На видео 14 секунд выступала виртуальная копия гендиректора компании.

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Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в апреле выступил с докладом, в котором рассказал о достижениях компании в создании виртуальных миров с помощью Nvidia Omniverse, новом программном обеспечении Nvidia DGX, процессоре Nvidia Grace и о другом.

Презентация Дженсена Хуанга в апреле

На видео Хуанг вёл презентацию на кухне, но на самом деле кухни не было, а в некоторых эпизодах и Хуанга. 11 августа Nvidia выпустила документальный фильм, в котором подробно рассказала, как создавалась презентация.

Документальный фильм Nvidia о том, как создавалась презентация

Над презентацией компания работала в течение года. Проект был создан группой из специалистов машинного обучения, компьютерной графики и нескольких команд инженеров.

Для создания образа Дженсена Хуанга специалисты отсканировали его лицо и тело, чтобы создать 3D-модель, а потом обучили искусственный интеллект имитировать его жесты, выражения лица. Оцифрованное «лицо» наложили на тело актёра, который восемь часов под запись презентации с голосом настоящего Хуанга жестикулировал и делал вид, что выступает. А затем при помощи нейросетей на цифрового клона наложили виртуальную копию лица Хуанга.

Получившийся образ перенесли в копию его кухни.

Nvidia

Nvidia

На видео кухня была деконструирована, чтобы показать, как работает Omniverse. Это заставило зрителей усомниться в том, какая часть основного выступления была реальной, а какая — воспроизведённой.