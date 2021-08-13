Космический стартап Momentus Михаила Кокорича выходит на Nasdaq: коротко о проекте Статьи редакции
Компания столкнулась с претензиями Минобороны США, штрафом от регулятора из-за ввода инвесторов в заблуждение и снижением оценки объединённой компании с $1,2 млрд до $700 млн.
Momentus Space Михаила Кокорича выходит на Nasdaq по схеме с поглощением: акционеры американской специальной технической компании Stable Road Acquisition 11 августа одобрили слияние.
Акции Stable Road Acquisition будут конвертированы в акции Momentus 13 августа. Объединённая компания сохранит название стартапа, а бумаги будут торговаться под тикером «MNTS» для акций и «MNTSW» для варрантов компании.
Основанная в 2017 году в США Momentus Space работает в области космической логистики и транспортировки. «Мы хотим предоставлять сервис транспортировки, как это делает FedEx или DHL», — описывал идею Кокорич в интервью проекту «Русские норм!».
Для этого компания разработала «космический буксир» Vigoride для перемещения спутников и грузов. Стартап рассчитывает отправить первые два Vigoride на низкую околоземную орбиту с помощью партнёра в июне 2022 года. По данным Cruncbase, за всё время стартап привлёк $33,8 млн.
От анонса выхода на биржу до проблем
- Momentus сообщила о планах выйти на Nasdaq по «быстрой» схеме с поглощением специальной технической компанией в октябре 2020 года. Выход на биржу должен был пройти в начале 2021 года при оценке $1,2 млрд.
- В начале ноября компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Издание Quartz со ссылкой на них писало, что Кокорич не может работать с собственными разработками в США, поскольку он гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии.
- Momentus должна получить экспортную лицензию, чтобы дать своим иностранным сотрудникам доступ к определенным продуктам, ПО и технической информации. Это требование распространяется и на Кокорича.
- Основатель Mindrock Capital и инвестор Momentus Павел Черкашин тогда отмечал Forbes, что в предыдущей компании — Astro Digital — у Кокорича были те же самые ограничения, что и с Momentus. Однако бизнес вырос и «все были довольны».
- В январе 2021 года Кокорич подал в отставку с поста гендиректора. В августе его сменил бывший замминистра обороны США Джон Руд.
- В конце июня Momentus и Stable Road Acquisition пересмотрели оценку объединённой компании: она упала с $1,2 млрд до $700 млн.
- Из-за претензий властей США у Momentus были и другие проблемы, писало SpaceNews: в январе и июне компания не получила разрешение на запуск своего аппарата Vigoride в совместной миссии со SpaceX.
- 9 июня Momentus подписала соглашение о нацбезопасности с Минобороной и Минфином. По условиям соглашения стартап должен «усилить меры безопасности, нанять несколько ключевых сотрудников для дополнительного надзора и включить в состав совета директоров назначенного властями участника».
- В июле SEC обвинила стартап в том, что он вводит инвесторов в заблуждение насчёт успешности технологий. Единственное испытание не доказывает коммерческую жизнеспособность проекта, заявил регулятор и оштрафовал Momentus на $7 млн; Stable Road Acquisition получила штраф на $1 млн.
- Как пишет CNBC, в 2021 году акции Stable Road Acquisition упали почти на 43%. Среди причин — уход Кокорича, отложенные миссии и другие проблемы. На закрытии 12 августа бумаги стоили $10,97 за штуку.
На что обратить внимание инвесторам
Аналитик финансовой группы «Финам» Наталия Пырьева отмечает, что компания основана только в 2017 году и уже планирует стать публичной: в этом секторе наоборот увеличивается период непубличности — технологические компании в США в среднем в два раза дольше остаются частными, чем в предыдущем десятилетии.
Типичные «единороги» (с оценкой свыше $1 млрд), которые сегодня выходят на IPO, как правило, десятилетние компании, которые проходят не менее пяти раундов инвестиций от венчурных инвесторов, указывает аналитик.
Космическая отрасль становится всё более популярной, но компаний на рынке пока немного — а следовательно, вариантов для инвестирования в перспективную индустрию, что может стать плюсом, добавляет Пырьева. Она считает, что динамика стоимости акций будет зависеть от достижения заявленных целей самой компании и того, что происходит на рынке — новостей ключевых конкурентов.
«С фундаментальной точки зрения, на этом этапе невозможно объективно оценить и спрогнозировать направление движения котировок. Но чего можно ожидать точно, так это повышенной волатильности в бумагах», — заключает эксперт.
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