Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5464,"title":"\u0420\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0432\u0440\u0435-\u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0435 \u2014 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440","url":"\/redirect?component=advertising&id=5464&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/273080-kover-samolet-i-divanomobil-kak-inzhenery-prevrashchayut-obychnye-predmety-v-skazochnye&hash=a7e68c5b7e1c76fadc5310afab676b54225857a72639a31987b7118f2ec255e6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Будущее
Nazigul Jusupova

Виртуальный Хуанг на виртуальной кухне: часть конференции GTC 2021 провела 3D-копия главы NVIDIA Статьи редакции

На видео 14 секунд выступала виртуальная копия гендиректора компании.

18 18 комментариев
1939 просмотров

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в апреле выступил с докладом, в котором рассказал о достижениях компании в создании виртуальных миров с помощью Nvidia Omniverse, новом программном обеспечении Nvidia DGX, процессоре Nvidia Grace и о другом.

Презентация Дженсена Хуанга в апреле

На видео Хуанг вёл презентацию на кухне, но на самом деле кухни не было, а в некоторых эпизодах и Хуанга. 11 августа Nvidia выпустила документальный фильм, в котором подробно рассказала, как создавалась презентация.

Документальный фильм Nvidia о том, как создавалась презентация

Над презентацией компания работала в течение года. Проект был создан группой из специалистов машинного обучения, компьютерной графики и нескольких команд инженеров.

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

Для создания образа Дженсена Хуанга специалисты отсканировали его лицо и тело, чтобы создать 3D-модель, а потом обучили искусственный интеллект имитировать его жесты, выражения лица. Оцифрованное «лицо» наложили на тело актёра, который восемь часов под запись презентации с голосом настоящего Хуанга жестикулировал и делал вид, что выступает. А затем при помощи нейросетей на цифрового клона наложили виртуальную копию лица Хуанга.

Получившийся образ перенесли в копию его кухни.

Nvidia
Nvidia

На видео кухня была деконструирована, чтобы показать, как работает Omniverse. Это заставило зрителей усомниться в том, какая часть основного выступления была реальной, а какая — воспроизведённой.

Обновлено в 14:26. Nvidia обновила пост в блоге, чтобы уточнить, что компьютерная версия Хуанга была на экране только 14 секунд с 1:02:29 до 1:02:56. Всё остальное время в кадре был сам гендиректор, а слайды —визуализированы в Omniverse.

#nvidia

18 18 комментариев
18
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["nvidia"], "comments": 18, "likes": 18, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 281512, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Aug 2021 14:07:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Архипов

8

Власти РФ уже выкупили данную технологию, Путина не существует)))))))

Ответить

Сеня Смаков

Алексей
4

Я же говорил...

Ответить

Николай Цыганов

Сеня
0

https://coub.com/view/aeoqg

Ответить

Rodeus

Сеня
0

"Дороги в странеее..."

Ответить

Mika Rasulov

Алексей
0

Новые модельки массовки ленятся делать - все одни и те же лица на встречах с «народом»

Ответить

Project News

Алексей
0

Ответ топ! Спасибо, искренне посмеялся

Ответить

Anton Kosenko

2

Вот это круто!)

Ответить

Семён Стоянов

1

«Оцифрованное «лицо» наложили на тело актёра, который восемь часов под запись презентации с голосом настоящего Хуанга жестикулировал и делал вид, что выступает.»

Ответить

Nick

1

А на самом деле Безруков был в гримме 😆

Ответить

Холден Колфилд

Nick
0

Безруков всех звёзд шоу бизнесе играет давно

Ответить

Rodeus

Холден
0

Безруков и Безрукова играет давно. И Куценко. И Петрова. И Асмус.

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Несоизмеримо дорого, ради 14 секунд-то. 

Ответить

Алексей Тараканов

1

Да там он появился на 30 сек и в таком ужасном качестве, что мне было бы стыдно слепой бабушке показывать. Тем более делать из этого медиановость, фу.

Ответить

sergjjj

Алексей
0

По качеству модельки похоже на Мортал Комбат 2

Ответить

Фантастический инструмент

0

Люди хотят подделать все вокруг себя я так плнимаю. Правда настоящая кухня, то всем понятно нужнее.

Ответить

Георгий Карасёв

0

Будущее уже наступило и это только начало...

Ответить

Холден Колфилд

0

Это в Пелевина же было. Generation П

Ответить

Сергей Щукин

0

Это была бы новость, если бы мы не читали "Поколение П" Пелевина 🤣

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Офлайн
Стартапы Якутии
Самый экологичный стартап: жучиные боксы для переработки пластика дома и в офисе

Как ученые из Якутии, исследующие насекомых-пластикоедов, создали социально значимый экологический стартап «Ксенос».

108 108 комментариев
63
Будущее
Nazigul Jusupova
Виртуальный Хуанг на виртуальной кухне: часть конференции GTC 2021 провела 3D-копия главы NVIDIA Статьи редакции

На видео 14 секунд выступала виртуальная копия гендиректора компании.

Nvidia
18 18 комментариев
18
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
Visa запустила в России функцию удаления данных карт с сайтов и приложений Статьи редакции

Через сервис можно увидеть, на каких сайтах сохранены данные и удалить их.

55 55 комментариев
34
Торговля
Маша Цепелева
ФАС начала проверку X5, «Ленты» и «Магнита» на сговор: транслирует её в Telegram и рассказывает, как ей мешают Статьи редакции

Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.

132 132 комментария
23
Zaycev.net
17 лет ресурсу Zaycev.net

12 августа исполнилось 17 лет одному из первых музыкальных ресурсов России ZAYCEV.NET.

2 2 комментария
1
Яндекс Go
«Яндекс» улучшил качество письменной поддержки пользователей и сократил расходы более чем на 45%

С помощью технологий машинного обучения.

71 71 комментарий
114
Дизайн
Futura by redmadrobot
Дизайн-джем #37: навыки интервьюера и ресёрчера для развития продукта — советы от Nielsen Norman Group и других

Более 40 материалов для изучения аудитории, а также вдохновляющие работы по типографике от Ромы Белякова, Ксении Ставровой и других талантливых дизайнеров. В дайджесте от Futura by red_mad_robot.

3 3 комментария
21
ВТБ
ВТБ увеличил число клиентов СМБ на 20% с начала года

Теперь их более 750 тысяч.

0 Обсудить
1
Право
Илья Склюев
Нужна армия юристов, чтобы починить хоть что-то: как мастера борются с корпорациями за право на ремонт Статьи редакции

Tesla, Apple, Microsoft, Amazon и другие компании не хотят, чтобы пользователи сами ремонтировали их технику. Они не публикуют инструкции по починке, навязывают ремонт у официальных дилеров и ведут юридическую войну против частного техобслуживания.

The Pajaronian
19 19 комментариев
22
М.Видео-Эльдорадо
Подкаст М.Видео-Эльдорадо про мемы в ИТ вышел в топ Яндекс.Музыки и Apple
0 Обсудить
0
Больше статей
null