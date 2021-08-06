SpaceX собрала самую высокую ракету в истории — это прототип Starship для первого орбитального полёта Статьи редакции
Общая высота ракеты — около 120 метров.
SpaceX соединила две части прототипа: космический корабль Starship и его супертяжёлый ускоритель c 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor. Это самая высокая собранная ракета в истории, сообщает TechCrunch.
Впервые два элемента полной системы Starship объединены в один. Эту конфигурацию SpaceX будет использовать для первого орбитального запуска.
Общая высота ракеты — около 400 футов (около 120 метров). Общая высота вместе со стартовой площадкой — 475 футов (около 145 метров), это выше пирамиды Хеопса в Гизе (около 136 метров).
Пусковую систему снова разделят на две половины для анализа и тестирования перед орбитальным запуском, который компания запланировала на конец 2021 года.
Это ж какой батут нужен для такой ракеты?!
Удачи тебе Илон, побольше бы в России таких новаторов)
Щас эксперты понабегут и будут тебе доказывать что это всё развод, а Илон просто гениальный маркетолог и инфоцыган.
Не только по назначению, а выжимает из них максимум. А так просто могли бы похоронить эти деньги. А вот если дать Илону, что нить да получится.
Да-да, украсть, захватить, посадить. Российские скрепы
Как же это классно!
И где кучу экспертов которые говорили, что Маск шарлатан?
Ждем в ответ новый музыкальный альбом Рогозина
Сейчас будет объявлено о планах о записи альбома, которая будет несколько раз переноситься. В ходе записи звукоинженеры будут несколько раз жаловаться Путину по горячей линии на задержки зарплат. В итоге время записи альбома будет превышено в 3 раза, а бюджет в 5 раз. Но альбом всё равно будет записан плохо, так что его 1 раз получится проиграть в присутствии Путина, после чего он будет отправлен на перезапись.
Я не пойму, в чём тут прорыв, вроде орбитальными запусками человечество давно и успешно увлекается?
Не станут, учите физику )
Жаль Советский Союз и США физику не учили, и вот дураки, марсоходы на Марс отправили! Даже снимки и видео сделали.
Им бы Ивана Петрова в учителя, сразу бы поняли, что невозможно..
Это первый раз, когда ракета будет полностью переиспользуемой. Как обычный самолет или автомобиль.
Глядишь, и через десяток лет ракеты до космоса вырастут. И летать никуда не надо.
Ее собрали.... чтобы разобрать. А потом снова собрать и запустить.
Если кто как и я сразу не увидел - запуск до конца 2021.
Ребята молодцы, не дают о себе забывать. Любой, даже незначительный, повод используют.
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Общая высота ракеты — около 120 метров.
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