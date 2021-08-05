И сколько на возобновляемой энергии зарабатывают частные компании.

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Угольный завод Роберта Шерера в штате Джорджия. Выбросы в атмосферу от подобных предприятий — одна из причин глобального потепления AP Photo

Исследователи прогнозируют, что сухая и жаркая погода в южной Европе и в Средиземноморье сохранится на десятки лет — с каждым годом лесных пожаров будет всё больше. Собрали главное об изменении климата и действиях стран и бизнеса:

Причины

Температура поверхности Земли может реагировать даже на небольшое увеличение выбросов парниковых газов. Вот как это работает: Земля преобразует свет от солнца в инфракрасное излучение. Диоксид углерода, метан и вода в атмосфере частично поглощают его, в результате чего атмосфера нагревается.

И чем больше парниковых газов, тем выше температура планеты, так как энергии, которая попадает на Землю, труднее покидать её.

Парниковый эффект усилился во время промышленной революции. Предприятия начали сжигать ископаемое топливо, чтобы получить электроэнергию, — и тем самым загрязняли воздух. В результате с 1750 по 2014 год содержание диоксида углерода в атмосфере увеличилось на 40%, а метана — на 150%.

Только с 1989 по 2019 год выросло:

Потребление угля на 68%.

Потребление нефти на 36%.

Потребление газа на 82%.

Глобальные выбросы диоксида углерода от ископаемого топлива (в миллионах тонн) Центр анализа информации по двуокиси углерода

Последствия для человечества

По данным ООН, непредсказуемость погодных условий — главная опасность при изменении климата. Это мешает контролировать производство продуктов питания и увеличивает риск природных катастроф. Общие убытки от всемирных стихийных бедствий в 2020 году составили $210 млрд, а годом ранее государства потратили на это $166 млрд.

Greenpeace и Центр исследований энергетики и чистого воздуха оценивают экономические потери от загрязнения воздуха в $2,9 трлн в год. Также они утверждают, что загрязнение влияет на 4,5 млн человеческих смертей в год.

Сколько парниковых газов выбрасывают страны

На производство энергии всех видов приходится 72% выбросов углекислого газа в мире, включая косвенные выбросы от транспорта, промышленности, отопления и прочего. На 2019 год наибольшее количество диоксида углерода в атмосфере было в:

Китае — 27% от мировых выбросов.

США — 12%.

ЕС и Индии — около 7% каждый.

России — 4,6%.

Японии — 3,3%.

В целом 20 стран мира производят около 80% всех выбросов.

Мировая эмиссия СО2 Climate Trade

Государства совместно пытаются решить проблему. За последние 30 лет они приняли три основных международных соглашения по изменению климата:

В 1992 году приняли Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. В конвенции содержался лишь призыв для принятия мер по предотвращению загрязнения.

В 1997 году приняли Киотский протокол. Он обязывает развитые страны сокращать выбросы парниковых газов. В 2015 году в ООН заявляли, что эмиссию парниковых газов удалось сократить на 20% по сравнению с 1990 годом.

В 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение. Главные цели: достичь углеродной нейтральности (устранить выбросы диоксида углерода) к 2050 году и удержать рост глобальной средней температуры ниже 2°C до 2100 года, предпочтительно до 1,5°C. А также выделить развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем.

Исследования показывают, что этот результат возможен с вероятностью 67% — но при условии, если большинство индустрий сократит до нуля все выбросы к 2050 году.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) считает, что для достижения целей Парижского соглашения нужно вложить в «зелёный» рынок $27 трлн в течение 2016–2050 годов.

Как государства поддерживают климатические проекты

По данным BloombergNEF, инвестиции в возобновляемые источники энергии по всему миру выросли до $303,5 млрд в 2020 году.

В мире ежегодно вкладывают полтриллиона долларов в декарбонизацию (снижение выбросов углекислого газа) энергетической системы. Но если мы хотим достичь климатических целей — нужно говорить о триллионах в год. Альберт Чунг руководитель аналитического отдела BloombergNEF

Инвестиции в возобновляемые источники энергии по странам и лидеры по получаемой энергии Statista

Китай

Китай выбрасывает около четверти парниковых газов в мире — это самая большая доля среди остальных стран. С 2011 года государство сожгло больше угля, чем все остальные вместе взятые.

С другой стороны, Китай — самый продуктивный производитель ветровой энергии. Также стране принадлежит около трети мировых мощностей по производству солнечной энергии. Власти Китая заявляют, что выбросы пока будут расти и достигнут максимума к 2030 году. После этого их количество начнёт уменьшаться в том числе за счёт возобновляемой энергетики, а углеродной нейтральности государство достигнет к 2060 году.

Если Китай реализует свои планы, то снизит прогнозы глобального изменения температуры (1,5–2°C градуса в среднем по миру к 2100 году) примерно на 0,2–0,3°C.

Помимо этого, страна — крупнейший в мире инвестор в чистую энергию. В период с 2013 по 2018 год её вложения выросли с $53 млрд до $125 млрд. В 2019-м сумма снизилась до $83,4 млрд, однако это всё равно примерно 23% мировых инвестиций в возобновляемые источники энергии.

