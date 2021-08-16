E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.

2299 просмотров

Часть партнёров одной из крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний Ernst & Young перешла на общение с клиентами через дипфейки «самих себя». Таким образом в фирме решили разнообразить общение с клиентами, которое теперь проходит только в онлайн-формате, сообщает Wired.

Дипфейк-версии сотрудников начали применять в презентациях для клиентов и переписке по электронной почте. Вместо обычного текста или графиков клиенты получают полноценные виртуальные копии, которые рассказывают о презентации или содержимом письма.

Пример виртуальной копии сотрудника Synthesia

В EY начали тестировать технологию британской компании Synthesia, потому что традиционные для компании способы укрепления деловых отношений стали невозможными.

Переход на дипфейки также помог с языковым барьером: один из партнёров компании не говорил на японском, но встроенная система перевода позволила его виртуальной копии общаться с клиентом из Японии на его языке.

Зачем компания перешла на дипфейки

Вместо термина «дипфейк» Ernst & Young назвала своих двойников ARI — личностями дополненной реальности (artificial reality identity), отметил Джаред Ридер — глава по внедрению технологии в компании. По его словам, ARI оказались эффективным способом оживить привычное общение с клиентами. Сгенерированные ролики честно позиционируют как синтетические — компания утверждает, что они не предназначены для обмана.

Первого виртуального двойника сотрудников EY Ридер и команда создали в марте по просьбе одного из клиентов. Когда ARI помог им выиграть сделку, об этом узнали другие партнёры фирмы, и тоже захотели применить у себя копии виртуальных сотрудников. Теперь Ридер работает над аватарами для восьми других команд — все они отказались от комментариев Wired.

Процесс «клонирования» оказался простым — достаточно было 40 минут находиться перед камерой и зачитывать специальный текст. Видео и аудио передают в Synthesia, алгоритмы которой учатся на данных о мимике и голосе человека, чтобы затем их скопировать. В конце процесса достаточно написать текстом то, что должен сказать человек — система сама всё визуализирует.

В Wired протестировали технологию на себе: Ридер прислал им видеопрезентацию, которую провёл его собственный виртуальный клон. По словам журналистов, копия была похожа на настоящего Ридера, с которым они общались по Zoom, а система «сносно сымитировала его голос». Свою речь виртуальный партнёр EY начал со слов «Привет, я Джаред Ридер. Но на самом деле нет — я его аватар».

Как и у всех клиентов Synthesia, у EY потребовали получать разрешения всех людей, которых они хотят скопировать. В компании утверждают, что доступ к технологии «строго ограничен», чтобы избежать злоупотреблений.

Какие вопросы вызывает применение технологии

В Ernst & Young планируют продолжать эксперименты с технологией, но опрошенные Wired специалисты не разделяют энтузиазма компании.

Когда у вас есть технология, повторяющая внешность человека, существует тонкая грань между комфортом и жутью. Видеозвонки могут усложнить решение проблем, так как изображение может отвлекать от сути разговора. Анита Вулли профессор и психолог Университета Карнеги-Меллон

Как отметил Ридер, когда он продвигал использование технологии внутри компании, то тоже сталкивался со скепсисом коллег. Некоторые даже утверждали, что виртуальные двойники обесценивают «человеческий» элемент в их работе.