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Будущее
Таня Боброва

12-летний мальчик распродал коллекцию NFT-картинок с китами и заработал на ней свыше $340 тысяч Статьи редакции

Коллекцию, созданную по руководствам из чатов в Discord, раскупили меньше чем за сутки.

12 12 комментариев
1488 просмотров

Издание Futurism рассказало про 12-летнего Беньямина Ахмеда из Лондона, который заработал небольшое состояние, продавая пиксельные рисунки тысячам криптоэнтузиастов.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга и можно покупать и продавать как физические активы.

Беньямин Ахмед (слева) со своим 13-летним братом Юсуфом CNBC

Ахмед создал свою первую коллекцию NFT и выпустил её летом 2021 года: она состоит из 40 пиксельных аватаров и называется Minecraft Yee Haa, пишет CNBC.

В июне он начал работать над своей второй коллекцией — Weird Whales: 3350 изображений китов. Как и в одной из первых и самых известных NFT-коллекций CryptoPunks, каждый NFT — это просто пиксельное изображение.

Кит под номером 1523 CNBC

По словам Ахмеда, он потратил на проект $300, а учился создавать NFT по онлайн-руководствам и советам в сообществах в Discord. После запуска в июле всю коллекцию раскупили за девять часов, а Ахмед заработал более 80 Ethereum за день (на 27 августа около $249,5 тысяч). CNBC не уточняет, почему Weird Whales раскупили так быстро.

После этого Ахмед заработал ещё 30 Ethereum ($93,5 тысячи) на перепродаже своих произведений: за каждую продажу на вторичном рынке мальчик получает 2,5% роялти. По прогнозам CNBC, к концу августа его заработок превысит $400 тысяч.

Коллекция Weird Whales Скриншот с NFT-маркетплейса OpenSea

У Ахмеда нет банковского счёта, поэтому он хранит деньги в криптовалютном кошельке, но после планирует обналичить Ethereum.

#nft #блокчейн

12 12 комментариев
2
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12 комментариев
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Нелли

1

Что-то я вообще не в тем в жизни занимаюсь, по ходу...

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July Marc

1

Так, главное не написано, как самому создать подобное?

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Георгий Козырев

July
0

Самому очень долго, сложно и муторно: технологический стек очень разнообразный)
Я Blockchain + Frontend разработчик с большим опытом в NFT, так что можете смело написать мне и мы все обсудим)
Телеграм: @george272713

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Руслан Газизов

July
0

10(100) минут вашего времени https://vc.ru/crypto/217387-kak-sozdat-svoy-nft-token

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Антон Семенов

0

NFT - это пустышка, главной задачей купить и перепродать. И то, уже эта штука выгорела, теряет капитализацию

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MedievalRain

Антон
1

NFT - это пустышка, главной задачей купить и перепродать.

Как и большая часть современного искусства. 

Ответить

Fedor Ko

0

Главная мысль "он потратил на проект 300$". Лотерейный билет стоит 300 баксов, да ещё и кучу времени потратить надо.

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Fedor Ko

0

Не понятно кем работают родители мальчика. Если отец судья или прокурор, то успешный бизнес у мальчика гарантирован.

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Geek Collector

Fedor
0

Ещё будут отговорки чтобы ничего не делать?

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Dmitry Voloshin

0

Надо было рояль на 10% выкручивать, дурачок.

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Denis Kolesnikov

0

Насколько я понял из инструкций, регистрация одного NFT "на продажу" стоит порядка 100$. Парень зарегистрировал 3350 "за так" или где-то взял 350 штук долларов?)

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Георгий Козырев

Denis
0

это стоимость комиссии за транзакцию, транзакция одна - при развёртывании смарт-контракта

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