В октябре 2020 года китайская компания Sungrow закончила строительство второй по величине в мире солнечной электростанции мощностью 2,2 ГВт в провинции Цинхай. В проект инвестировали почти $2,2 млрд.

Солнечная электростанция в провинции Цинхай, Китай Sungrow

США

В 2020 году США получили около 12% своей энергии из возобновляемых источников (гидро, солнечной, ветровой и геотермальной). Президент Байден заявил, что планирует инвестировать в чистую энергетику $2 трлн, пообещал сократить выбросы от электричества до нуля к 2035 году и достичь нулевого уровня выбросов в целом к 2050-му.

США решили прекратить в будущем международные инвестиции и поддержку проектов на основе ископаемого топлива. Также государство будет работать с другими странами, чтобы они вкладывались в климатические проекты и перестали поддерживать высокоуглеродную промышленность.

В 2020 году правительство вложило в «зелёную» энергетику около $55 млрд.

Центр ветряной энергии Альта (США) Альтернативная Энергия»

Россия

Минэкономразвития в 2020 году подготовило четыре стратегии по снижению уровня выбросов парниковых газов до 2050 года. При самом интенсивном сценарии выбросы снизятся на 36% уже к 2030 году, к 2050 году — на 48% от уровня 1990 года. По прогнозу, страна может достигнуть углеродной нейтральности к 2100 году.

В 2021 году доля солнечной, ветровой и геотермальной энергетики в России составляет 1%. Этот показатель планируется увеличить до 10% к 2040 году.

До 2035 года в развитие возобновляемых источников энергии будет вложено около 1 трлн рублей инвестиций. Александр Новак вице-премьер

В июне 2021 года губернатор Сахалинской области заявил, что регион планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2025 году. Спустя месяц Минэкономики внесло в правительство законопроект о введении экспериментального углеродного регулирования на Сахалине.

В регионе введут систему квот:

Предприятиям, которые выбрасывают в год более 50 тысяч тонн диоксида углерода, выдадут квоты на определённый объём выбросов.

Тем, кто выбросил парниковых газов меньше установленного, начислят «единицы» (1 тонна = 1 «единице»). Эти «единицы» можно, к примеру, продать другому предприятию.

За невыполнение квот придётся заплатить от $2 до $30 за каждую тонну выбросов сверх нормы.

Также в России с 2014 года работает программа для проектов возобновляемых источников энергии. Однако 2 июня 2021 года правительство сократило объём поддержки с изначальных 437 млрд до 360 млрд рублей.

2 июля 2021 года Владимир Путин подписал закон о введении углеродной отчётности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об ограничении выбросов парниковых газов.

Согласно документу, компании, чьи выбросы диоксида углерода превышают 150 тысяч тонн в год, будут отчитываться о загрязнении воздуха с января 2023 года. Юрлица и ИП, чей годовой объём выбросов диоксида углерода превышает 50 тысяч тонн, начнут отчитываться с января 2025 года.

Мутновская геотермальная электростанция на Камчатке с установленной мощностью 50 МВт Камчатскэнерго»

Исследователи из Принстонского университета считают, что России выгодно изменение климата:

Тёплая погода в северных регионах создаст плодородные территории.

И откроет области Северного Ледовитого океана для активной торговли и добычи ресурсов.

При этом страна столкнётся с проблемами: около двух третей территории покрыто вечной мерзлотой, при оттаивании которой вода деформирует землю, разрушает дороги и подрывает здания. У «Газпрома» в зоне вечной мерзлоты расположено 89% активов, у «Лукойла» — 46%. Россия в ней добывает 90% газа, 30% нефти и 90% алмазов.

Как утверждают аналитики Morgan Stanley, потепление может негативно сказаться на финансовых показателях и капитализации российских сырьевых компаний. К примеру, у «Норильского никеля» к 2022 году планируется сокращение дивидендов в два раза — до $1,1 млрд.

Евросоюз

14 июля 2021 года Еврокомиссия рассказала о плане по борьбе с изменением климата. Согласно ему, к 2030 году количество углеродных выбросов будет на 45% меньше, чем 1990 году.

В начале 2020 года Европарламент заявлял, что хочет привлечь как минимум €1 трлн государственных и частных инвестиций в течение следующего десятилетия для реализации планов.

Рабочие устанавливают солнечные панели в Германии The Boston Globe

Индия

За последние семь лет в «зелёную энергетику в Индии инвестировали $70 млрд. Установленная мощность (суммарная максимальная мощность, при которой станции могут работать постоянно) возобновляемых источников энергии увеличилась более чем в 2,5 раза.

Индия — один из самых быстрорастущих в мире источников выбросов. Государство может сильно пострадать в результате изменения погодных условий из-за повышения уровня океана, таяния ледников и экстремальных погодных явлений. Эндрю Лайт эксперт по климату США при администрации Обамы

Ожидается, что к 2025 году в «зелёный» рынок в Индии вложат $80 млрд. А к 2040 году около 49% всей электроэнергии будет вырабатываться за счёт возобновляемых источников.

