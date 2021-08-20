Андеррайтинг в большом городе: о роли профессии в финтехе

Меня зовут Евгения Тропина, уже более четырех лет я занимаюсь верификацией клиентов и разработкой антифрод-решений в компании «Лайм-Займ». В этой колонке я расскажу о том, что делают андеррайтеры в финтехе, и поделюсь кейсами для тех, кто интересуется карьерой в этой сфере.