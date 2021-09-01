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Будущее
DTF

Google представила технологию, которая повышает разрешение изображений до 16 раз без потери качества Статьи редакции

В основе технологии — диффузионные модели.

50 50 комментариев
3702 просмотров

В блоге Google AI, посвящённом исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта, обнаружили демонстрацию технологии масштабирования изображений на базе диффузионных моделей.

Как работает алгоритм Google

Специалисты внутренней команды Brain Team представили два связанных алгоритма, которые генерируют фотографии высокой чёткости без потери качества.

Первый из них называется SR3 (апскейлинг посредством повторного уточнения). На вход подаётся картинка с низким разрешением, и нейросеть пытается увеличить её, добавляя шум.

Модель обучается методам искажения изображения, а затем поворачивает весь процесс вспять, постепенно удаляя шум для достижения заявленного результата.

Инженеры обнаружили, что SR3 превосходит существующие генеративные алгоритмы, такие как PULSE и FSRGAN, особенно при работе с портретами и фотографиями природы.

В компании не остановились на достигнутом и разработали ещё одну диффузионную модель под названием CDM. На этот раз нейросеть обучили миллионам изображений высокого разрешения из базы ImageNet.

Алгоритм использует каскадный подход и увеличивает фотографии в два этапа: с разрешения 32×32 -> 64×64 -> 256×256 (в 8 раз), либо с 64×64 -> 256×256 -> 1024×1024 (в 16 раз).

Google опубликовала примеры работы алгоритмов. На некоторых изображениях заметны графические артефакты, но в целом результат действительно удивляет. О коммерческом распространении технологии данных пока нет.

Изменение изображений с 32x32 до 256x256 Google
Портреты, сгенерированные из фотографий низкого разрешения Google

#новость #google

50 50 комментариев
2
50
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50 комментариев
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Максим Федоров

70
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Гордон Фримэн

Максим
7

Хаха, тоже сразу вспомнил этот мем

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Сергей Щукин

Максим
1

Теперь уже не посмеёшься!

Вот так технологии убивают мемы 🤣

Ответить

Алексей Соловьёв

18

Pied Piper?

Ответить

Вадим Осадчий

Алексей
7

Ляяяя, так спешил в комменты написать ))

Ответить

Арсен

Алексей
3

Там разве не обратный алгоритм был? Вроде он там алгоритм сжатия без потерь придумал

Ответить

Роман Дегтярев

Алексей
0

Это автор?

Ответить

Николай

Роман
0

Это говноконтора из какого-то сериала

Ответить

Сергей Щукин

Алексей
0

.

Ответить

Властный каякер

14

Ну неужели теперь можно будет улучшать качество фото нло, когда фоткают на мыльницу !

Ответить

Georgy Uvarov

Властный
9

Ща только надо датасет с миллионами нло найти только

Ответить

Стас Иванов

Georgy
5

У меня есть контакты на Рен-ТВ. 
Из этого выйдет очень крутая программа

Ответить

VK

Стас
2

*копрограмма

Ответить

Роман Дегтярев

Стас
0

Прокопенко знаете?

Ответить

Vlad Likh

Властный
1

Не уверен, что в ImageNet, на котором модель обучена, были летающие тарелки. Хотя...

Ответить

Роман Дегтярев

Властный
0

Тогда вся магия испарится

Ответить

Pier Kampor

6

Сильно. Теперь есть чем чекать аватарки с форумов

Ответить

Vissam Laban

Pier
21
Ответить

Pier Kampor

Vissam
0

😂😂😂😂

Ответить

Alex Petrov

Vissam
0
Ответить

Роман Дегтярев

Vissam
0

А куда волосы делись? Убежали?

Ответить

Николай

Роман
0

Это были шумовые искажения, а не волосы

Ответить

Вадим Демидов

1

Так технология улучшает низкокачественные фотографии (как в чудо-фильмах, где ночное фото с уличной камеры у банкомата увеличивают в 415 раз и в отражении в зрачке видят лицо убийцы и уверенно идентифицируют его) или генерирует, т.е. додумывает что "это низкокачественное фото могло бы выглядеть вот так"?

