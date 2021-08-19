Космический стартап Astra получил разрешение на первый коммерческий орбитальный запуск Статьи редакции
Полёт запланирован на 27 августа.
- Лицензия оператора запуска от Федерального управления гражданской авиации действительна до 2026 года, написал в Twitter гендиректор Astra Крис Кемп.
- Это даёт право Astra на полёты ракеты-носителя Rocket v3 со стартовой площадки на Аляске. После запуска 27 августа компания проведёт ещё один «позже в этом году», сообщает TechCrunch.
- В феврале 2021 года Astra вышла на биржу Nasdaq после слияния со специально созданной для этого компанией Holicity. Капитализация стартапа составила $2,1 млрд.
- Компания официально начала работать 3 февраля 2020 года. Astra планирует производить небольшие и дешёвые ракеты и отправлять спутники на низкую околоземную орбиту. К концу 2021 года стартап планирует начать ежемесячные запуски.
- Astra провела первые экспериментальные запуски ракеты собственной разработки в декабре 2020 года. Во время третьего запуска ракета добралась до космоса, но не вышла на орбиту.
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