Появляются виртуальные психологи и сервисы для подбора: помогает ли это клиентам и не обесценивается ли терапия Статьи редакции
В The Guardian рассказали, как психологи оценивают новые технологии — ботов, которые шлют пользователям подбадривающие гифки, ИИ-консультантов с анализом мимики и речи, и сервисы, где люди работают даже ночью.
Психотерапия обрела новый облик раньше, чем ожидалось, пишет The Guardian. На смену личным беседам в небольших кабинетах пришли:
- Терапия в чате и по видеозвонку.
- Tinder для подбора психолога по анкете.
- А также чат-боты и ИИ-специалисты.
Онлайн-сервисы стали особенно популярны в пандемию. По данным Нацслужбы здравоохранения Великобритании, во время карантина за психологической помощью обратилось рекордное число британцев.
Приток пользователей отметила и американская платформа онлайн-помощи BetterHelp — за еженедельную подписку на сервис она взимает от $60 до $90.
Некоторые врачи считают, что цифровизация неизбежна, и верят в гибридную модель терапии — сочетание очных и дистанционных сеансов в зависимости от потребностей клиента.
И пандемия, по словам гендиректора Института онлайн-терапии Кейт Энтони, предоставила рынку возможность эту модель усовершенствовать.
Однако сами пользователи онлайн-сервисов не всегда удовлетворены оказанной им поддержкой. Одна из клиенток BetterHelp рассказала The Guardian, что приложение неоднократно соединяло её с неподходящими психологами.
Она обратилась к консультантам BetterHelp с травматическим стрессом, однако оба психолога, с которыми ей довелось пообщаться, не работали с травмами.
Представители BetterHelp ответили, что подбирают психологов на основе миллиона входных данных:
- Характер проблемы.
- Предпочтения клиента.
- Демографические показатели.
- Успехи терапевтов по решению схожих вопросов.
Однако компания признаёт, что «мэтч» не всегда стопроцентный, поскольку отношения между терапевтом и клиентом устроены сложнее.
Исследовательница Cardiff Metropolitan University, а в прошлом психотерапевт Нацслужбы здравоохранения, Элизабет Коттон считает, что «уберизация» терапии даёт новые возможности компаниям, но при этом принижает саму сферу.
Сомнительна даже инициатива Британии по улучшению доступа к терапии, говорит Коттон. Например, психологи нередко просят клиентов заново проходить опросы, чтобы повысить собственную результативность. А если пациенты придут в службу повторно, в системе их оформят как впервые обратившихся, а предыдущую терапию засчитают успешной.
Основная проблема, по словам Коттон, не в приложениях как инструменте, а в мотивации их создателей.
По словам Коттон, одна из основных претензий к платформам онлайн-терапии — это их уподобление приложениям вроде Tinder. Всё это, считает она:
- Намеренно сокращает продолжительность терапии.
- Снижает ожидания от неё.
- Упрощает процесс в глазах людей.
- Исключает из него высококвалифицированных специалистов, которые нередко вынуждены выступать наблюдателями, а не врачами.
Такая модель подрывает также понятие «терапевтического альянса», в котором терапевт — союзник клиента в борьбе с той или иной проблемой. Онлайн-платформы этого не гарантируют.
Всякий раз, когда инновации обещают сделать нужную миллионам людей услугу более доступной, технологические компании спешат монополизировать рынок, не гарантируя при этом надёжности и безопасности, на которых строится терапия.
Несмотря на это современные платформы всё же предлагают альтернативу большему числу людей. Одному она не поможет, но другого сумеет направить. И последних, полагает The Guardian, со временем станет больше.
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