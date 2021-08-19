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Будущее
Маша Цепелева

Космический стартап Astra получил разрешение на первый коммерческий орбитальный запуск Статьи редакции

Полёт запланирован на 27 августа.

  • Лицензия оператора запуска от Федерального управления гражданской авиации действительна до 2026 года, написал в Twitter гендиректор Astra Крис Кемп.
Chris Kemp @Kemp
Thrilled that @Astra now authorized to conduct launches out of Kodiak through 2026 with @FAA launch operator’s license! #AdAstra https://t.co/QKn3mgRuwY
  • Это даёт право Astra на полёты ракеты-носителя Rocket v3 со стартовой площадки на Аляске. После запуска 27 августа компания проведёт ещё один «позже в этом году», сообщает TechCrunch.
  • В феврале 2021 года Astra вышла на биржу Nasdaq после слияния со специально созданной для этого компанией Holicity. Капитализация стартапа составила $2,1 млрд.
  • Компания официально начала работать 3 февраля 2020 года. Astra планирует производить небольшие и дешёвые ракеты и отправлять спутники на низкую околоземную орбиту. К концу 2021 года стартап планирует начать ежемесячные запуски.
  • Astra провела первые экспериментальные запуски ракеты собственной разработки в декабре 2020 года. Во время третьего запуска ракета добралась до космоса, но не вышла на орбиту.
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#новость #astra

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