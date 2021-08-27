12-летний мальчик распродал коллекцию NFT-картинок с китами и заработал на ней свыше $340 тысяч Статьи редакции
Коллекцию, созданную по руководствам из чатов в Discord, раскупили меньше чем за сутки.
Издание Futurism рассказало про 12-летнего Беньямина Ахмеда из Лондона, который заработал небольшое состояние, продавая пиксельные рисунки тысячам криптоэнтузиастов.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга и можно покупать и продавать как физические активы.
Ахмед создал свою первую коллекцию NFT и выпустил её летом 2021 года: она состоит из 40 пиксельных аватаров и называется Minecraft Yee Haa, пишет CNBC.
В июне он начал работать над своей второй коллекцией — Weird Whales: 3350 изображений китов. Как и в одной из первых и самых известных NFT-коллекций CryptoPunks, каждый NFT — это просто пиксельное изображение.
По словам Ахмеда, он потратил на проект $300, а учился создавать NFT по онлайн-руководствам и советам в сообществах в Discord. После запуска в июле всю коллекцию раскупили за девять часов, а Ахмед заработал более 80 Ethereum за день (на 27 августа около $249,5 тысяч). CNBC не уточняет, почему Weird Whales раскупили так быстро.
После этого Ахмед заработал ещё 30 Ethereum ($93,5 тысячи) на перепродаже своих произведений: за каждую продажу на вторичном рынке мальчик получает 2,5% роялти. По прогнозам CNBC, к концу августа его заработок превысит $400 тысяч.
У Ахмеда нет банковского счёта, поэтому он хранит деньги в криптовалютном кошельке, но после планирует обналичить Ethereum.
Так, главное не написано, как самому создать подобное?
Самому очень долго, сложно и муторно: технологический стек очень разнообразный)
Я Blockchain + Frontend разработчик с большим опытом в NFT, так что можете смело написать мне и мы все обсудим)
Телеграм: @george272713
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NFT - это пустышка, главной задачей купить и перепродать. И то, уже эта штука выгорела, теряет капитализацию
NFT - это пустышка, главной задачей купить и перепродать.
Как и большая часть современного искусства.
Главная мысль "он потратил на проект 300$". Лотерейный билет стоит 300 баксов, да ещё и кучу времени потратить надо.
Не понятно кем работают родители мальчика. Если отец судья или прокурор, то успешный бизнес у мальчика гарантирован.
Насколько я понял из инструкций, регистрация одного NFT "на продажу" стоит порядка 100$. Парень зарегистрировал 3350 "за так" или где-то взял 350 штук долларов?)
это стоимость комиссии за транзакцию, транзакция одна - при развёртывании смарт-контракта
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