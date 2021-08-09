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Будущее
Евгения Евсеева

SpaceX купила стартап Swarm — разработчика спутников для интернета вещей Статьи редакции

В 2019 году компанию оценили в $85 млн.

  • По условиям сделки Swarm станет дочерней компанией SpaceX, пишет CNBC. Также компания передаст SpaceX лицензии на наземные и орбитальные станции.
  • Финансовые детали соглашения стороны не разглашают. По данным Pitchbook, в последнем раунде финансирования в 2019 году Swarm оценили в $85 млн.
  • Swarm основана в 2016 году. Компания уже запустила 120 спутников и планирует увеличить их количество до 150. Они будут обеспечивать работу приложений интернета вещей. Комплект спутниковой связи стоит $199 или $499, абонентская плата — $5 в месяц.
  • Компания предлагает услуги для сельского хозяйства, в морской, энергетической и транспортной отрасли.
  • Приобретение даст SpaceX доступ к «интеллектуальной собственности и экспертным знаниям Swarm».
  • В 2018 году Swarm оштрафовали на $900 тысяч за запуск спутников без разрешения — по мнению Федеральной комиссии по связи США, это создало риск «столкновения спутников» и угрожало «важным коммерческим и правительственным спутниковым операциям».

#новость #spacex

976 просмотров
5 5 комментариев
6
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Онлайн-Аптека

4

Я уже думал что это тот Swarm (ex. 4sq) для чекинов купили ))))

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Terri Brown

0

Словосочетание "интернета вещей"- это,простите, что?

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Danne S

Terri
1

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей

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Иван Таранов

Danne
0

День зря не прошел, узнал что-то новое. Прикольно, ни разу до этого не слышал "интернет вещей". Получается как таковые люди не взаимодействуют?

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Dima Kalinov

Terri
0

Если вы на корабли будете вещать геометку, которая отправляет сигнал спутнику - это будет интернет вещей.
IoT в spacetech - тема крайне специфичная.
Если посмотреть отчёт Space Capital за 2020, то видно, что его доля нещадно мала.

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