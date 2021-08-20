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Будущее
Nazigul Jusupova

Илон Маск анонсировал производство робота-гуманоида Tesla Bot Статьи редакции

Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.

52 52 комментария
3913 просмотров
  • На Дне искусственного интеллекта Tesla Илон Маск сообщил, что прототип может появиться уже в 2022 году.
  • Робот будет работать при помощи «полностью автономного компьютера» FSDC, суперкомпьютера Dojo и нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем.
Презентация робота-гуманоида Tesla Bot, начинается на 2:05
  • Рост робота — около 173 см, вес — 57 кг. На его «лице» будет экран с полезной информацией. Он может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Также в робот будут встроены камеры для беспилотных машин Tesla.
  • По словам Маска, «дружелюбный» робот может выполнять «опасные, однообразные и скучные задачи», которые меньше всего любят делать люди.

#новости #tesla

52 52 комментария
40
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52 комментария
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evilnw

70

Мешки с костями, час близок.

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xxx xxx

evilnw
1

Обещали сделать резервацию на марсе.

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Илья Попов

evilnw
0

Йо хо хо и бутылка рома.

Ответить

Александр Миров

26

«на дне искусственного интеллекта»

сижу и думаю, откуда там дно

Ответить

Sergey L.

25

Мои любимые фантастические фильмы оживают 👀

Ответить

Superposition

Sergey
0

А я подумал о сериале HUMANS.

Ответить

Василий Васильев

9

«дружелюбный» робот может выполнять «опасные, однообразные и скучные задачи»
_ _ _

Робот будет мыть посуду, убираться в квартире, заправлять пододеяльник и трахаться?

Ответить

Stas Klymenko

Василий
14

Разрешите поинтересоваться, последнее для вас опасно, однообразно или скучно? 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Илья Попов

Stas
1

И мне интересно для разнообразия. 🤣

Ответить

Maxim Syabro

Stas
–2

Мне кажется тут нужно открыть форточку

Ответить

Nick Chernykh

Maxim
1

Испортил воздух?

Ответить

Nick Chernykh

Василий
0

Чувствуется, что ты счастлив вместе

Ответить

Алексей Дымов

9

Если вы это читаете, вы и есть сопротивление

Ответить

Медный парфюмер

1

А на Марс он сможет долететь? 

Ответить

Вадим Осадчий

Медный
15

8км в час

Ответить

Илья Разумин

6

 На Дне искусственного интеллекта

(не удержался, прастити)

Ответить

Юрий Карпов

4

Как тебе такое, Илон Маск )

Ответить

Загадочный теркин30см

Юрий
5

Ну слева - как настоящая. Только экрана нет на лице

Ответить

Кирилл Паркс

4

Этот парень умеет удивлять!

Ответить

Сергей Житников

Кирилл
–2

да, этот парень сейчас в суде удивляет судей. :)

Ответить

Комментарий удален

А. С.

3

Есть представители Николы?
Этот плагиатор поднадоел.

Ответить

Dmitry Porkhaev

2

От короновируса только отошли теперь это 😶

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Dmitry
0

теперь талибан

Ответить

dss

1

Нам пи@да

Ответить

Evgeniy Onegin

0

Это все конечно очень интересно, но мне страшно за наших детей, кем им работать, на кого учиться. От грузчика до маркетолога - всех заменят роботы... безработица и нищета, вот наше наследие. 

Ответить

Alex Mont

Evgeniy
3

Кто-то должен будет убирать за роботами и прислуживать им. Кожаные мешки пока сойдут.

Ответить

griska samson

Evgeniy
1

До этого еще далеко, вот нашим внукам или правнукам уже будет проблематично конкурировать с железяками. 

Ответить

George Mertsalov

Evgeniy
0

Блогерами станут, не переживайте.

Ответить

Evgeniy Onegin

George
0

вы же наверняка уже читали про синтетических блогеров)) 

Ответить

Denis G

Evgeniy
0

Вы хотите чтобы ваши дети работали грузчиками?

Ответить

Artem

1

Ну понеслася

Ответить

Taras Bubyr

1

А как же робот Федор? Кто кого?

Ответить

Pasha Kislova

1

Начало конца наступит когда они смогут воспроизводить себе подобных.
Порутчик Ржевский, молчать...

Ответить

Alex Mont

1

Сейчас понабегут выть, что перловка для раба дешевле электричества, секс экологичнее фабрики роботов, а батарейки в отличие от говна не разлагаются и вообще где ты найдешь розетку в походе.

Ответить

Александр Смирнов

0

В некоторых странах до 86% процентов биороботов уже и так существуют. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать роботов, когда любая баба может его родить когда угодно?
 

Ответить

Alex Mont

Александр
0

О, я не читал этого )))

Ответить

Александр Смирнов

Alex
0

Прочитайте, это оч хорошая книга про отечественную биоинженерию, актуальна как никогда.

Ответить

Илья Попов

Александр
0

Если спросить у женщин думаю, они не согласятся с вами.

Ответить

Denis Kulish

0

Ахаха, дождались!

Ответить

Юрий Карпов

Denis
1

В России клепали гуманоидов ещё до того, как это стало мэйнстримом )

Ответить

Богдан В.

0

Что-то многих комментаторов волнует вопрос робо-секса как ни странно.;)
ребята, расслабьтесь, он уже давно существует.

Ответить

Полноценный ящик

Богдан
1

И зовут его Богдан.В ?))

Ответить

Alex Mont

Богдан
0

Это когда робота Федора пытались эммм.... завести?

Ответить

Андрей Семенов

0

Ок!

Ответить

Прохожий самолет

0

 Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг

Чтот слишком легкий для такого роста. Его ж ветром будет сдувать :-\

Ответить

Товарищ

0

"По словам Маска, «дружелюбный» робот может выполнять «опасные, однообразные и скучные задачи», которые меньше всего любят делать люди."

Например, писать в твиттере от имени Маска.

Ответить

Юрий

0

Ждем ответа от Сколково 

Ответить

Василий Буров

0

А в паркур они смогут?

Ответить

ϏϙηαϟϮ

0

https://coub.com/view/2vbo4d

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Вот с дружелюбием они борщанули. Кожаные мешки нуждаются в сильной руке 

Ответить

new_comment

0

Илон, красавчик. Ну наконец-то!
Роботы в массы!

Ответить

Artem Kravchenko

0

На дне искусственного интеллекта

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