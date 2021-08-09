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Будущее
Евгения Евсеева

SpaceX и канадский стартап запустят спутник для трансляции рекламы в космосе Статьи редакции

Купить место можно за криптовалюту.

  • SpaceX заключила партнёрство с компанией Geometric Energy Corporation (CEG), пишет Insider. Сейчас спутник CubeSat в разработке, его хотят запустить на ракете Falcon 9 в 2022 году.
  • На одной стороне спутника будет расположен дисплей, на котором будет транслироваться реклама. На него будет направлена камера — она будет снимать происходящее на экране и показывать в прямом эфире на Twitch и YouTube.
  • Глава CEG Сэмюэль Рид хочет, чтобы экран CubeSat был похож на Reddit Place — виртуальный холст, на котором зарегистрированные пользователи могли менять цвет одного пикселя.
  • Пользователи смогут купить место под рекламу за криптовалюту Ethereum. В будущем CEG хочет добавить оплату криптовалютой Dogecoin.
  • Разместить рекламу сможет любой — как крупная компания, так и любой заинтересованный.

#новость #spacex

77 просмотров
1 1 комментарий
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Владимир Гусев

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Интересный способ продвинуть крипту)

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