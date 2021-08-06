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Будущее
Маша Цепелева

SpaceX собрала самую высокую ракету в истории — это прототип Starship для первого орбитального полёта Статьи редакции

Общая высота ракеты — около 120 метров.

41 41 комментарий
1758 просмотров

SpaceX соединила две части прототипа: космический корабль Starship и его супертяжёлый ускоритель c 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor. Это самая высокая собранная ракета в истории, сообщает TechCrunch.

Прототип Starship NASA

Впервые два элемента полной системы Starship объединены в один. Эту конфигурацию SpaceX будет использовать для первого орбитального запуска.

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Общая высота ракеты — около 400 футов (около 120 метров). Общая высота вместе со стартовой площадкой — 475 футов (около 145 метров), это выше пирамиды Хеопса в Гизе (около 136 метров).

Пусковую систему снова разделят на две половины для анализа и тестирования перед орбитальным запуском, который компания запланировала на конец 2021 года.

Трансляция NASA со сборки ракеты

#новость #spacex

41 41 комментарий
1
21
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41 комментарий
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Андрей Суслов

11

Это ж какой батут нужен для такой ракеты?!

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Геологический огонь

Андрей
3

Не имеющий аналогов в мире (с) 

Ответить

Евгений Егоров

4

Удачи тебе Илон, побольше бы в России таких новаторов)

Ответить

Georgi Lis

Евгений
13

Щас эксперты понабегут и будут тебе доказывать что это всё развод, а Илон просто гениальный маркетолог и инфоцыган.

Ответить

Милан Art

Georgi
1

Илон величайший предприниматель 21 века, имхо, один из немногих людей кто использует гос.контракты по назначению

Ответить

John Carter

Милан
1

Не только по назначению, а выжимает из них максимум. А так просто могли бы похоронить эти деньги. А вот если дать Илону, что нить да получится.

Ответить

Хозяин

Евгений
–1

<сарказм>
Как американцы захватили и вывезли к себе Фон Брауна, так России надо захватить Маска. И в шарашку его как Королёва.
</сарказм>

Ответить

Сергей Катков

Хозяин
7

Да-да, украсть, захватить, посадить. Российские скрепы

Ответить

Хозяин

Сергей
0

у меня это сарказм был

Ответить

умный человек

Хозяин
0

кириллические теги не проканали

Ответить

Большой жёлтый

Хозяин
0

Даже тег не распознали 

Ответить

Alex Mont

Хозяин
0

Он когда начинал с космосом, а был уже состоявшимся бизнесменом, как раз сначала в роскосмос приехал со своими идеями. Быстро уехал.

Ответить

Хозяин

Alex
0

А могли бы и бритвой по горлу! Легко отделался!

Ответить

Борис Васильев

Евгений
1

Илон уже на Восточном што ли?

Ответить

Timur Gaynetyanov

4

Как же это классно! 
И где кучу экспертов которые говорили, что Маск шарлатан?

Ответить

Хозяин

Timur
11

ждут новые методички

Ответить

Евгений Быков

Хозяин
3

Некоторые по старым работают, пишут, что Тесла убыточна

Ответить

Анна Рахманова

7
Ответить

Walter Kovacs

6

Ждем в ответ новый музыкальный альбом Рогозина 

Ответить

Хозяин

Walter
1

Сейчас будет объявлено о планах о записи альбома, которая будет несколько раз переноситься. В ходе записи звукоинженеры будут несколько раз жаловаться Путину по горячей линии на задержки зарплат. В итоге время записи альбома будет превышено в 3 раза, а бюджет в 5 раз. Но альбом всё равно будет записан плохо, так что его 1 раз получится проиграть в присутствии Путина, после чего он будет отправлен на перезапись.

Ответить

Хозяин

6

В какое время живём!

Ответить

Миша Магадан

–11

Я не пойму, в чём тут прорыв, вроде орбитальными запусками человечество давно и успешно увлекается?

Ответить

Игорь Рачук

Миша
15

О! А вот и первый клиент! 

Ответить

Милан Art

Миша
0

Это пока полёт орбитальный, в конечном итоге полёты станут межпланетными

Ответить

Ivan Petrov

Милан
–8

Не станут, учите физику )

Ответить

Милан Art

Ivan
12

Так и будет мир на двух слонах и одном ките стоять?

Ответить

Хозяин

Милан
8

плохо ты физику учил - три слона там

Ответить

Евгений Быков

Ivan
2

Жаль Советский Союз и США физику не учили, и вот дураки, марсоходы на Марс отправили! Даже снимки и видео сделали.

Им бы Ивана Петрова в учителя, сразу бы поняли, что невозможно..

Ответить

Хозяин

Ivan
1

А на Луне то человек был?

Ответить

Adam Baialiev

Миша
0

Это первый раз, когда ракета будет полностью переиспользуемой. Как обычный самолет или автомобиль.

Ответить

Равиль Чусмакаев

4

Ошибка при написании текста.

Ответить

Max Baly

1

Рагозину привет передайте, когда пролетите МКС!))

Ответить

Velemir Hasidov

1

правильно говорить "самую длинную"  if you know what I mean

Ответить

Роман Аванесов

0

Глядишь, и через десяток лет ракеты до космоса вырастут. И летать никуда не надо. 

Ответить

Graf De Lotarev

Роман
0

Есть в разработке соответсвующий лифт

Ответить

Alexey Tykhonov

0

Ее собрали.... чтобы разобрать. А потом снова собрать и запустить.
Если кто как и я сразу не увидел - запуск до конца 2021.

Ответить

Candy Blue

0

В конце августа полетит, а не в конце года

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Заг такой, как будто из лего собрали 

Ответить

Ilya Tkachenko

0

Ребята молодцы, не дают о себе забывать. Любой, даже незначительный, повод используют.

Ответить

Yarro S

0

Вроде только недавно маленький Starship испытывали 

Ответить

Dimm Debrov

–1

Да, мощно ебанёт)

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