Япония

Страна планирует сократить выбросы углекислого газа на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. До 2030 года Япония планирует инвестировать более $100 млрд в ветровую и солнечную энергетику.

Геотермальная электростанция Хаттёбару (Япония) The Japan Times

Заработки компаний в возобновляемой энергетике

Orsted

Выручка за 2020 год: $34,97 млрд.

Энергетическая компания из Дании разрабатывает, строит и эксплуатирует морские ветряные электростанции и другие технологии. На 2020 год она была крупнейшим в мире разработчиком оффшорной ветроэнергетики (то есть ветряных станций, построенных в неглубокой зоне морей), на неё приходилось 29% мировой установленной мощности.

В апреле 2021 года Orsted и эстонская компания Enefit запланировали построить морской ветропарк в Балтийском море до 2030 года. Электростанции стоимостью около €2 млрд смогут покрыть половину текущих потребностей Эстонии и Латвии в электроэнергии.

Ветряная электростанция Walney Extension в Англии, управляемая Orsted The New York Times

Iberdrola

Выручка за 2020 год: $33,14 млрд.

Компания из Испании специализируется на производстве чистой энергии, включая ветер, мини-гидро, солнечную энергию, фотоэлектрическую и биомассу.

В 2019 году Iberdrola построила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию Núñez de Balboa в Бадахосе, которая может обеспечить энергией 250 тысяч человек. В 2020 году компания заявила, что в течение следующих пяти лет установит 150 тысяч пунктов подзарядки электромобилей в Испании.

Станция Núñez de Balboa мощностью 500 МВт в Испании Iberdrola

Компания отмечает, что с 2001 года вложила €110 млрд в возобновляемые источники энергии и трансформацию традиционных секторов экономики. С 2021 года она будет инвестировать по €10 млрд в год. Чистая прибыль Iberdrola в 2020 году составила €3,6 млрд.

JinkoSolar

Выручка за 2020 год: $5,4 млрд.

Китайская компания производит продукцию для солнечной энергетики: кремниевые слитки, пластины и солнечные элементы. Она продаёт свои продукты и услуги в более чем 80 странах и владеет девятью производственными предприятиями по всему миру.

В июне компания показала рекорд эффективности солнечных модулей среди производителей, достигнув КПД в 23,53%. Средний показатель эффективности солнечных панелей на рынке в 2020 году составил 15-20%.

Сборка солнечных панелей на заводе JinkoSolar PV-Tech

Brookfield Renewable

Выручка за 2020 год: $3,58 млрд.

Brookfield Renewable — один из крупнейших производителей и инвесторов на рынке «зелёной» энергетики. Канадская компания владеет около 6000 генерирующих объектов в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии.

27 июля 2021 года материнская Brookfield Asset Management привлекла $7 млрд для своего фонда. Это произошло на фоне заявления Байдена о том, что к 2030 году необходимо создать 30 гигаватт ветроэнергетических мощностей в США.

First Solar

Выручка за 2020 год: $3,5 млрд.

Компания из США разрабатывает и производит фотоэлектрические солнечные энергетические системы и солнечные модули. Особенность First Solar в том, что она использует в модулях теллурид кадмия — а не поликристаллический кремний, который используют большинство компаний. Она заявляет, что это позволяет уменьшить стоимость панелей и увеличить производительность.

Чистая прибыль компании в 2020 году составила $398,4 млн. Стоимость её акции выросла летом 2021-го из-за того, что правительство США запретило импорт некоторых продуктов солнечных панелей из Китая.

Новый завод First Solar мощностью 1,3 ГВт в Огайо, США Solar power world

Будущее рынка

В 2020 году из-за пандемии Covid-19 выбросы диоксида углерода, связанные с энергетикой, упали на 5,8%. Такое годовое снижение стало самым большим со времён Второй мировой войны. Однако в ООН считают, что это не ослабит парниковый эффект.

При этом доля возобновляемых источников в мировом производстве электроэнергии выросла до 29% в 2020 году по сравнению с 27% в 2019-м. IEA считает, что «зелёный» рынок обгонит уголь и станет крупнейшим источником производства электроэнергии в мире к 2025 году, обеспечивая одну треть мировой мощности.

Уже к 2020-му инвестиции в «зелёные» проекты стали приносить больше прибыли, чем вложения в ископаемое топливо в США Великобритании и Европе. В США доходность от возобновляемых источников энергии составила 200,3%. В целом инвестиции, связанные с изменением климата, выросли в период с 2013 по 2018 год на 70% — до $579 млрд.

При этом производство стало доступнее:

Себестоимость электричества, генерируемого солнечными фотоэлектрическими установками, снизилась на 82% в период с 2010 по 2019 год.

Цены на солнечные модули упали на 90%, стоимость компонентов тоже снизилась.

Себестоимость производства электроэнергии наземными ветровыми электростанциями упала на 40%.

Однако всё ещё мало компаний серьёзно относятся к загрязнению воздуха, считает The Economist.