Учет небольшого склада через Telegram-бот и Google-таблицу

Организовать удобный учет и оцифровать процессы можно при помощи простейших и доступных всем инструментов. В данной публикации мы поделимся исходниками своей наработки, которую можно настроить по описанной инструкции или использовать как идею для реализации в своем бизнесе.