первую акцию: он отправился в тропический лес Хох в Олимпийском национальном парке Вашингтона и взял с собой красный камень, подаренный ему членом местного племени. Глубоко в лесу Хэмптон положил камень на бревно и назвал это место «Один квадратный дюйм тишины».

Так он хотел обратить внимание Службы национальных парков и местных авиакомпаний на шумовое загрязнение в природе.

После акции в том же году консультант по дизайну из Мумбаи Викрам Чаухан нашёл Хэмптона в интернете. Тогда у Чаухана был личный кризис, и он почувствовал, что по-настоящему спокойно ощущает себя на природе, в тишине.

Он объединился вместе с исследователем, чтобы создать Quiet Parks International. При этом Чаухан стал президентом, а Хэмптон — секретарём. В 2021 году в QPI работают шесть человек, ещё несколько десятков — внештатные помощники.

Соучредитель Quiet Parks International Викрам Чаухан Wired

Как исследователи измеряют тишину

Исполнительный директор QPI Ульф Бохман вырос на севере Швеции и научился ценить тишину с детства. В 1990-е руководил офисными работниками и применял упражнения по тимбилдингу в дикой природе. В одном из таких упражнений некоторые группы тренировались полдня молчать.

Сейчас Бохман специализируется на городских площадках для QPI: узнаёт, как шум влияет на парки в целом и где находятся тихие зоны. Для этого он придумал систему, как проверять места на уровень тишины.

Чтобы официально назвать территорию «тихим парком», нужно сначала собрать множество данных. В Стокгольме и Лондоне используют онлайн-карты дорожного шума. Помочь найти тихие районы также могут местные жители.

После того, как подходящее место найдено, Бохман делает серию замеров звука. В основном использует портативный шумомер Extech: находит открытую местность, включает запись и сидит тихо и неподвижно минимум 15 минут.

Локации присваивают статус «тихого парка», если:

Средний уровень шума на записи ниже 45 децибел — немного громче, чем в библиотеке.

Допустимы короткие шумовые помехи не выше 65 децибел — как при громком разговоре в ресторане.

Бохман уточняет, что это не значит, что во всем парке должно быть тихо — в городской среде это невозможно. К примеру, уровень шума в природном заповеднике Юдарскоген недалеко от Стокгольма оказался неравномерным в разных частях. Но поскольку в среднем уровень шума ниже 45 децибел, заповедник назвали «тихим парком» — первым из пяти в Швеции.

Озеро Джударн в природном заповеднике Юдарскоген в Стокгольме Wired

Исследователи делают замеры в течение нескольких дней, так как уровень шума в выходные и будни может отличаться. Ещё записи могут помешать строительные работы в городе.

QPI планирует добавить визуальные, обонятельные и тактильные критерии в свои стандарты. «Мы всегда учитываем визуальное восприятие. У вас должно создаваться ощущение, будто вы на природе, а для этого нужно по максимуму убрать из поля зрения городской пейзаж и линии электропередач», — объясняет Бохман.

«Вынужденная тишина» и болезни от шума

В прошлом году из-за пандемии Covid-19 люди оказались в «вынужденной тишине», пишет Wired: в небе не было самолётов, на дорогах не ездили машины, в интернете появились фотографии диких животных, забредших в городские районы.

Но это не решает проблему шума, считает Хэмптон.

На Земле уже нет места без шумового загрязнения. За последние 30 лет интенсивность воздушного движения увеличилась вдвое и, как ожидается, станет ещё в два раза выше к 2030 году. Морской трафик увеличился в четыре раза за последние 20 лет. А население мира в течение моей жизни стало в два раза больше. Гордон Хэмптон

Имперский колледж Лондона проверил 144 тысячи взрослых в Норвегии и Нидерландах и выяснил, что шум может вызвать проблемы со здоровьем.

Неприятные звуки вроде автомобильных гудков вызывают стресс, что вызывает выработку кортизола и других веществ в организме, считают исследователи. Это ведёт к более высокому уровню тревоги и депрессии, а также повышенному риску инсульта, сердечных заболеваний и гипертонии.

По оценкам ВОЗ, в Западной Европе из-за шумового загрязнения жизнь сокращается в общей сложности на 1 млн лет в год.

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) считает, что шумовое загрязнение повлияло на:

12 тысяч случаев преждевременной смерти.

43 тысячи госпитализаций.

900 тысяч случаев гипертонии каждый год по всей Европе.

