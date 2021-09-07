Власти Сингапура начали тестировать на улицах роботов для охраны общественного порядка Статьи редакции
Они будут реагировать на «потенциально опасное поведение», неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах и другое.
- Власти Сингапура начали тестировать в общественных местах робота Ксавье (Xavier). Это совместный проект компании Home Team Science and Technology Agency (HTX), Национального агентства по окружающей среде, управления наземного транспорта, Сингапурского продовольственного агентства и Совета по жилищному строительству и развитию.
- С 5 сентября 2021 года три недели Ксавье будет работать в районе Тоа-Пайо в Сингапуре и реагировать на курение в запрещенных местах, неправильную парковку велосипедов, мопеды на пешеходных дорожках и если на улице собрались вместе больше пяти человек (правило действует на время пандемии).
- Как только Ксавье найдёт нарушение — он отправит сигнал в Центр управления и контроля. Использование робота сократит количество патрулей на улицах и увеличит эффективность контроля, считают разработчики.
- У робота несколько датчиков для автономного перемещения, камеры для обзора на 360° и съёмки фото и видео для в тёмное время суток. Робот ведёт запись видео непрерывно и передаёт его в центр управления для аналитики госслужащих.
- Ксавье оснащён интерактивной панелью управления. Госслужащие могут удалённо управлять несколькими роботами одновременно.
- По данным компании-разработчика, полиция использовала подобного робота во время празднования День независимости Сингапура для патрулирования и контроля порядка.
Чем это бандура лучше стационарных камер с распознаванием лиц + дрон. Такую фигню можно облить бензином и поджечь или уронить/перевернуть и все это груда металла бесполезна
Xavier - это профессор из людей Х, который на коляске ездил)
Лучше бы сделали как Чаппи. Они хоть на людей похожи, пожно всерьез воспринимать и выбрасывать бычки в урну
Интересное у него название. Учитывая его способ передвижения, у меня только одна ассоциация.
Если их зачистить в одном из районов, то опыт и деньги добавятся? А на вышку забираться надо, чтобы открывать новые участки карты?)
Следующий шаг: Ксавьеру прикрутят небольшой пистолет, пока с транквилизатором, чтобы нарушитель не успел уйти от возмездия, в виде спешно выехавшего патруля.
По нашим дорогам не проедет
Емли не проедет, будет составлять претензию на некачественный ремонт дороги ))
Следит за тем, чтобы кожанные ублюдки работали и не портили вещи, которые созданы другими роботами.
В стране где самое страшное преступление припаркованный неправильно велосипед за порядком могут следить и манекены
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