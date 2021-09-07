Маркетинг в Skypro: как превратить Porsche в «Калину» и получить хороший CTR

Несмотря на преемственность Skyeng, по «возрасту» бренд — пока еще стартап, который активно ищет свой путь. В том числе и через маркетинговые решения. Директор по маркетингу в Skypro Кирилл Гетманский рассказывает о процессе создания креативов, о том, почему выстрелила «токсичная» реклама, и об этическом кодексе.