20% населения Европы (более 100 млн человек) подвергаются хроническому воздействию шума, который вреден для здоровья. Дороги — главный источник шума. Он вызывает раздражение, нарушение сна, а также когнитивные нарушения у детей, оказывает негативное воздействие на метаболическую и сердечно-сосудистую систему. Эулалия Перис эксперт по шуму в ЕЭЗ

Эта проблема касается не только людей. В 2019 Университет Квинс в Белфасте провёл метаанализ 108 исследований более 100 видов животных. Результаты показали, что шумовое загрязнение нарушает навигационные способности животных и их брачные ритуалы, а также может повысить уровень физиологического стресса.

Что с этим делать

Нужно вернуться к звукам природы, считает Хьюго Кричли, профессор Медицинской школы Брайтона и Сассекса. В 2017 году он провёл исследование: измерил мозговую активность и частоту сердечных сокращений испытуемых при прослушивании естественных и искусственных звуков.

Слушая природные звуки, участники эксперимента меньше отвлекались, больше расслаблялись и лучше восстанавливались после стресса.

Исследование Королевского колледжа Лондона показало, что воздействие шума леса и пения птиц улучшает психическое здоровье. Также японский «исследователь лесных купаний» и врач Цин Ли считает, что время на природе жизненно необходимо, и призывает людей перед прогулкой оставлять свои телефоны дома.

Важно рассказывать людям о простых способах уменьшения общего уровня шума. Это проверили в Университете штата Пенсильвания в 2011 году: его профессоры просили посетителей лесного заповедника Мьюир Вудс разговаривать тише и выключить свои телефоны. В результате шум в парке упал на три децибела — как если бы 1200 посетителей одновременно покинули парк.

Как QPI хочет исправить шумовое загрязнение

1. Экотуризм

Организация надеется, что её акции помогут росту экотуризма и это поддержат власти. Пока рано говорить об экономической выгоде, отмечает Wired, так как проект находится ещё на начальной стадии. Хэмптон отмечает, что в медиа появилось больше статей о «тихих» местах.

Скандинавские страны из года в год посещает множество туристов из Германии и Голландии, они приезжают просто для уединения. Немцы часто покупают дома посреди леса в Швеции в поисках тишины и покоя. Ульф Бохман исполнительный директор Quiet Parks International

2. Защита парков

Одна из активисток QPI Лайла Чин-Хуэй Фань убедила местные власти открыть «тропу тишины» на горе Тайпин в Тайване.

Здесь организация установила знаки, которые просят посетителей не шуметь: не разговаривать, не включать музыку и не наступать на мох, чтобы сохранить естественное состояние тропы.

Директор QPI по диким паркам в Азии Лайла Чин-Хуэй Фань Wired

3. Инвестиции и туризм в дикой природе

В 2019 году Хэмптон открыл первый «тихий парк» в дикой природе — в районе реки Забало. Территория занимает более 400 тысяч га тропических лесов Амазонки, где проживают коренные жители Кофан.

Земле Кофан и окружающим районам угрожают браконьеры и компании, добывающие нефть и золото. У общины есть собственный фонд Cofán Survival Fund, который лоббирует законы в правительстве Эквадора в защиту района.

Хэмптон надеется, что благодаря QPI фонд сможет привлечь инвестиции, а район — турисов.

Статус «тихого парка» полезен в туризме, он привлекает посетителей. Однако как политический инструмент пока не работает. Я надеюсь, в будущем он поможет нам защищать свои территории. Рэнди Борман лидер Кофан

Боролся с шумом, но в итоге оглох

В 2003 году Гордон Хэмптон в течение десяти дней постепенно потерял слух. Всё началось с низкого пульсирующего гула в ухе. Хэмптону казалось, что его слух становится сверхчувствительным, но на самом деле это было пульсирование артерий в ушах — слух исчезал день за днём.

18 месяцев он не мог работать и утратил связь со своими детьми. «Я искренне верю, что для многих родителей нет ничего лучше, чем слышать, как счастливы их дети. Невозможность это услышать было пыткой», — рассказал основатель QPI.

Слух восстановился в 2004 году, точную причину его потери так и не установили. Около восьми лет всё было в порядке, пока в 2012 ситуация не ухудшилась. Сейчас исследователь полностью глух на левое ухо, почти не слышит правым и страдает от частых приступов громкого звона в ушах.

Я стараюсь принять свой недуг, потому что всё ещё слышу низкие частоты. С другой стороны, это только ухудшает дело, потому что именно там находится всё шумовое загрязнение. Гордон Хэмптон

И всё же Хэмптон верит в лучшее, пишет Wired. Однажды во время совместной прогулки по улицам Сиэтла его пятилетний внук спросил: «Дедушка, ты слышишь музыку?» Исследователь предположил, что он имел в виду звуки радио, льющиеся из чьего-то окна. Но мальчик говорил о пении птиц и шелесте листвы на ветру.