Виртуальный Хуанг на виртуальной кухне: часть конференции GTC 2021 провела 3D-копия главы NVIDIA Статьи редакции
На видео 14 секунд выступала виртуальная копия гендиректора компании.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в апреле выступил с докладом, в котором рассказал о достижениях компании в создании виртуальных миров с помощью Nvidia Omniverse, новом программном обеспечении Nvidia DGX, процессоре Nvidia Grace и о другом.
На видео Хуанг вёл презентацию на кухне, но на самом деле кухни не было, а в некоторых эпизодах и Хуанга. 11 августа Nvidia выпустила документальный фильм, в котором подробно рассказала, как создавалась презентация.
Над презентацией компания работала в течение года. Проект был создан группой из специалистов машинного обучения, компьютерной графики и нескольких команд инженеров.
Для создания образа Дженсена Хуанга специалисты отсканировали его лицо и тело, чтобы создать 3D-модель, а потом обучили искусственный интеллект имитировать его жесты, выражения лица. Оцифрованное «лицо» наложили на тело актёра, который восемь часов под запись презентации с голосом настоящего Хуанга жестикулировал и делал вид, что выступает. А затем при помощи нейросетей на цифрового клона наложили виртуальную копию лица Хуанга.
Получившийся образ перенесли в копию его кухни.
На видео кухня была деконструирована, чтобы показать, как работает Omniverse. Это заставило зрителей усомниться в том, какая часть основного выступления была реальной, а какая — воспроизведённой.
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Я же говорил...
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«Оцифрованное «лицо» наложили на тело актёра, который восемь часов под запись презентации с голосом настоящего Хуанга жестикулировал и делал вид, что выступает.»
А на самом деле Безруков был в гримме 😆
Безруков всех звёзд шоу бизнесе играет давно
Да там он появился на 30 сек и в таком ужасном качестве, что мне было бы стыдно слепой бабушке показывать. Тем более делать из этого медиановость, фу.
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На видео 14 секунд выступала виртуальная копия гендиректора компании.
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