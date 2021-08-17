Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5571,"title":"\u0412\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0418\u0422-\u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=5571&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/282329-korotko-zapustit-it-produkt-na-zarubezhnom-rynke-bez-relokacii&hash=bcb56d553648f9a7baaced9ea7b7afe3c36740ec67ea2454508591c3c97d385e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Будущее
Маша Цепелева

Видео: два робота от Boston Dynamics впервые удачно прошли полосу препятствий для паркура — они даже падают как люди Статьи редакции

Компания хочет «научить» роботов выполнять те же движения, что и человек, чтобы самостоятельно реагировать на изменения обстановки.

13 13 комментариев
508 просмотров

Роботы пробежали полосу препятствий — прыгали по панелям и через балку и даже сделали сальто назад.

Роботы Atlas пробегают препятствия

Atlas — это исследовательский, а не коммерческий проект. Инженеры хотят «обучить» робота выполнять те же движения, что и человек, чтобы также реагировать на изменения окружающей среды. Это может сделать диапазон потенциальных возможностей робота «практически безграничным».

Разбор: как это работает

Расширение возможностей такого робота-гуманоида, как Atlas, приводит к инновациям в аппаратном и программном обеспечении, которые применяются для всех роботов в Boston Dynamics.

Скотт Куиндерма
руководитель подразделения Atlas

Робот меняет поведение в зависимости от того, что видит перед собой. Инженерам не нужно заранее программировать прыжки для всех возможных платформ и зазоров, с которыми может столкнуться робот. Вместо этого команда создает меньшее количество шаблонов поведения — робот сопоставляет их со средой и «принимает решения».

Мне трудно представить мир через 20 лет, в котором нет мобильных роботов, которые работали бы вместе с людьми. Мы всё ещё находимся в начальной стадии создания этого будущего. Я надеюсь, что подобные демонстрации дают небольшое представление о возможностях роботов.

Скотт Куиндерма
руководитель подразделения Atlas

#bostondynamics #atlas

13 13 комментариев
5
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["bostondynamics","atlas"], "comments": 13, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 282946, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Aug 2021 17:24:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Юрий Белкин

3

Прыгают лучше кожаных ублюдков. 

Ответить

Сергей Никитин

2

Без пулемета не считается.

Ответить

Game Topia

Сергей
0

Страшно представить себе отряд подобных роботов с завышенными настройками. Они как читоры бегать и прыгать буду. Из ещё летающими долгами расширить и собаками, и точно уже как в грань будущего будет.

Ответить

Yan Varskii

1

Будущая замена Курьерам?

Ответить

Шумный Слава

Yan
1

Узбеки дешевле 

Ответить

Denis Kiselev

1

Выглядит все это дело очень прогрессивно и футуристично, но немного пугает, кмк))

Ответить

Game Topia

0

В какой-то момент ловишь себя на мысли, что они двигаются, как люди. Как будто анимация с захватом движения.

Ответить

Игорь Колесо

0

Падают вроде  роботы, а сжимается всё равно всё внутри, от того что роботы "больно" упали

Ответить

Михаил Кобзарёв

0

100% на WordPress написаны

Ответить

Evgeniy Zorin

0

Мне трудно представить мир через 20 лет

ВОЗ и ООН подсчитали, что в 2019 году количество электронных отходов в мире достигло рекордного уровня в 56,3 млн тонн. Сколько его будет через 20 лет страшно представить.

Ответить

Stanislav

0

Выглядит конечно пугающе. Вот оно будущее, наступило уже сейчас.

Ответить

Aleksey Ivanov

0

Жду когда из них дворников сделают и будут продавать ,купим для своих домов😉

Ответить

Александр Смирнов

0

Ураа, наконец-то видно решение для бесконечного продления режима стабильности. Робот-национальный лидер!

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Личный опыт
Сообщество Hegai
Большой гайд для стартапов по продажам на американском рынке

Статья идеально подходит для стартапов, планирующих выход на американский рынок, будучи на ранней стадии и не только.

6 6 комментариев
35
Еда
Poster POS
«Локдауны дали толчок к развитию»: как бургерная «Краснодарский парень» разрослась до 20+ заведений по всей России

В 2016 году Евгений Четвергов и Юрий Рой создали бургерную «Краснодарский парень» — за пять лет она превратилась во всероссийскую сеть с более 20 заведениями, большинство из которых принадлежат франчайзи.

20 20 комментариев
22
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Брокер
HeadHunter превысил консенсус-прогнозы во II кв. 2021 г.и повысил ожидания роста годовой выручки с 45–50% до 63– 68%

Выручка HeadHunter во II квартале 2021 года составила 3,91 млрд рублей, в 2,55 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

0 Обсудить
1
Дизайн
Логомашина
Как использовать вариативные логотипы, а не оставлять их на бумаге

Привет, это Логомашина. В этой статье мы объясняем, зачем каждой компании нужны несколько версий одного и того же логотипа.

2 2 комментария
17
Группа «Самолет»
Как улучшить опыт покупателя квартиры с помощью сервиса бесшовного ведения сделки Самолет.Менеджер

В апреле 2020 мы на месяц закрыли все офисы из-за пандемии и проводили встречи с покупателями в Зуме. Менеджеры использовали информацию с сайта: переключались между фотографиями районов, планировками квартир, картами и расчетом ипотеки.

5 5 комментариев
5
Личный опыт
Andrey Fedorov
Как легко проверить идею бизнеса. Ответ на статью о ненужности исследований перед запуском продукта

Начну с пары историй. Я потерял на неудачных запусках продуктов миллионы рублей. К счастью, удачных в итоге было больше, но, разумеется, случались и фейлы. Два самых эпичных: эксклюзивное дистрибьюторство детской одежды из Финляндии и сервис печати на чехлах для смартфонов.

6 6 комментариев
14
Sigur
Как сделать СКУД по-настоящему безопасной даже от самого подготовленного взломщика?
0 Обсудить
1
Торговля
Евгения Евсеева
Wildberries ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard Статьи редакции

При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.

177 177 комментариев
57
Торговля
Маша Цепелева
Visa начала расследование комиссий Wildberries при оплате товаров через иностранные системы Статьи редакции

Онлайн-ритейлер на 2% снизил комиссии для оплаты товаров через СБП, карты «Мир» и SberPay.

97 97 комментариев
73
Сервисы
Yandex.Cloud
Где открыть бизнес: ищем точки на карте с помощью сервиса Yandex DataLens

Пошаговая инструкция для поиска локации для открытия вашего бизнеса. Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам Яндекса.

8 8 комментариев
45
IBS
Как IT-компании работают со школьниками: опыт IBS

Для IBS работа со школьниками, интересующимися технологиями, наукой и инновациями, — один из любимых и важных векторов. Это всегда интересно и влечет за собой много приятных открытий для обеих сторон — как учеников, так и их IT-наставников. IBS сотрудничает с московскими и региональными школами, помогая ребятам разобраться в мире технологий и…

0 Обсудить
3
Больше статей
null