Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч Статьи редакции
E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.
Часть партнёров одной из крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний Ernst & Young перешла на общение с клиентами через дипфейки «самих себя». Таким образом в фирме решили разнообразить общение с клиентами, которое теперь проходит только в онлайн-формате, сообщает Wired.
Дипфейк-версии сотрудников начали применять в презентациях для клиентов и переписке по электронной почте. Вместо обычного текста или графиков клиенты получают полноценные виртуальные копии, которые рассказывают о презентации или содержимом письма.
В EY начали тестировать технологию британской компании Synthesia, потому что традиционные для компании способы укрепления деловых отношений стали невозможными.
Переход на дипфейки также помог с языковым барьером: один из партнёров компании не говорил на японском, но встроенная система перевода позволила его виртуальной копии общаться с клиентом из Японии на его языке.
Зачем компания перешла на дипфейки
Вместо термина «дипфейк» Ernst & Young назвала своих двойников ARI — личностями дополненной реальности (artificial reality identity), отметил Джаред Ридер — глава по внедрению технологии в компании. По его словам, ARI оказались эффективным способом оживить привычное общение с клиентами. Сгенерированные ролики честно позиционируют как синтетические — компания утверждает, что они не предназначены для обмана.
Первого виртуального двойника сотрудников EY Ридер и команда создали в марте по просьбе одного из клиентов. Когда ARI помог им выиграть сделку, об этом узнали другие партнёры фирмы, и тоже захотели применить у себя копии виртуальных сотрудников. Теперь Ридер работает над аватарами для восьми других команд — все они отказались от комментариев Wired.
Процесс «клонирования» оказался простым — достаточно было 40 минут находиться перед камерой и зачитывать специальный текст. Видео и аудио передают в Synthesia, алгоритмы которой учатся на данных о мимике и голосе человека, чтобы затем их скопировать. В конце процесса достаточно написать текстом то, что должен сказать человек — система сама всё визуализирует.
В Wired протестировали технологию на себе: Ридер прислал им видеопрезентацию, которую провёл его собственный виртуальный клон. По словам журналистов, копия была похожа на настоящего Ридера, с которым они общались по Zoom, а система «сносно сымитировала его голос». Свою речь виртуальный партнёр EY начал со слов «Привет, я Джаред Ридер. Но на самом деле нет — я его аватар».
Как и у всех клиентов Synthesia, у EY потребовали получать разрешения всех людей, которых они хотят скопировать. В компании утверждают, что доступ к технологии «строго ограничен», чтобы избежать злоупотреблений.
Какие вопросы вызывает применение технологии
В Ernst & Young планируют продолжать эксперименты с технологией, но опрошенные Wired специалисты не разделяют энтузиазма компании.
Как отметил Ридер, когда он продвигал использование технологии внутри компании, то тоже сталкивался со скепсисом коллег. Некоторые даже утверждали, что виртуальные двойники обесценивают «человеческий» элемент в их работе.
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Увольнять дипфейков будут или реальных сотрудников?
Если дипфейк будет недостаточно вовлеченный.
Да, это конечно непаханное поле для мошенников всех мастей - все эти дипфейки. Люди на звонки голосом ведутся, а если цифровые копии будут разводить доверчивых граждан на деньги по видеосвязи... вообще без вариантов)
Хорошо хоть не на дикпики перешли
у Пелевина в "Поколении П" политические дипфейки были еще в 1999 году. думаю и к ним придем (если не уже). Зачем рисковать реальным президентом, запуская его в небо или под воду...
У Ленина тоже было, не помню в каком томе. У Ленина вообще было все, а чего не было у Ленина было у Сталина в собрании сочинений
Я был бы не против, если страховки да кредитки сам Олег продавал, а я бы ему отвечал: "прости, дружище, в другой раз"
В России как стране где ложь бздеж и обман - базисы и скрепы государственные, э
то приживется точно
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E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.
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