SpaceX купила стартап Swarm — разработчика спутников для интернета вещей Статьи редакции
В 2019 году компанию оценили в $85 млн.
- По условиям сделки Swarm станет дочерней компанией SpaceX, пишет CNBC. Также компания передаст SpaceX лицензии на наземные и орбитальные станции.
- Финансовые детали соглашения стороны не разглашают. По данным Pitchbook, в последнем раунде финансирования в 2019 году Swarm оценили в $85 млн.
- Swarm основана в 2016 году. Компания уже запустила 120 спутников и планирует увеличить их количество до 150. Они будут обеспечивать работу приложений интернета вещей. Комплект спутниковой связи стоит $199 или $499, абонентская плата — $5 в месяц.
- Компания предлагает услуги для сельского хозяйства, в морской, энергетической и транспортной отрасли.
- Приобретение даст SpaceX доступ к «интеллектуальной собственности и экспертным знаниям Swarm».
- В 2018 году Swarm оштрафовали на $900 тысяч за запуск спутников без разрешения — по мнению Федеральной комиссии по связи США, это создало риск «столкновения спутников» и угрожало «важным коммерческим и правительственным спутниковым операциям».
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