Во время полёта ракета столкнулась с «аномалией».

2003 просмотров

Ракета Alpha взорвалась после двух с половиной минут с момента запуска, сообщила компания в Twitter.

В официальном заявлении компании говорится, что миссия была прервана «из-за произошедшей аномалии» и рано делать выводы о причинах аварии. Firefly Aerospace будут расследовать инцидент вместе с Федеральным управлением гражданской авиации США и космической базой Ванденберга.

Космические силы США базы «Ванденберг» сообщили, что дистанционно прервали запуск ракеты.

«Space Launch Delta 30 завершило запуск ракеты Firefly Aerospace Alpha над Тихим океаном после успешного старта с космического стартового комплекса-2 на базе Космических сил 2 сентября», — говорится в заявлении.

Ракету запустили с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в рамках программы Dream (Dedicated Research and Education Accelerator Mission). Она несла груз весом 93 кг, в том числе коллекцию памятных вещей от школ и несколько малых спутников.

Alpha должна была доставить груз на низкую околоземную орбиту на высоту 300 километров, чтобы «запечатлеть мечты человечества о будущем космоса и вдохновить людей по всему миру на большие мечты и стремление к звёздам».

Firefly Aerospace основал украинец Макс Поляков в Техасе. Компания разрабатывает малые и средние ракеты-носители для коммерческих запусков на орбиту. В 2018 году сообщалось, что NASA выбрали Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну.