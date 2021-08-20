Илон Маск анонсировал производство робота-гуманоида Tesla Bot Статьи редакции
Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.
- На Дне искусственного интеллекта Tesla Илон Маск сообщил, что прототип может появиться уже в 2022 году.
- Робот будет работать при помощи «полностью автономного компьютера» FSDC, суперкомпьютера Dojo и нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем.
- Рост робота — около 173 см, вес — 57 кг. На его «лице» будет экран с полезной информацией. Он может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Также в робот будут встроены камеры для беспилотных машин Tesla.
- По словам Маска, «дружелюбный» робот может выполнять «опасные, однообразные и скучные задачи», которые меньше всего любят делать люди.
Мешки с костями, час близок.
Мои любимые фантастические фильмы оживают 👀
«дружелюбный» робот может выполнять «опасные, однообразные и скучные задачи»
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Робот будет мыть посуду, убираться в квартире, заправлять пододеяльник и трахаться?
Разрешите поинтересоваться, последнее для вас опасно, однообразно или скучно?
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Мне кажется тут нужно открыть форточку
Как тебе такое, Илон Маск )
Этот парень умеет удивлять!
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От короновируса только отошли теперь это 😶
Это все конечно очень интересно, но мне страшно за наших детей, кем им работать, на кого учиться. От грузчика до маркетолога - всех заменят роботы... безработица и нищета, вот наше наследие.
До этого еще далеко, вот нашим внукам или правнукам уже будет проблематично конкурировать с железяками.
Блогерами станут, не переживайте.
Начало конца наступит когда они смогут воспроизводить себе подобных.
Порутчик Ржевский, молчать...
Сейчас понабегут выть, что перловка для раба дешевле электричества, секс экологичнее фабрики роботов, а батарейки в отличие от говна не разлагаются и вообще где ты найдешь розетку в походе.
В некоторых странах до 86% процентов биороботов уже и так существуют. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать роботов, когда любая баба может его родить когда угодно?
Прочитайте, это оч хорошая книга про отечественную биоинженерию, актуальна как никогда.
Ахаха, дождались!
Что-то многих комментаторов волнует вопрос робо-секса как ни странно.;)
ребята, расслабьтесь, он уже давно существует.
"По словам Маска, «дружелюбный» робот может выполнять «опасные, однообразные и скучные задачи», которые меньше всего любят делать люди."
Например, писать в твиттере от имени Маска.
Вот с дружелюбием они борщанули. Кожаные мешки нуждаются в сильной руке
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