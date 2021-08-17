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Будущее
Евгения Евсеева

Россия исключила из нацпрограммы проект российского аналога OneWeb Статьи редакции

Система спутниковой связи «Эфир» оценивалась в 533,6 млрд рублей — но «Роскосмос» не нашёл на неё инвесторов.

  • «Эфир» перестали финансировать с 2021 года и исключили из нацпрограммы «Цифровая экономика», пишет CNews со ссылкой на обновлённый законопроект.
  • Согласно документу, в 2020 году на проектирование должны были выделить 30 млрд рублей. Представители «Роскосмоса» не ответили изданию, получили ли эти деньги.
  • «Эфир» (часть проекта «Сфера») предполагал систему из 288 спутников с орбитой высотой 870 км. Проект должен был раздавать интернет со спутников и конкурировать с OneWeb и SpaceX. Вся «Сфера» должна состоять из более чем 600 спутников.
  • На создание «Эфира» требовалось около 533,6 млрд рублей. Единственным потенциальным инвестором, который был указан как соисполнитель по проекту в нацпрограмме, стал ВЭБ. Но банк решил отказаться, писал «Ъ» в 2018 году.
  • В 2019 году «Роскосмос» не нашёл инвесторов для «Сферы» и предложил исключить его из нацпрограммы.

#новость #сфера

1489 просмотров
46 46 комментариев
10
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46 комментариев
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Павел Родюков

17

А что не пишите, сколько уже осилили потратить, прежде чем окончательно тема развалилась?

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Андрей Суслов

Павел
8

Дык нечего тратить, оттого и развалилась

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Павел Родюков

Андрей
4

Ну чтобы придти к тому, что стало нечего тратить… надо же сначала хорошенько потратить? )

Ответить

Ar AbduRashid

14

Весело, у целого государства нет денег на то же, что сделала одна компания

Ответить

Ли Си Цын

Ar
–5

Вопрос востребованности изучали? С текущими ценами и скоростями на интернет в РФ кто должен был бы этим пользоваться? Полтора эвенка? И сколько бы оно окупалось? 

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Александр

Владимир
0

Проблема заключается в том, что это 4G стоит им 10 долларов, а система Старлинка требует от пользователя совсем других денег. На нашем рынке не взлетит.

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Ar AbduRashid

Алексан…
1

В начале пути GSM телефон/терминал стоил несколько тыс долларов, сейчас можно купить кнопку за ±500 руб

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Daniyar Karimov

Ar
0

не сравнивайте вышку со спутником

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Ar AbduRashid

Daniyar
0

Я не про вышку, а терминал ~ приемник

Ответить

Denis Bystruev

Алексан…
0

Так нет смысла делать на рынок объёмом 3% мирового.

Маск тоже не только на США ориентируется — хотя у них доля 15%.

Ответить

Ar AbduRashid

Ли
1

Почему полтора эвенка? Или думает на 1/6 части суши везде оптику протянули и 4г ловит? Есть места в стране, где связь нужна, а возможна только спутниковая

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Ли Си Цын

Ar
1

Или думает на 1/6 части суши везде оптику протянули и 4г ловит?

Если у вас есть оценка рынка - с интересом послушаю. А думать тут нечего, даже в ПГТ на 10000 человек сейчас есть локальные провайдеры, которые дадут вам 30-40 Мбит с витой пары

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Ar AbduRashid

Ли
0

Сужу по своему региону.
Горная республика, норм интернет только в райцентрах, в селах даже 2г не всегда есть, население ±100 хозяйств, и их много.

Ответить

Ли Си Цын

Ar
0

население ±100 хозяйств, и их много

Много - это сколько? 100? 200? 500? Ну положим 500. Это дает нам 500 000 потенциальных пользователей, которые сейчас страдают без интернета. Теперь выкинем оттуда тех, кому "нахой ваш энторнет не нужон". Окупаемость сами посчитаете?  

Ответить

Ar AbduRashid

Ли
0

1 хозяйство это 3-6 душ, возьмем среднее. Примерно 500 жителей.
Скинулись и купили комплект. Раздали по вай фай.
Много, это много

Ответить

Ли Си Цын

Ar
0

Скинулись и купили комплект. Раздали по вай фай.

Спасибо, давно так не смеялся. Вы как себе вайфай покрытие вашего горного села представляете? У вас роутер на километр раздает? 

Ответить

Ar

Ли
0

Посмотрите картинки горных сел. Как все расположено

Ответить

Ar AbduRashid

Ли
0

.

