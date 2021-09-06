Тьютор в школьном образовании: кто, зачем, откуда

Распространено заблуждение, что онлайн-образование полностью отсекает ребёнка от общества сверстников, учителей и прочих мудрых взрослых, готовых наставить на путь истинный, помочь советом и делом, социализироваться и стать частью мирового сообщества. На самом деле это не так. И если про социализацию вне школы уже сказано много, то про мудрых…