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Будущее
Полина Лааксо

Появляются виртуальные психологи и сервисы для подбора: помогает ли это клиентам и не обесценивается ли терапия Статьи редакции

В The Guardian рассказали, как психологи оценивают новые технологии — ботов, которые шлют пользователям подбадривающие гифки, ИИ-консультантов с анализом мимики и речи, и сервисы, где люди работают даже ночью.

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Психотерапия обрела новый облик раньше, чем ожидалось, пишет The Guardian. На смену личным беседам в небольших кабинетах пришли:

  • Терапия в чате и по видеозвонку.
  • Tinder для подбора психолога по анкете.
  • А также чат-боты и ИИ-специалисты.
Проект SimSensei Института креативных технологий предлагает клиентам общаться с виртуальным психологом: тот анализирует выражение лица, позу, речь и поведенческие характеристики (например, отведение взгляда или ёрзание). В сумме ИИ-психолог способен считывать 60 невербальных сигналов в секунду

Онлайн-сервисы стали особенно популярны в пандемию. По данным Нацслужбы здравоохранения Великобритании, во время карантина за психологической помощью обратилось рекордное число британцев.

Приток пользователей отметила и американская платформа онлайн-помощи BetterHelp — за еженедельную подписку на сервис она взимает от $60 до $90.

BetterHelp позволяет подобрать консультанта как в Tinder и общаться с ним через видео- или текстовый чат, а также по телефону — круглосуточно BetterHelp

Некоторые врачи считают, что цифровизация неизбежна, и верят в гибридную модель терапии — сочетание очных и дистанционных сеансов в зависимости от потребностей клиента.

И пандемия, по словам гендиректора Института онлайн-терапии Кейт Энтони, предоставила рынку возможность эту модель усовершенствовать.

Мне нравится, как рассуждает Тим Бернес-Ли: он выступает против токсичности в онлайне и считает интернет общественным благом, право на которое должно быть у каждого.

Так и с психическим здоровьем: человечество должно использовать технологические достижения на благо терапии, чтобы сделать её общедоступной.

Кейт Энтони
гендиректор Института онлайн-терапии

Однако сами пользователи онлайн-сервисов не всегда удовлетворены оказанной им поддержкой. Одна из клиенток BetterHelp рассказала The Guardian, что приложение неоднократно соединяло её с неподходящими психологами.

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Она обратилась к консультантам BetterHelp с травматическим стрессом, однако оба психолога, с которыми ей довелось пообщаться, не работали с травмами.

Потратив время впустую, клиентка почувствовала себя ещё хуже: «Меня отвергли те, кто должен был помочь».

Представители BetterHelp ответили, что подбирают психологов на основе миллиона входных данных:

  • Характер проблемы.
  • Предпочтения клиента.
  • Демографические показатели.
  • Успехи терапевтов по решению схожих вопросов.

Однако компания признаёт, что «мэтч» не всегда стопроцентный, поскольку отношения между терапевтом и клиентом устроены сложнее.

Исследовательница Cardiff Metropolitan University, а в прошлом психотерапевт Нацслужбы здравоохранения, Элизабет Коттон считает, что «уберизация» терапии даёт новые возможности компаниям, но при этом принижает саму сферу.

Чат-бот Woebot не проводит терапию, но оказывает пользователям поддержку: «Никаких кабинетов и диванов, долой лекарства и "это всё из детства". Я здесь, чтобы поднять тебе настроение и иногда по-дурацки шутить ;)»

Сомнительна даже инициатива Британии по улучшению доступа к терапии, говорит Коттон. Например, психологи нередко просят клиентов заново проходить опросы, чтобы повысить собственную результативность. А если пациенты придут в службу повторно, в системе их оформят как впервые обратившихся, а предыдущую терапию засчитают успешной.

Основная проблема, по словам Коттон, не в приложениях как инструменте, а в мотивации их создателей.

На одной из конференций по ИИ выступал спикер, участвовавший в запуске инициативы Нацслужбы. Мой друг поинтересовался, кто просил внедрить ИИ-технологии в сферу. «Никто, но мы всё равно это сделаем», — ответил тот.

Для компаний важнее показатели и продажи: терапию прошло столько-то людей, такой-то процент стал счастливее, а стоила услуга — всего ничего.

Элизабет Коттон
исследовательница

По словам Коттон, одна из основных претензий к платформам онлайн-терапии — это их уподобление приложениям вроде Tinder. Всё это, считает она:

  • Намеренно сокращает продолжительность терапии.
  • Снижает ожидания от неё.
  • Упрощает процесс в глазах людей.
  • Исключает из него высококвалифицированных специалистов, которые нередко вынуждены выступать наблюдателями, а не врачами.

Такая модель подрывает также понятие «терапевтического альянса», в котором терапевт — союзник клиента в борьбе с той или иной проблемой. Онлайн-платформы этого не гарантируют.

Хороший терапевт не обязан вам нравиться — вы можете на дух его не переносить. В интернете же всё наоборот: нужно завлекать и идти по верхам, а не углубляться.

Элизабет Коттон
исследовательница

Всякий раз, когда инновации обещают сделать нужную миллионам людей услугу более доступной, технологические компании спешат монополизировать рынок, не гарантируя при этом надёжности и безопасности, на которых строится терапия.

Клиентам не всегда уделяют должное внимание, а потому ответственность за восстановление в конечном счёте ложится на них самих.

Мало того что человек и так чувствует себя паршиво, так теперь он будет винить себя, если «провалит» терапию — ведь, по отчётам, 50% завершили её успешно.

Элизабет Коттон
исследовательница

Несмотря на это современные платформы всё же предлагают альтернативу большему числу людей. Одному она не поможет, но другого сумеет направить. И последних, полагает The Guardian, со временем станет больше.

Я не всегда понимаю, что вы пишете, но иногда главное — высказаться.

ИИ-бот для психологической поддержки
Woebot

#искусственныйинтеллект #психология

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