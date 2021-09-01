Google представила технологию, которая повышает разрешение изображений до 16 раз без потери качества Статьи редакции
В основе технологии — диффузионные модели.
В блоге Google AI, посвящённом исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта, обнаружили демонстрацию технологии масштабирования изображений на базе диффузионных моделей.
Специалисты внутренней команды Brain Team представили два связанных алгоритма, которые генерируют фотографии высокой чёткости без потери качества.
Первый из них называется SR3 (апскейлинг посредством повторного уточнения). На вход подаётся картинка с низким разрешением, и нейросеть пытается увеличить её, добавляя шум.
Модель обучается методам искажения изображения, а затем поворачивает весь процесс вспять, постепенно удаляя шум для достижения заявленного результата.
Инженеры обнаружили, что SR3 превосходит существующие генеративные алгоритмы, такие как PULSE и FSRGAN, особенно при работе с портретами и фотографиями природы.
В компании не остановились на достигнутом и разработали ещё одну диффузионную модель под названием CDM. На этот раз нейросеть обучили миллионам изображений высокого разрешения из базы ImageNet.
Алгоритм использует каскадный подход и увеличивает фотографии в два этапа: с разрешения 32×32 -> 64×64 -> 256×256 (в 8 раз), либо с 64×64 -> 256×256 -> 1024×1024 (в 16 раз).
Google опубликовала примеры работы алгоритмов. На некоторых изображениях заметны графические артефакты, но в целом результат действительно удивляет. О коммерческом распространении технологии данных пока нет.
Pied Piper?
Это автор?
Ща только надо датасет с миллионами нло найти только
У меня есть контакты на Рен-ТВ.
Из этого выйдет очень крутая программа
Сильно. Теперь есть чем чекать аватарки с форумов
А куда волосы делись? Убежали?
Так технология улучшает низкокачественные фотографии (как в чудо-фильмах, где ночное фото с уличной камеры у банкомата увеличивают в 415 раз и в отражении в зрачке видят лицо убийцы и уверенно идентифицируют его) или генерирует, т.е. додумывает что "это низкокачественное фото могло бы выглядеть вот так"?
Додумывает, беря за основу модели, на которых она была обучена.
То есть если у человека на щеке родимое пятно, которое полностью пропало на маленьком разрешении, на большом разрешении оно не появится.
Но зато могут появиться родимые пятна там, где их не было.
А как воспользоваться технологией? Она общедоступна?
Код пока вроде не выложили, но в принципе можно упороться и воспроизвести по самой статье https://arxiv.org/pdf/2106.15282.pdf. Ну либо пару месяцев подождать.
вызов брошен
Трамп?
Чудес не бывает. Очки у чувака в первом видео частично пропали, а так норм.
Где видео?
mp4 в начале статьи. Полный адрес:
https://leonardo.osnova.io/b268202a-0bea-5416-888f-fd3cc9d4489b/-/format/mp4/
Правильно ли я понимаю, что по сути своей (если очень упростить), это autoencoder/GAN, где изображение в низком разрешении является латентным вектором?
Опять демонстрация технологии на идеальных для неё примерах, а как дело дойдет до практики, получится как с content-aware scale в фш, который работает через раз. Хотя content-aware fill хорош справедливости ради.
А я всё жду когда появится инструмент, которому можно было бы скормить например несколько фото одного человека/места, а он на основе этих фото уже увеличивал бы детализацию. Иначе нередко на выходе получается уже немного другое лицо.
Офигеть. Теперь текстуры можно будет аспкейлить бесконечно
Комментарий удален
Даже если учесть что это пока прототип - технология всё равно нереально крутая. По идее такую штуку надо встраивать в камеры смартфонов что бы делать качество фоток в миллион раз лучше, ато за последние 10 лет в смартфонах кроме интерполяции ничего не придумали особо, а цифры пикселей растут как дрожжах...
Комментарий удален
https://film.sites.google.com/view/guardaquiafter32021filmstreami/
https://mobile.sites.google.com/view/cb01-after-3-2021-film-complet/
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