Видео: два робота от Boston Dynamics впервые удачно прошли полосу препятствий для паркура — они даже падают как люди Статьи редакции
Компания хочет «научить» роботов выполнять те же движения, что и человек, чтобы самостоятельно реагировать на изменения обстановки.
Роботы пробежали полосу препятствий — прыгали по панелям и через балку и даже сделали сальто назад.
Atlas — это исследовательский, а не коммерческий проект. Инженеры хотят «обучить» робота выполнять те же движения, что и человек, чтобы также реагировать на изменения окружающей среды. Это может сделать диапазон потенциальных возможностей робота «практически безграничным».
Робот меняет поведение в зависимости от того, что видит перед собой. Инженерам не нужно заранее программировать прыжки для всех возможных платформ и зазоров, с которыми может столкнуться робот. Вместо этого команда создает меньшее количество шаблонов поведения — робот сопоставляет их со средой и «принимает решения».
Без пулемета не считается.
Страшно представить себе отряд подобных роботов с завышенными настройками. Они как читоры бегать и прыгать буду. Из ещё летающими долгами расширить и собаками, и точно уже как в грань будущего будет.
Будущая замена Курьерам?
Выглядит все это дело очень прогрессивно и футуристично, но немного пугает, кмк))
В какой-то момент ловишь себя на мысли, что они двигаются, как люди. Как будто анимация с захватом движения.
Падают вроде роботы, а сжимается всё равно всё внутри, от того что роботы "больно" упали
Мне трудно представить мир через 20 лет
ВОЗ и ООН подсчитали, что в 2019 году количество электронных отходов в мире достигло рекордного уровня в 56,3 млн тонн. Сколько его будет через 20 лет страшно представить.
Жду когда из них дворников сделают и будут продавать ,купим для своих домов😉
Ураа, наконец-то видно решение для бесконечного продления режима стабильности. Робот-национальный лидер!
Статья идеально подходит для стартапов, планирующих выход на американский рынок, будучи на ранней стадии и не только.
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