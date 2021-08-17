Россия исключила из нацпрограммы проект российского аналога OneWeb Статьи редакции
Система спутниковой связи «Эфир» оценивалась в 533,6 млрд рублей — но «Роскосмос» не нашёл на неё инвесторов.
- «Эфир» перестали финансировать с 2021 года и исключили из нацпрограммы «Цифровая экономика», пишет CNews со ссылкой на обновлённый законопроект.
- Согласно документу, в 2020 году на проектирование должны были выделить 30 млрд рублей. Представители «Роскосмоса» не ответили изданию, получили ли эти деньги.
- «Эфир» (часть проекта «Сфера») предполагал систему из 288 спутников с орбитой высотой 870 км. Проект должен был раздавать интернет со спутников и конкурировать с OneWeb и SpaceX. Вся «Сфера» должна состоять из более чем 600 спутников.
- На создание «Эфира» требовалось около 533,6 млрд рублей. Единственным потенциальным инвестором, который был указан как соисполнитель по проекту в нацпрограмме, стал ВЭБ. Но банк решил отказаться, писал «Ъ» в 2018 году.
- В 2019 году «Роскосмос» не нашёл инвесторов для «Сферы» и предложил исключить его из нацпрограммы.
А что не пишите, сколько уже осилили потратить, прежде чем окончательно тема развалилась?
Дык нечего тратить, оттого и развалилась
Ну чтобы придти к тому, что стало нечего тратить… надо же сначала хорошенько потратить? )
Весело, у целого государства нет денег на то же, что сделала одна компания
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В начале пути GSM телефон/терминал стоил несколько тыс долларов, сейчас можно купить кнопку за ±500 руб
не сравнивайте вышку со спутником
Так нет смысла делать на рынок объёмом 3% мирового.
Маск тоже не только на США ориентируется — хотя у них доля 15%.
Почему полтора эвенка? Или думает на 1/6 части суши везде оптику протянули и 4г ловит? Есть места в стране, где связь нужна, а возможна только спутниковая
Сужу по своему региону.
Горная республика, норм интернет только в райцентрах, в селах даже 2г не всегда есть, население ±100 хозяйств, и их много.
1 хозяйство это 3-6 душ, возьмем среднее. Примерно 500 жителей.
Скинулись и купили комплект. Раздали по вай фай.
Много, это много
.
небось бедная но гордая республика. И откуда у людей там появятся деньги на космо-интернет
Очень люблю когда в этой стране с умной миной заводится разговор об экономической целесообразности того или иного проекта и его востребованности. Об этом можно будет говорить только тогда, когда перестанут расти дворцы как грибы после дождя, каждый чинуша будет подотчетен и его доходы будут "прозрачны", когда штат чиновников, ментов и прочего бесполезного сброда сократиться на процентов 50, когда налоги, поборы и прочие грабительские "законные" изъятия денег у населения будут идти ХОТЯ БЫ на развитие, а не обеспечение жизни всякий сцарей и лизунов. Вот тогда и поговорим.
А почему не нашли, не задаешься таким вопросом, "нешизоид"?
Рынок как раз есть. Дело "немного" в другом. У нас под определение "рынка нет" вообще всё подходит, даже развитие медицины. Получается не нужна она нам? Все, что сейчас происходит это всего лишь следствие. Мертвая экономика — следствие. Причина 20 лет сидит в Кремле.
Oneweb обанкротился и его государство выкупило. Хоть немного тему изучай, прежде чем свои статусы из ВК постить.
ВанВеб, СтарЛинк, эфир, кефир, назовите как хочется... Сути не меняет
Связь ~ стратегическая хрень, и никуда от этого не деться, выкупило государство, чтоб бы не смогли выкупить другие, тоже стратегический фактор
Не одна, а несколько (OneWeb и StarLink). OneWeb правда в процессе обанкротился, но StarLink вроде пока тянет.
Но OneWeb и StarLink мы конечно же запретим...
Секретный химик
Каким способом? Глушить сигнал?
Запретить ввоз и продажу устройств.
Идея спутниковой раздачи православного интернета с заблокированными сайтами Навального и аниме звучит примерно так же смешно как и северокорейское радиовещание с рассказами о богоподобном лидере
Весело, у целого государства нет денег на то же, что сделала одна компания
Можно было бы порассуждать на тему того что spacex существует в основном на деньги государства, а Starlink это заказ оборонки.
Нужно было в тендер позвать Маска, думаю дешевле получилось бы
С ценами Маска на российском рынке делать нечего — они слишком высоки для конечных потребителей. Узнайте, сколько за Старлинк платить надо, и прояснится.
Узнаете сколько нефтянники готовы платить чтобы иметь быстрый и безлимитный интернет на вышке в сотнях км от любого города.
У нефтяников и моряков есть высокоскоростной интернет от Иридиум и Инмарсат. Безлимитный.
Погремушки типа поделок Маска нужны в США в основном. Там в двух соседних городах легко роуминг может работать. И стоимость мобильной связи несоизмерима с нашей. Отсюда популярность спутниковой связи.
На нашем рынке это бесполезные дорогие игрушки для тех кому бабло некуда тратить
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