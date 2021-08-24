В России появится первый стандарт искусственного интеллекта для анализа медицинских данных Статьи редакции
Стандарт определит требования к сервисам для помощи в определении диагноза и назначении лечения.
- Фонд «Сколково», фонд НТИ и «Платформа НТИ» в 2022 году начнут отбор участников конкурса для разработки системы поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу НТИ.
- Будет создан первый российский стандарт медицинского ИИ. Призовой фонд конкурса – 200 млн рублей.
- Стандартизация нужна для электронных медкарт, передачи, хранения и интерпретации информации с трекеров и устройств контроля за здоровьем, рассказал изданию директор по проектам департамента развития «Сколково» Александр Толмач.
- Технология поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ есть у «Сбера». Она может распознавать затемнения в легких, вызванные Covid-19. Технологию применяют в Нижегородской области.
«Ростех» разрабатывает систему с ИИ для анализа истории болезни, рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, которая может поставить диагноз и рекомендовать терапию. Платформу хотят интегрировать в единую государственную информсистему здравоохранения.
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