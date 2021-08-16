«Хотел сделать хищника, а не травоядного»: Михаил Кокорич об истории Momentus Space, проблемах в США и новом бизнесе Статьи редакции
Главное из интервью предпринимателя The Bell.
13 августа Momentus Space Михаила Кокорича вышла на Nasdaq по схеме с поглощением. Изначально дебют планировался на начало 2021 года, но стартап столкнулся с претензиями Минобороны США и штрафом от регулятора за ввод инвесторов в заблуждение, а предпринимателю пришлось уйти с поста гендиректора и продать свою долю. Теперь он возлагает надежды на новый проект в Европе.
Как появилась Momentus
Кокорич основал более 20 компаний, включая российскую космическую Dauria Aerospace и американскую Astro Digital. Третьим космическим бизнесом предпринимателя стала Momentus Space.
По словам Кокорича, изначально он хотел создать компанию в области использования космических ресурсов: «Астероид-майнинг или что-то такое». Но через три-четыре месяца предприниматель решил делать «что-то более реалистичное» и разработать технологию транспортировки с орбиты на орбиту в космосе.
Однако «понять» эту идею в 2017 году было сложно из-за консервативности космической отрасли, отметил Кокорич. По его словам, космические технологии принципиально не менялись с 1950-60-х годов.
Стартап начал испытания двигателя в 2018 году. Через год Momentus выиграла приз NASA iTech Challenge как самая перспективная компания и привлекла инвестиции, а затем начала быстро расти, рассказал предприниматель. По его словам, компании уже удалось завершить 350 циклов испытаний двигателя.
Зачем нужны космические буксиры
Как объясняет Кокорич, запуск больших ракет в «десятки и сотни раз» выгоднее маленьких: теоретически цена за запуск килограмма веса на Starship от SpaceX может упасть до $100. Маленькая ракета никогда не будет дешевле $10 тысяч за килограмм.
Когда цены снизятся, ракеты будут доставлять сотни или тысячу спутников за один полёт, но только по определённому расписанию, несколько раз в год, и на определённые орбиты.
Дальнейшее освоение космоса без создания очень дешевого и эффективного способа перемещения в самом космосе невозможно, продолжает Кокорич.
Претензии властей США
В январе 2021 года SpaceX оказала первую услугу «райдшеринга» — одновременно запустила несколько небольших спутников для разных заказчиков.
Momentus планировала принять участие в этой миссии и запустить свой первый коммерческий буксир Vigoride для перемещения спутников и грузов десятка клиентов. Однако FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) по требованию Минобороны США не разрешило запуск этого аппарата. В июне компания также не получила разрешение на совместную миссию со SpaceX.
По словам Кокорича, после этого Минобороны написало письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения проверки.
Кокорич считает, что настоящая причина претензий — его российский паспорт. Возможно, потому что технологии Momentus могли бы использоваться для перехвата спутников, но у компании гражданские, а не военные разработки.
В письме SEC Минобороны указало, что у Кокорича был бизнес в России, связанный со «Сколково». «По мнению ФБР, “Сколково” — это структура, созданная для воровства секретов нацбезопасности США», — пояснил Кокорич. В письме также говорилось, что в Momentus предприниматель инвестировал из своей же панамской компании, которую декларировал в США восемь лет, пока был налоговым резидентом: «Это в Минобороны посчитали shady».
Отношения с США
Кокорич приехал в США в 2013 году и дважды получал визу О1, после чего подал документы на грин-карту, которую власти одобрили. Однако когда пришло время её получать, процесс затянулся: в 2018 году американское иммиграционное агентство прислало документ, что выданное раньше одобрение отозвано. «Мы с юристами подали апелляцию, но нам отказали», — рассказал предприниматель.
Кокорич сам предложил уйти в отставку после того как понял, что из-за него у компании будут проблемы с выходом на биржу. Он оставил пост гендиректора в январе, когда увидел «то самое письмо» из Минобороны в SEC с обвинениями, что он «русский и представляет угрозу нацбезопасности».
Чего добилась Momentus
К моменту ухода Кокорича в команде стартапа было 150 сотрудников, несколько десятков PhD. По словам предпринимателя, компания привлекла больше $100 млн инвестиций (по данным Cruncbase, за всё время стартап привлёк $33,8 млн) и вошла в число 30 самых успешных в Y Combinator в 2021 году.
Momentus заключила контракты с Lockheed Martin, NASA и другими компаниями. Осенью 2020 года стартап сообщил о планах выйти на Nasdaq по «быстрой» схеме с поглощением специальной технической компанией. Выход на биржу должен был пройти в начале 2021 года при оценке $1,2 млрд.
Предприниматель считает, что если бы не история с претензиями американских властей, компания могла бы скоро стоить десятки миллиардов долларов. Однако теперь каких-то больших успехов компания добьётся вряд ли, полагает Кокорич, поскольку управлять бизнесом пришли «люди в погонах».
«Они, наверное, получат контракт с Минобороны США. Они, наверное, сделают компанию хорошим середнячком, и через два года её кто-нибудь купит. Но все мои идеи о построении теперь невозможно реализовать. Потому что для этого нужно крылья иметь, а не погоны», — добавил Кокорич.
Новый космический бизнес в Европе
По словам предпринимателя, его следующая компания будет «в десятки раз больше, чем мог бы быть Momentus». Часть команды стартапа ушла с ним в новый европейский проект — зарегистрированный в Швейцарии Destinus. Но всех взять на работу не получится, добавил он.
В Destinus работает уже 30 человек, в 2021 году стартап планирует протестировать первый прототип самолета-ракеты. «Думаю, что в следующем году компания будет уже дороже Momentus. Так что я не сижу и не плачу крокодильими слезами», — отметил Кокорич.
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