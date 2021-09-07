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Будущее
Маша Цепелева

Власти Сингапура начали тестировать на улицах роботов для охраны общественного порядка Статьи редакции

Они будут реагировать на «потенциально опасное поведение», неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах и другое.

Робот Ксавье в Сингапуре HTX
  • Власти Сингапура начали тестировать в общественных местах робота Ксавье (Xavier). Это совместный проект компании Home Team Science and Technology Agency (HTX), Национального агентства по окружающей среде, управления наземного транспорта, Сингапурского продовольственного агентства и Совета по жилищному строительству и развитию.
  • С 5 сентября 2021 года три недели Ксавье будет работать в районе Тоа-Пайо в Сингапуре и реагировать на курение в запрещенных местах, неправильную парковку велосипедов, мопеды на пешеходных дорожках и если на улице собрались вместе больше пяти человек (правило действует на время пандемии).
Reuters
  • Как только Ксавье найдёт нарушение — он отправит сигнал в Центр управления и контроля. Использование робота сократит количество патрулей на улицах и увеличит эффективность контроля, считают разработчики.
  • У робота несколько датчиков для автономного перемещения, камеры для обзора на 360° и съёмки фото и видео для в тёмное время суток. Робот ведёт запись видео непрерывно и передаёт его в центр управления для аналитики госслужащих.
  • Ксавье оснащён интерактивной панелью управления. Госслужащие могут удалённо управлять несколькими роботами одновременно.
  • По данным компании-разработчика, полиция использовала подобного робота во время празднования День независимости Сингапура для патрулирования и контроля порядка.
Straits Times

#новость #роботы

2212 просмотров
31 31 комментарий
15
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31 комментарий
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Сергей Иванов

19
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Дмитрий Зверев

11
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Николай Шелопугин

9

Это лучше

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Rodeus

5
Ответить

Амбиент Музыкантов

5

А током, током бить будет? Или в бочину мешков с костями тыкать.

Ответить

Zomalg

0

Чем это бандура лучше стационарных камер с распознаванием лиц + дрон. Такую фигню можно облить бензином и поджечь или уронить/перевернуть и все это груда металла бесполезна

Ответить

One Geek

Zomalg
10

Где, в Сингапуре? Ха-ха! Вам бы надо туда съездить, посмотреть что за локация.

Ответить

Abo Truk

Zomalg
0

https://varlamov.ru/551547.html

Штрафы в Сингапуре
Сингапур уже давно известен своей системой наказания и суровыми штрафами. Интересно то, каков…
varlamov.ru
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Стас Иванов

4

Xavier - это профессор из людей Х, который на коляске ездил)

Лучше бы сделали как Чаппи. Они хоть на людей похожи, пожно всерьез воспринимать и выбрасывать бычки в урну

Ответить

Клинический жар

4

А он крупный. Могли бы окупить его, если бы внутри него разливали бы кофе

Ответить

Mikhail Dragunov

2

День когда на Ксавье прицепят Гатлинга неумолимо приближается.

Ответить

Александр Тарасов

2

Интересное у него название. Учитывая его способ передвижения, у меня только одна ассоциация.

Ответить

Богдан Водолазский

1

Если их зачистить в одном из районов, то опыт и деньги добавятся? А на вышку забираться надо, чтобы открывать новые участки карты?)

Ответить

Alexander Mitryashkin

Богдан
2

Опыт посещения тюрьмы прибавится, а вот денег убавится

Ответить

AntoN

Богдан
0

Нет.

Ответить

Джон Картошкин

1

Нашим не показывайте только

Ответить

Игорь Мазаев

1
Ответить

One Geek

0

Следующий шаг: Ксавьеру прикрутят небольшой пистолет, пока с транквилизатором, чтобы нарушитель не успел уйти от возмездия, в виде спешно выехавшего патруля.

Ответить

Оксана Вихрова

One
2

С вакциной 😂 и штукой типо этой, только для людей 😂😂😂

Ответить

Stanislav Perfilov

0

По нашим дорогам не проедет

Ответить

One Geek

Stanislav
0

Светлые головы тоже так думают, поэтому на наших дорогах и не только устанавливают вместо одного Ксавера 100 стационарных.

Ответить

Оксана Вихрова

One
1

Для наших дорог будет Ксавье на базе УАЗ 😂

Ответить

Антон Большаков

Stanislav
0

Емли не проедет, будет составлять претензию на некачественный ремонт дороги ))

Ответить

Artem

0

@Джон Коннор приди!

Ответить

Amal Usmanov

0

Теперь для баланса нужен робот Магнето, который будет разбрасывать бычки

Ответить

evilnw

0

Следит за тем, чтобы кожанные ублюдки работали и не портили вещи, которые созданы другими роботами.

Ответить

Данил Волков

0

Не показывайте эту статью Яндексу. У них есть наработки..

Ответить

Дарья Смолякова

0

Где пулемет

Ответить

Johnny Vorony

0

У Яндекса такой еду доставляет =)

Ответить

Василий

0

В стране где самое страшное преступление припаркованный неправильно велосипед за порядком могут следить и манекены 

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Edward Dette

0

Для силовых задержаний скоро будет презентован прототип Т-1000)

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