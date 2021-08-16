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Будущее
TJ

Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч Статьи редакции

E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.

17 17 комментариев
2299 просмотров

Часть партнёров одной из крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний Ernst & Young перешла на общение с клиентами через дипфейки «самих себя». Таким образом в фирме решили разнообразить общение с клиентами, которое теперь проходит только в онлайн-формате, сообщает Wired.

Дипфейк-версии сотрудников начали применять в презентациях для клиентов и переписке по электронной почте. Вместо обычного текста или графиков клиенты получают полноценные виртуальные копии, которые рассказывают о презентации или содержимом письма.

Пример виртуальной копии сотрудника Synthesia

В EY начали тестировать технологию британской компании Synthesia, потому что традиционные для компании способы укрепления деловых отношений стали невозможными.

Переход на дипфейки также помог с языковым барьером: один из партнёров компании не говорил на японском, но встроенная система перевода позволила его виртуальной копии общаться с клиентом из Японии на его языке.

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Зачем компания перешла на дипфейки

Вместо термина «дипфейк» Ernst & Young назвала своих двойников ARI — личностями дополненной реальности (artificial reality identity), отметил Джаред Ридер — глава по внедрению технологии в компании. По его словам, ARI оказались эффективным способом оживить привычное общение с клиентами. Сгенерированные ролики честно позиционируют как синтетические — компания утверждает, что они не предназначены для обмана.

Первого виртуального двойника сотрудников EY Ридер и команда создали в марте по просьбе одного из клиентов. Когда ARI помог им выиграть сделку, об этом узнали другие партнёры фирмы, и тоже захотели применить у себя копии виртуальных сотрудников. Теперь Ридер работает над аватарами для восьми других команд — все они отказались от комментариев Wired.

Процесс «клонирования» оказался простым — достаточно было 40 минут находиться перед камерой и зачитывать специальный текст. Видео и аудио передают в Synthesia, алгоритмы которой учатся на данных о мимике и голосе человека, чтобы затем их скопировать. В конце процесса достаточно написать текстом то, что должен сказать человек — система сама всё визуализирует.

В Wired протестировали технологию на себе: Ридер прислал им видеопрезентацию, которую провёл его собственный виртуальный клон. По словам журналистов, копия была похожа на настоящего Ридера, с которым они общались по Zoom, а система «сносно сымитировала его голос». Свою речь виртуальный партнёр EY начал со слов «Привет, я Джаред Ридер. Но на самом деле нет — я его аватар».

Как и у всех клиентов Synthesia, у EY потребовали получать разрешения всех людей, которых они хотят скопировать. В компании утверждают, что доступ к технологии «строго ограничен», чтобы избежать злоупотреблений.

Какие вопросы вызывает применение технологии

В Ernst & Young планируют продолжать эксперименты с технологией, но опрошенные Wired специалисты не разделяют энтузиазма компании.

Когда у вас есть технология, повторяющая внешность человека, существует тонкая грань между комфортом и жутью. Видеозвонки могут усложнить решение проблем, так как изображение может отвлекать от сути разговора.

Анита Вулли
профессор и психолог Университета Карнеги-Меллон

Как отметил Ридер, когда он продвигал использование технологии внутри компании, то тоже сталкивался со скепсисом коллег. Некоторые даже утверждали, что виртуальные двойники обесценивают «человеческий» элемент в их работе.

  • 11 августа 2021 года компания Nvidia заявила, что часть сцен на её апрельской презентации были сгенерированы компьютером, а гендиректора Дженсена Хуанга синтезировали с помощью технологии машинного обучения.

#новость #дипфейки

17 17 комментариев
15
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17 комментариев
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Deniss Karpak

5

Увольнять дипфейков будут или реальных сотрудников?

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911

Deniss
8

тебя 🤡

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Andrew Muralov

Deniss
2

Если дипфейк будет недостаточно вовлеченный. 

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Джон Картошкин

Andrew
1

Дипфейк кофе готовил этот дипфейк бармен...

Ответить

Nikitinz

4

Да, это конечно непаханное поле для мошенников всех мастей - все эти дипфейки. Люди на звонки голосом ведутся, а если цифровые копии будут разводить доверчивых граждан на деньги по видеосвязи... вообще без вариантов)

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Херня Всё

3

Хорошо хоть не на дикпики перешли

Ответить

Nikitinz

Херня
2

Это если кредит не одобрили) Просто и понятно)))

Ответить

Наталья Собьянина

3

Чёрное зеркало какое-то..

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Максим Глущенко

2

у Пелевина в "Поколении П"  политические дипфейки были еще в 1999 году. думаю и к ним придем (если не уже). Зачем рисковать реальным президентом, запуская его в небо или под воду...

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Foma Huichkin

Максим
1

У Ленина тоже было, не помню в каком томе. У Ленина вообще было все, а чего не было у Ленина было у Сталина в собрании сочинений

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Джон Картошкин

1

Я был бы не против, если страховки да кредитки сам Олег продавал, а я бы ему отвечал: "прости, дружище, в другой раз"

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KINCH

0

Не жизнь, а фейк 😥

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Роман Александров

0
Ответить

Non Existence

0

Вспоминается видео 1999 года. 
https://www.youtube.com/watch?v=i8JBUktSxvQ

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Артем Бондарев

0

Клиенты начали делать дип-фейк оплаты счетов

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Philip Poteryahin

0

До этого были фейки? Теперь дип?)

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Евгений Ларин

–1

 В России как стране где ложь бздеж и обман - базисы и скрепы государственные, э
то приживется точно

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Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч Статьи редакции

E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.

Пример виртуальной копии сотрудника Synthesia
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