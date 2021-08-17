«Локдауны дали толчок к развитию»: как бургерная «Краснодарский парень» разрослась до 20+ заведений по всей России

В 2016 году Евгений Четвергов и Юрий Рой создали бургерную «Краснодарский парень» — за пять лет она превратилась во всероссийскую сеть с более 20 заведениями, большинство из которых принадлежат франчайзи.