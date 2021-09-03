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Будущее
Nazigul Jusupova

Ракета Firefly Aerospace взорвалась во время первого испытательного полёта — запуск прервали военные Статьи редакции

Во время полёта ракета столкнулась с «аномалией».

15 15 комментариев
2003 просмотров

Ракета Alpha взорвалась после двух с половиной минут с момента запуска, сообщила компания в Twitter.

Jack Beyer @thejackbeyer
Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight https://t.co/Ck4fB98Xbc
Момент взрыва ракеты

В официальном заявлении компании говорится, что миссия была прервана «из-за произошедшей аномалии» и рано делать выводы о причинах аварии. Firefly Aerospace будут расследовать инцидент вместе с Федеральным управлением гражданской авиации США и космической базой Ванденберга.

Firefly Aerospace @Firefly_Space
Official Statement of our First Test Flight https://t.co/t6QoOmpwrN
Официальное заявление Firefly Aerospace

Космические силы США базы «Ванденберг» сообщили, что дистанционно прервали запуск ракеты.

«Space Launch Delta 30 завершило запуск ракеты Firefly Aerospace Alpha над Тихим океаном после успешного старта с космического стартового комплекса-2 на базе Космических сил 2 сентября», — говорится в заявлении.

Ракету запустили с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в рамках программы Dream (Dedicated Research and Education Accelerator Mission). Она несла груз весом 93 кг, в том числе коллекцию памятных вещей от школ и несколько малых спутников.

Alpha должна была доставить груз на низкую околоземную орбиту на высоту 300 километров, чтобы «запечатлеть мечты человечества о будущем космоса и вдохновить людей по всему миру на большие мечты и стремление к звёздам».

Firefly Aerospace основал украинец Макс Поляков в Техасе. Компания разрабатывает малые и средние ракеты-носители для коммерческих запусков на орбиту. В 2018 году сообщалось, что NASA выбрали Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну.

Взрыв ракеты Alpha Jack Beyer

#новости #fireflyaerospace

15 15 комментариев
6
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15 комментариев
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Ренат Дасаев

10

*FireFly

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Михаил Кузин

Ренат
0

:)

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Al Pr

6

- Вы запускаете спутники?
- Нет, взрываем!
- КРОСИВОЕ!

Ответить

Владимир FRUITSY

5

коллекцию памятных вещей от школ жалко 

Ответить

Сергей Кошелев

Владимир
2

угу, только хлама на орбите и не хватает

Ответить

Lorne Malvo

2

Не ну так-то красиво, чё...

Ответить

Фиктивный Аккаунт

0

Ничего страшного, украинцы никогда не сдаются и преуспевают в итоге!

Надеюсь, первая украинская частная космическая компания добьётся успеха и продолжит славную традицию украинской космической индустрии!   

Ответить

RyzenKZ

Фиктивный
0

Американская же, техас

Ответить

Фиктивный Аккаунт

RyzenKZ
2

Нет, там Украинец основатель (возродитель, лол) плюс часть сотрудников работает в Днипре.

Поэтому это, можно считать, международная космическая компания с украинским капиталом и с частичным производством в Украине.

Ответить

No Name

Фиктивн…
0

-

Ответить

Yuriy Klinkov

Фиктивн…
0

Ради интереса, а что произведено в этой ракете на Украине?

Ответить

Sergey Grischyov

0

Что-то пошло не так…

Ответить

Евгений Новиков

0

Как вы яхту назовёте так она и поплывет

Ответить

Евгений Вотер

0

непонятно как можно прервать запуск уже взорвавшейся ракеты? или она взорвалась потому что он был прерван? 

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Дмитрий Корнеев

0

Акция с глубоким смыслом - «все тлен»

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