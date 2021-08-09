SpaceX и канадский стартап запустят спутник для трансляции рекламы в космосе Статьи редакции
Купить место можно за криптовалюту.
- SpaceX заключила партнёрство с компанией Geometric Energy Corporation (CEG), пишет Insider. Сейчас спутник CubeSat в разработке, его хотят запустить на ракете Falcon 9 в 2022 году.
- На одной стороне спутника будет расположен дисплей, на котором будет транслироваться реклама. На него будет направлена камера — она будет снимать происходящее на экране и показывать в прямом эфире на Twitch и YouTube.
- Глава CEG Сэмюэль Рид хочет, чтобы экран CubeSat был похож на Reddit Place — виртуальный холст, на котором зарегистрированные пользователи могли менять цвет одного пикселя.
- Пользователи смогут купить место под рекламу за криптовалюту Ethereum. В будущем CEG хочет добавить оплату криптовалютой Dogecoin.
- Разместить рекламу сможет любой — как крупная компания, так и любой заинтересованный.
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