Ответить

Valeratal Val

Ar
0

небось бедная но гордая республика. И откуда у людей там появятся деньги на космо-интернет

Ответить

Ar AbduRashid

Valerat…
0

Господь прислал

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Ilya Shubenok

Ли
0

Очень люблю когда в этой стране с умной миной заводится разговор об экономической целесообразности того или иного проекта и его востребованности. Об этом можно будет говорить только тогда, когда перестанут расти дворцы как грибы после дождя, каждый чинуша будет подотчетен и его доходы будут "прозрачны", когда штат чиновников, ментов и прочего бесполезного сброда сократиться на процентов 50, когда налоги, поборы и прочие грабительские "законные" изъятия денег у населения будут идти ХОТЯ БЫ на развитие, а не обеспечение жизни всякий сцарей и лизунов. Вот тогда и поговорим. 

Ответить

Ли Си Цын

Ilya
0

Вы шизоид? Как раз таки если бы цель была пилить госденьги, то проект бы стартовал. Но речь об окупаемости частных инвестиций, которых не нашли

Ответить

Ilya Shubenok

Ли
0

А почему не нашли, не задаешься таким вопросом, "нешизоид"? 

Ответить

Ли Си Цын

Ilya
0

А почему не нашли

Потому что нет рынка, не окупятся инвестиции. О чем я вам и говорю. В чем ваша проблема: читаете не глазам или не можете осмыслить прочтенное? 

Ответить

Ilya Shubenok

Ли
0

Рынок как раз есть. Дело "немного" в другом. У нас под определение "рынка нет" вообще всё подходит, даже развитие медицины. Получается не нужна она нам? Все, что сейчас происходит это всего лишь следствие. Мертвая экономика — следствие. Причина 20 лет сидит в Кремле. 

Ответить

Ли Си Цын

Ilya
0

Рынок как раз есть

И его размер составляет сколько рублей в год? Или вы не знаете, но вам кажется, что он есть? Вот уж воистину, с умным видом...

Ответить

Кирилл Макеев

Ar
2

Oneweb обанкротился и его государство выкупило. Хоть немного тему изучай, прежде чем свои статусы из ВК постить.

Ответить

Ar AbduRashid

Кирилл
0

ВанВеб, СтарЛинк, эфир, кефир, назовите как хочется... Сути не меняет
Связь ~ стратегическая хрень, и никуда от этого не деться, выкупило государство, чтоб бы не смогли выкупить другие, тоже стратегический фактор

Ответить

Ar AbduRashid

Ar
0

.

Ответить

Евгений Дроздов

Ar
0

Не одна, а несколько (OneWeb и StarLink). OneWeb правда в процессе обанкротился, но StarLink вроде пока тянет.

Ответить

Ar AbduRashid

Евгений
0

Один из них гарантированно дотянет и будет работать, однозначно

Ответить

Евгений Дроздов

11

Но OneWeb и StarLink мы конечно же запретим...

Ответить

Секретный химик

Евгений
1

Каким способом? Глушить сигнал?

Ответить

Евгений Дроздов

Секретный
4

Запретить ввоз и продажу устройств.

Ответить

hakhagmon

Евгений
0

Есть примеры, что у нас запрещено для ввоза самостоятельно? Камеры без лампочки с алика не в счет

Ответить

Тарас Мукин

5

Идея спутниковой раздачи православного интернета с заблокированными сайтами Навального и аниме звучит примерно так же смешно как и северокорейское радиовещание с рассказами о богоподобном лидере

Ответить

Ar AbduRashid

4

Весело, у целого государства нет денег на то же, что сделала одна компания

Ответить

Царь Преисподни

Ar
–4

Можно было бы порассуждать на тему того что spacex существует в основном на деньги государства, а Starlink это заказ оборонки.

Ответить

Graf De Lotarev

2

Нужно было в тендер позвать Маска, думаю дешевле получилось бы

Ответить

Александр Березин

Graf
0

С ценами Маска на российском рынке делать нечего — они слишком высоки для конечных потребителей. Узнайте, сколько за Старлинк платить надо, и прояснится.

Ответить

Alexandre Svergoun

Александр
1

Узнаете сколько нефтянники готовы платить чтобы иметь быстрый и безлимитный интернет на вышке в сотнях км от любого города. 

Ответить

Руслан Астафьев

Alexand…
2

У нефтяников и моряков есть высокоскоростной интернет от Иридиум и Инмарсат. Безлимитный.

Погремушки типа поделок Маска нужны в США в основном. Там в двух соседних городах легко роуминг может работать. И стоимость мобильной связи несоизмерима с нашей. Отсюда популярность спутниковой связи.

На нашем рынке это бесполезные дорогие игрушки для тех кому бабло некуда тратить

Ответить

Жирный волк

2

Да не может быть? Да как это так!? Не нашлось желающих инвестировать в кефир

Ответить

Умерший химик

2

Прости нас, Юра!

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Большой жёлтый робот

0

OneCheburnet

Ответить

Artemy

0

Эфир курильщика

Ответить

semen matrasov

0
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