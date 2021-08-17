Компания хочет «научить» роботов выполнять те же движения, что и человек, чтобы самостоятельно реагировать на изменения обстановки.

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Роботы пробежали полосу препятствий — прыгали по панелям и через балку и даже сделали сальто назад.

Роботы Atlas пробегают препятствия

Atlas — это исследовательский, а не коммерческий проект. Инженеры хотят «обучить» робота выполнять те же движения, что и человек, чтобы также реагировать на изменения окружающей среды. Это может сделать диапазон потенциальных возможностей робота «практически безграничным».

Разбор: как это работает

Расширение возможностей такого робота-гуманоида, как Atlas, приводит к инновациям в аппаратном и программном обеспечении, которые применяются для всех роботов в Boston Dynamics. Скотт Куиндерма руководитель подразделения Atlas

Робот меняет поведение в зависимости от того, что видит перед собой. Инженерам не нужно заранее программировать прыжки для всех возможных платформ и зазоров, с которыми может столкнуться робот. Вместо этого команда создает меньшее количество шаблонов поведения — робот сопоставляет их со средой и «принимает решения».