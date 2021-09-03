Ракета Firefly Aerospace взорвалась во время первого испытательного полёта — запуск прервали военные Статьи редакции
Во время полёта ракета столкнулась с «аномалией».
Ракета Alpha взорвалась после двух с половиной минут с момента запуска, сообщила компания в Twitter.
В официальном заявлении компании говорится, что миссия была прервана «из-за произошедшей аномалии» и рано делать выводы о причинах аварии. Firefly Aerospace будут расследовать инцидент вместе с Федеральным управлением гражданской авиации США и космической базой Ванденберга.
Космические силы США базы «Ванденберг» сообщили, что дистанционно прервали запуск ракеты.
«Space Launch Delta 30 завершило запуск ракеты Firefly Aerospace Alpha над Тихим океаном после успешного старта с космического стартового комплекса-2 на базе Космических сил 2 сентября», — говорится в заявлении.
Ракету запустили с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в рамках программы Dream (Dedicated Research and Education Accelerator Mission). Она несла груз весом 93 кг, в том числе коллекцию памятных вещей от школ и несколько малых спутников.
Alpha должна была доставить груз на низкую околоземную орбиту на высоту 300 километров, чтобы «запечатлеть мечты человечества о будущем космоса и вдохновить людей по всему миру на большие мечты и стремление к звёздам».
Firefly Aerospace основал украинец Макс Поляков в Техасе. Компания разрабатывает малые и средние ракеты-носители для коммерческих запусков на орбиту. В 2018 году сообщалось, что NASA выбрали Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну.
*FireFly
коллекцию памятных вещей от школ жалко
Ничего страшного, украинцы никогда не сдаются и преуспевают в итоге!
Надеюсь, первая украинская частная космическая компания добьётся успеха и продолжит славную традицию украинской космической индустрии!
Нет, там Украинец основатель (возродитель, лол) плюс часть сотрудников работает в Днипре.
Поэтому это, можно считать, международная космическая компания с украинским капиталом и с частичным производством в Украине.
непонятно как можно прервать запуск уже взорвавшейся ракеты? или она взорвалась потому что он был прерван?
Главное условие — не просто регистрация, а физическое присутствие в регионе.
Заказы собираются за два дня до доставки.
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