Главное из интервью предпринимателя The Bell.

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13 августа Momentus Space Михаила Кокорича вышла на Nasdaq по схеме с поглощением. Изначально дебют планировался на начало 2021 года, но стартап столкнулся с претензиями Минобороны США и штрафом от регулятора за ввод инвесторов в заблуждение, а предпринимателю пришлось уйти с поста гендиректора и продать свою долю. Теперь он возлагает надежды на новый проект в Европе.

Михаил Кокорич Кадр из интервью проекту «Русские норм!»

Как появилась Momentus

Кокорич основал более 20 компаний, включая российскую космическую Dauria Aerospace и американскую Astro Digital. Третьим космическим бизнесом предпринимателя стала Momentus Space. По словам Кокорича, изначально он хотел создать компанию в области использования космических ресурсов: «Астероид-майнинг или что-то такое». Но через три-четыре месяца предприниматель решил делать «что-то более реалистичное» и разработать технологию транспортировки с орбиты на орбиту в космосе.

Чтобы перелететь с одной орбиты на другую, необходимо огромное количество энергии. Например, поменять наклонение орбиты может быть сложнее, чем долететь до Луны или даже до Марса. Идея была сделать космический буксир, который бы перевозил грузы в космосе, — своего рода in-space rocket, или ракету для полетов уже в космосе, между орбитами. И сделать это максимально дешево. Михаил Кокорич

Однако «понять» эту идею в 2017 году было сложно из-за консервативности космической отрасли, отметил Кокорич. По его словам, космические технологии принципиально не менялись с 1950-60-х годов.

Например, для двигателей на эффекте Холла (распространённые двигатели для спутников — vc.ru) в качестве топлива — а точнее, рабочего тела — обычно используют газ ксенон, но это безумно дорого, плюс его нужно хранить под огромным давлением. Кроме того, требуется множество дорогих солнечных панелей, что тоже делает аппарат крайне дорогим. А я подумал: давайте использовать воду. На самом деле воду использовать в качестве рабочего тела для электрических ракетных двигателей не так просто. В химический состав воды входит кислород, а он в виде ионов или атомов может окислить все, что угодно. Но мы придумали как — у нас есть множество патентов, где я автор или соавтор, которые в том числе описывают, как использовать воду в качестве рабочего тела в электрическом ракетном двигателе. Этот двигатель похож на микроволновую печь, где вода нагревается до состояния сверхнагретого газа и выбрасывается через сопло, создавая тягу. Михаил Кокорич

Стартап начал испытания двигателя в 2018 году. Через год Momentus выиграла приз NASA iTech Challenge как самая перспективная компания и привлекла инвестиции, а затем начала быстро расти, рассказал предприниматель. По его словам, компании уже удалось завершить 350 циклов испытаний двигателя.

Зачем нужны космические буксиры

Как объясняет Кокорич, запуск больших ракет в «десятки и сотни раз» выгоднее маленьких: теоретически цена за запуск килограмма веса на Starship от SpaceX может упасть до $100. Маленькая ракета никогда не будет дешевле $10 тысяч за килограмм.

Когда цены снизятся, ракеты будут доставлять сотни или тысячу спутников за один полёт, но только по определённому расписанию, несколько раз в год, и на определённые орбиты.

И всю эту кучу спутников нужно развозить по сотням других орбит. Здесь все так же, как с логистикой на Земле: вы же не полетите из Новосибирска в Липецк напрямую? Вы полетите до Москвы, а оттуда уже на другом самолете поменьше. В космосе — то же самое. Можно было бы, конечно, к каждому спутнику прикрутить реактивный двигатель, но это невероятно дорого. А летать малыми ракетами — это как на частном самолете летать из Новосибирска в Липецк. Михаил Кокорич

Дальнейшее освоение космоса без создания очень дешевого и эффективного способа перемещения в самом космосе невозможно, продолжает Кокорич.

Ракеты в самом космосе летают очень неэффективно. Их топливо долго не хранится. Они предназначены для того, чтобы вырваться со дна гравитационного колодца — поверхности Земли с помощью развиваемой огромной тяги. Но когда ты уже в космосе, такая тяга просто не нужна. Здесь уже можно использовать солнечную энергию и с ее помощью разогнать рабочее тело до гораздо большей скорости, чем истекают продукты горения из химического двигателя. И с меньшей тягой — не за 5–10 минут, а за неделю или за месяц поменять орбиту, истратив в десятки раз меньше топлива. Михаил Кокорич

Претензии властей США

В январе 2021 года SpaceX оказала первую услугу «райдшеринга» — одновременно запустила несколько небольших спутников для разных заказчиков.

Momentus планировала принять участие в этой миссии и запустить свой первый коммерческий буксир Vigoride для перемещения спутников и грузов десятка клиентов. Однако FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) по требованию Минобороны США не разрешило запуск этого аппарата. В июне компания также не получила разрешение на совместную миссию со SpaceX.

По словам Кокорича, после этого Минобороны написало письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения проверки.

Их претензия: я не сказал инвесторам, что я — угроза нацбезопасности США, и неуспешные испытания первого двигателя. При этом в иске SEC признает, что испытания были успешными и двигатель запустился несколько раз. Ссылаясь на переписку в компании, они говорят, что должна была быть сотня запусков двигателя. Но эта сотня относилась к другому — к проверке надежности работы покупной авионики и бортового компьютера, которые мы покупали у сторонней компании и которые отказали. В итоге для Vigoride мы разработали собственный бортовой компьютер и собственную авионику. Да и вообще, это было внутреннее испытание на деньги компании, и критерии успеха мы выставляли собственные. Кстати, в итоге мы подтвердили надежность работы двигателя. Михаил Кокорич

Кокорич считает, что настоящая причина претензий — его российский паспорт. Возможно, потому что технологии Momentus могли бы использоваться для перехвата спутников, но у компании гражданские, а не военные разработки.