Ответить

Vlad Likh

Вадим
9

Додумывает, конечно, откуда он по-вашему должна брать информацию, которой нет на фото?)

Ответить

Georgy Uvarov

Vlad
13

Из гугла откужа же

Ответить

Vlad Likh

Georgy
2

😂

Ответить

Denis Bystruev

Вадим
5

Додумывает, беря за основу модели, на которых она была обучена.

То есть если у человека на щеке родимое пятно, которое полностью пропало на маленьком разрешении, на большом разрешении оно не появится.

Но зато могут появиться родимые пятна там, где их не было.

Ответить

Даниил Лепетков

2

А как воспользоваться технологией? Она общедоступна?

Ответить

Роман Дегтярев

Даниил
0

О коммерческом распространении технологии данных пока нет.

Ответить

Кирилл Федянин

Даниил
0

Код пока вроде не выложили, но в принципе можно упороться и воспроизвести по самой статье https://arxiv.org/pdf/2106.15282.pdf. Ну либо пару месяцев подождать.

https://arxiv.org/pdf/2106.15282.pdf
https://arxiv.org/pdf/2106.15282.pdf
arxiv.org
Ответить

Pavel Pavel

2

вызов брошен

Ответить

Сергей Щукин

Pavel
2

Трамп?

Ответить

Николай

Сергей
0

Бля, а ведь правда по наиболее популярному сходству будет Трамп

Ответить

Дмитрий Звягин

Pavel
0

Не мем из сериала Дальнобойщики про "Ёкарный бабай"?)

Ответить

Anton Vlasov

Pavel
0

сколько это по шкале ебучих шакалов?

Ответить

Al Pr

2

Скоро на экранах всего мира: "я угадаю тебя по одному пикселю".

Ответить

Denis Bystruev

1

Чудес не бывает. Очки у чувака в первом видео частично пропали, а так норм.

Ответить

Вадим Осадчий

Denis
1

Не, ну порнушку увеличить норм.

Ответить

Nathan Zachary

Denis
0

Где видео?

Ответить

Denis Bystruev

Nathan
1

mp4 в начале статьи. Полный адрес:

https://leonardo.osnova.io/b268202a-0bea-5416-888f-fd3cc9d4489b/-/format/mp4/

Ответить

Илья Высочинский

1

Google: become human

Ответить

Vlad Likh

1

Правильно ли я понимаю, что по сути своей (если очень упростить), это autoencoder/GAN, где изображение в низком разрешении является латентным вектором?

Ответить

Nevse Doma

1

Опять демонстрация технологии на идеальных для неё примерах, а как дело дойдет до практики, получится как с content-aware scale в фш, который работает через раз. Хотя content-aware fill хорош справедливости ради.

Ответить

Vladimir Voloshin

1

Минус 160 шакалов из 10!

Ответить

Vitaly

1

А я всё жду когда появится инструмент, которому можно было бы скормить например несколько фото одного человека/места, а он на основе этих фото уже увеличивал бы детализацию. Иначе нередко на выходе получается уже немного другое лицо.

Ответить

Georgy Uvarov

0

Офигеть. Теперь текстуры можно будет аспкейлить бесконечно

Ответить

Vlad Likh

Georgy
1

Такие сетки уже используются в гейм деве, как для масштабирования, так и для создания бесшовных текстур.

Ответить

Вадим Осадчий

0

Где записаться?

Ответить

Комментарий удален

Раскаяние и Мармелад

0

Даже если учесть что это пока прототип - технология всё равно нереально крутая. По идее такую штуку надо встраивать в камеры смартфонов что бы делать качество фоток в миллион раз лучше, ато за последние 10 лет в смартфонах кроме интерполяции ничего не придумали особо, а цифры пикселей растут как дрожжах...

Ответить

Комментарий удален

larutan

0

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