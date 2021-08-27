Коллекцию, созданную по руководствам из чатов в Discord, раскупили меньше чем за сутки.

1488 просмотров

Издание Futurism рассказало про 12-летнего Беньямина Ахмеда из Лондона, который заработал небольшое состояние, продавая пиксельные рисунки тысячам криптоэнтузиастов.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга и можно покупать и продавать как физические активы.

Беньямин Ахмед (слева) со своим 13-летним братом Юсуфом CNBC

Ахмед создал свою первую коллекцию NFT и выпустил её летом 2021 года: она состоит из 40 пиксельных аватаров и называется Minecraft Yee Haa, пишет CNBC.

В июне он начал работать над своей второй коллекцией — Weird Whales: 3350 изображений китов. Как и в одной из первых и самых известных NFT-коллекций CryptoPunks, каждый NFT — это просто пиксельное изображение.

Кит под номером 1523 CNBC

По словам Ахмеда, он потратил на проект $300, а учился создавать NFT по онлайн-руководствам и советам в сообществах в Discord. После запуска в июле всю коллекцию раскупили за девять часов, а Ахмед заработал более 80 Ethereum за день (на 27 августа около $249,5 тысяч). CNBC не уточняет, почему Weird Whales раскупили так быстро.

После этого Ахмед заработал ещё 30 Ethereum ($93,5 тысячи) на перепродаже своих произведений: за каждую продажу на вторичном рынке мальчик получает 2,5% роялти. По прогнозам CNBC, к концу августа его заработок превысит $400 тысяч.

Коллекция Weird Whales Скриншот с NFT-маркетплейса OpenSea