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Будущее
Nazigul Jusupova

Биологический стартап по борьбе со старением привлёк инвестиции от Джеффа Безоса и Юрия Мильнера — MIT Tech Review Статьи редакции

Стартап привлёк не менее $270 млн.

  • Altos Labs изучает методы борьбы со старением и нанимает учёных с годовой зарплатой в $1 млн, пишет MIT Tech Review.
  • Издание со ссылкой на источники сообщило, что среди инвесторов стартапа был Джефф Безос. Представители инвестиционного офиса Безоса не ответили на запрос.
  • По данным издания, стартап был образован после конференции по антивозрастным биотехнологиям в особняке Пало-Альто российского инвестора Юрия Мильнера. По данным Technology Review, в стартап также вложились Юрий и Юлия Мильнеры.
  • Кроме Безоса и Мильнера, у стартапа могут быть и другие инвесторы. Согласно документам, полученным при регистрации, компания собрала не менее $270 млн.
  • Altos Labs использует технологию «перепрограммирования» клеток японского учёного Яманаки Синъи, за которую он получил Нобелевскую премию в 2012 году. Яманака возглавит научно-консультативный совет. Стартап предлагает создавать из белка новые клетки, похожие на стволовые.

  • MIT Tech Review сообщает, что Altos Labs планирует открыть институты в Калифорнии, Великобритании и Японии.

  • Это не первые инвестиции Безоса в исследования по борьбе со старением. По данным CNBC, 2018 году он инвестировал в биотехнологическую компанию Unity Technologies, которая производит средства против старения.

#джеффбезос #новости

567 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Пьяный инструмент

3

Где-то слышал прекрасную мысль, что настоящий конец света наступит, когда ученые создадут первую бессмертную лабораторную мышь.

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Джон Картошкин

2

Представители инвестиционного офиса Безоса не ответили на запрос.

Это не первые инвестиции Безоса.

Ещё не хватает видео с Безосом: "вкладывайся тоже, 50% навар"

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Стас Иванов

Джон
0

 Издание со ссылкой на источники сообщило, что среди инвесторов стартапа был Джефф Безос

Может он был среди них, но не инвестировал?
Похлопать по плечам пришел)

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Gedevan

0

Altos Labs изучает методы борьбы со старением и нанимает учёных с годовой зарплатой в $1 млн, пишет MIT Tech Review.

Хм, а не много надо для того чтобы четверть ярда поднять. Я тоже могу изучать и нанимать ученых. Присылайте деньги. 

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Артем Павлючук

Gedevan
0

Могли бы, уже делали.

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Gedevan

Артем
0

Судя по статье ещё никто ничего не делает. 

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