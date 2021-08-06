Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Будущее
Евгения Евсеева

Virgin Galactic возобновила продажи билетов в космос по $450 тысяч Статьи редакции

Всего билеты забронировало уже 600 человек.

  • О возобновлении продаж компания сообщила в отчётности за второй квартал 2021 года.
  • Одно место стоит $450 тысяч, но можно купить несколько мест или все на корабле. К июлю билеты забронировали 600 человек, они покупали их по $200-250 тысяч.
  • Первый туристический полёт на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября. Запуск пройдёт с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико.
  • У компании уже есть разрешение на отправку туристов в космос, а в мае Virgin Galactic заявила об успешном испытательном полёте корабля с экипажем.
  • 11 июля полёт в космос совершил основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Вместе с ним на борту были пять человек — два пилота-испытателя и три астронавта.
  • Blue Origin Джеффа Безоса отказалась признать полёт Брэнсона «космическим» и назвала корабль конкурента «высотным самолётом». Сам Безос совершил полёт в космос 20 июля.

#новость #virgingalactic

525 просмотров
6 6 комментариев
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","virgingalactic"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 278437, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Aug 2021 08:17:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Синицын

4

За проезд передаём, что смотрим ?

Ответить

Вася Пражкин

Михаил
1

У меня только миллион, сдача будет?

Ответить

Graf De Lotarev

Вася
0

Биток принимаете?)

Ответить

Timur Gaynetyanov

0

Классно, что космотуризм развивается, но $450 000 Карл!
Даже до Космоса не долетят (Линия Кармана - условная граница, определяющая границу между космосом и атмосферой Земли. По определению проходит в 100 км от поверхности)
Blue Origin Безоса поинтересней будет в этом плане.
Конкуренция сделает своё дело в итоге, станет подешевле и повыше )

Линия Кармана
Линия Кармана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между…
ru.wikipedia.org
Ответить

Иван Шеметов

Timur
0

А сколько минут они будут находиться в этом космосе? 
Вот это самый главный минус, тем более такая цена 

Ответить

Феттучини с Креветкой

0

«Спасибо» за акции, старый космонавт! 😬

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Приёмная
Дмитрий Димас
Как «Яндекс-Маркет» надувает с баллами за покупки

Заказ № 52746907 был получен и оплачен 09.07.2021. После чего, 10.07.2021 Яндекс-Маркет отменяет заказ и списывает начисленные за него баллы (включая приветственные 500).

13 13 комментариев
10
Циан
Эксперимент: выбрать квартиру в другом городе с помощью 3D-тура

«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».

30 30 комментариев
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Брокер
Очень страшный август

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК "Открытие"

0 Обсудить
1
Банк «Открытие»
Карта «120 дней»: почему это выгодно

Еще каких-то 5-7 лет назад большинство россиян использовали дебетовые карты, чтобы снять с них наличность в день получения аванса и зарплаты, а кредитными старались не пользоваться вовсе.

2 2 комментария
1
Личный опыт
Виталий Попов
Как я размещался на маркетплейсах для программистов и что из этого вышло

Меня зовут Виталий, я программист и предприниматель. Или предприниматель и программист. Делюсь историей о том, как я пытался выйти на международный рынок с небольшим IT-продуктом через маркетплейсы, и что из этого получилось.

19 19 комментариев
80
Техника
DTF
Apple начнёт локально проверять фото на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми — FT Статьи редакции

Сперва функцию внедрят в США, утверждают источники.

265 265 комментариев
46
Медиа
TJ
Роскомнадзор разблокировал Genius после удаления «Панельки» Хаски, «Номеров» ЛСП и других запрещённых в России песен Статьи редакции

Спустя 11 дней после закрытия доступа к ресурсу.

14 14 комментариев
4
Техника
TJ
Apple усилит защиту детей — начнёт размывать откровенные снимки в «Сообщениях», проверять iCloud и предупреждать в Siri Статьи редакции

Компания будет проверять контент прямо на устройствах с помощью нейросетей, натренированных на распознавание сексуальных снимков.

Изображение Apple
10 10 комментариев
2
Mail.ru Group
Mail.ru Group представила новую концепцию устойчивого развития

Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.

0 Обсудить
4
Маркетинг
Анна Мигунова

Яндекс Маркет. О том как им пофиг на ваши проблемы, их интересуют только ваши деньги.

8 8 комментариев
6
Будущее
Евгения Евсеева
Virgin Galactic возобновила продажи билетов в космос по $450 тысяч Статьи редакции

Всего билеты забронировало уже 600 человек.

6 6 комментариев
2
Больше статей
null