В письме SEC Минобороны указало, что у Кокорича был бизнес в России, связанный со «Сколково». «По мнению ФБР, “Сколково” — это структура, созданная для воровства секретов нацбезопасности США», — пояснил Кокорич. В письме также говорилось, что в Momentus предприниматель инвестировал из своей же панамской компании, которую декларировал в США восемь лет, пока был налоговым резидентом: «Это в Минобороны посчитали shady».

Отношения с США

Кокорич приехал в США в 2013 году и дважды получал визу О1, после чего подал документы на грин-карту, которую власти одобрили. Однако когда пришло время её получать, процесс затянулся: в 2018 году американское иммиграционное агентство прислало документ, что выданное раньше одобрение отозвано. «Мы с юристами подали апелляцию, но нам отказали», — рассказал предприниматель.

Мы, кстати, и сейчас судимся по этому вопросу, хотя мне уже точно не нужна грин-карта, но хочется докопаться до истины. Потому что сейчас я понимаю, что в процесс вмешались другие ведомства, плюс у меня есть данные, что американское правительство следило за мной с момента приезда в США. Было решение суда, которое давало доступ к моей электронной почте с 2015 года. […]

Я с большой любовью отношусь к Америке, много лет прожил там, у меня там друзья. Но надо понимать, что сейчас в США все негативное внимание сосредоточено на двух категориях людей: это русские и китайцы. Я не американский гражданин и не могу пойти пожаловаться своему конгрессмену или сенатору. Я не в защищенной группе. Михаил Кокорич

Кокорич сам предложил уйти в отставку после того как понял, что из-за него у компании будут проблемы с выходом на биржу. Он оставил пост гендиректора в январе, когда увидел «то самое письмо» из Минобороны в SEC с обвинениями, что он «русский и представляет угрозу нацбезопасности».

Чего добилась Momentus

К моменту ухода Кокорича в команде стартапа было 150 сотрудников, несколько десятков PhD. По словам предпринимателя, компания привлекла больше $100 млн инвестиций (по данным Cruncbase, за всё время стартап привлёк $33,8 млн) и вошла в число 30 самых успешных в Y Combinator в 2021 году.

Momentus заключила контракты с Lockheed Martin, NASA и другими компаниями. Осенью 2020 года стартап сообщил о планах выйти на Nasdaq по «быстрой» схеме с поглощением специальной технической компанией. Выход на биржу должен был пройти в начале 2021 года при оценке $1,2 млрд.

У нас в инвесторах и так были крупнейшие американские фонды, и мы могли поднять любые деньги на частном рынке. Но я хотел из Momentus сделать компанию-хищника, а не травоядного. Я хотел развиваться, покупая другие компании. Проблема в том, что в космосе реально очень мало сегментов, в которых есть деньги. Рынки очень маленькие. Весь рынок запусков, на котором сейчас SpaceX, на который входит Blue Origin, на котором United Launch Alliance, Alliance Space, «Роскосмос», Индия и Китай, — весь этот рынок сейчас оценивается в $5 млрд. Он крошечный, это меньше, чем рынок продаж тостеров. Он будет расти, но медленно. По-настоящему большие рынки — это производство электроэнергии в космосе, это обработка данных в космосе, добыча ресурсов и солнечной энергии. Но, чтобы в него двигаться, нужно активно расти и иметь много денег. Нужно покупать другие компании. А став публичными и получив легкий доступ к финансированию через биржу, получив возможность платить за другие компании и идеи не только деньгами, но и своими акциями, можно вести игру абсолютно другого уровня. Михаил Кокорич

Предприниматель считает, что если бы не история с претензиями американских властей, компания могла бы скоро стоить десятки миллиардов долларов. Однако теперь каких-то больших успехов компания добьётся вряд ли, полагает Кокорич, поскольку управлять бизнесом пришли «люди в погонах».

«Они, наверное, получат контракт с Минобороны США. Они, наверное, сделают компанию хорошим середнячком, и через два года её кто-нибудь купит. Но все мои идеи о построении теперь невозможно реализовать. Потому что для этого нужно крылья иметь, а не погоны», — добавил Кокорич.

Новый космический бизнес в Европе

По словам предпринимателя, его следующая компания будет «в десятки раз больше, чем мог бы быть Momentus». Часть команды стартапа ушла с ним в новый европейский проект — зарегистрированный в Швейцарии Destinus. Но всех взять на работу не получится, добавил он.

Мы делаем сверхскоростной гибрид самолета и ракеты, который может грузы перевозить с одного континента на другой для компаний типа FedEx и DHL.

В Европе нет никаких дурацких правил, которые были в США. Здесь я максимально welcomed правительством. Вид на жительство мне выдали за один месяц, а не как в США, где за восемь лет не смогли выдать. У нас часть бизнеса находится в Швейцарии, другая — в Испании, третья — во Франции, четвертая — в Германии. Михаил Кокорич

В Destinus работает уже 30 человек, в 2021 году стартап планирует протестировать первый прототип самолета-ракеты. «Думаю, что в следующем году компания будет уже дороже Momentus. Так что я не сижу и не плачу крокодильими слезами», — отметил Кокорич.