Virgin Galactic возобновила продажи билетов в космос по $450 тысяч Статьи редакции
Всего билеты забронировало уже 600 человек.
- О возобновлении продаж компания сообщила в отчётности за второй квартал 2021 года.
- Одно место стоит $450 тысяч, но можно купить несколько мест или все на корабле. К июлю билеты забронировали 600 человек, они покупали их по $200-250 тысяч.
- Первый туристический полёт на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября. Запуск пройдёт с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико.
- У компании уже есть разрешение на отправку туристов в космос, а в мае Virgin Galactic заявила об успешном испытательном полёте корабля с экипажем.
- 11 июля полёт в космос совершил основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Вместе с ним на борту были пять человек — два пилота-испытателя и три астронавта.
- Blue Origin Джеффа Безоса отказалась признать полёт Брэнсона «космическим» и назвала корабль конкурента «высотным самолётом». Сам Безос совершил полёт в космос 20 июля.
За проезд передаём, что смотрим ?
У меня только миллион, сдача будет?
Классно, что космотуризм развивается, но $450 000 Карл!
Даже до Космоса не долетят (Линия Кармана - условная граница, определяющая границу между космосом и атмосферой Земли. По определению проходит в 100 км от поверхности)
Blue Origin Безоса поинтересней будет в этом плане.
Конкуренция сделает своё дело в итоге, станет подешевле и повыше )
А сколько минут они будут находиться в этом космосе?
Вот это самый главный минус, тем более такая цена
Заказ № 52746907 был получен и оплачен 09.07.2021. После чего, 10.07.2021 Яндекс-Маркет отменяет заказ и списывает начисленные за него баллы (включая приветственные 500).
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Всего билеты забронировало уже 600 человек.