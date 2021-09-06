Биологический стартап по борьбе со старением привлёк инвестиции от Джеффа Безоса и Юрия Мильнера — MIT Tech Review Статьи редакции
Стартап привлёк не менее $270 млн.
- Altos Labs изучает методы борьбы со старением и нанимает учёных с годовой зарплатой в $1 млн, пишет MIT Tech Review.
- Издание со ссылкой на источники сообщило, что среди инвесторов стартапа был Джефф Безос. Представители инвестиционного офиса Безоса не ответили на запрос.
- По данным издания, стартап был образован после конференции по антивозрастным биотехнологиям в особняке Пало-Альто российского инвестора Юрия Мильнера. По данным Technology Review, в стартап также вложились Юрий и Юлия Мильнеры.
- Кроме Безоса и Мильнера, у стартапа могут быть и другие инвесторы. Согласно документам, полученным при регистрации, компания собрала не менее $270 млн.
- Altos Labs использует технологию «перепрограммирования» клеток японского учёного Яманаки Синъи, за которую он получил Нобелевскую премию в 2012 году. Яманака возглавит научно-консультативный совет. Стартап предлагает создавать из белка новые клетки, похожие на стволовые.
MIT Tech Review сообщает, что Altos Labs планирует открыть институты в Калифорнии, Великобритании и Японии.
- Это не первые инвестиции Безоса в исследования по борьбе со старением. По данным CNBC, 2018 году он инвестировал в биотехнологическую компанию Unity Technologies, которая производит средства против старения.
Представители инвестиционного офиса Безоса не ответили на запрос.
Это не первые инвестиции Безоса.
Ещё не хватает видео с Безосом: "вкладывайся тоже, 50% навар"
Издание со ссылкой на источники сообщило, что среди инвесторов стартапа был Джефф Безос
Может он был среди них, но не инвестировал?
Похлопать по плечам пришел)
Altos Labs изучает методы борьбы со старением и нанимает учёных с годовой зарплатой в $1 млн, пишет MIT Tech Review.
Хм, а не много надо для того чтобы четверть ярда поднять. Я тоже могу изучать и нанимать ученых. Присылайте деньги.
Могли бы, уже делали.
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