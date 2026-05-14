Евгения Евсеева
Будущее

«Если ты не готов — не лети»: глава «ИКС Холдинга» — о сравнении «Бюро 1440» со Starlink, сроках запуска спутниковой связи и доступе к интернету в поездах

Выжимка из интервью Алексея Шелобкова с РБК.

  • Сравнение с Starlink Илона Маска Шелобков называет «естественной реакцией рынка»: когда кто-то первым делает технологию, он начинает надолго с ней ассоциироваться. Но при этом говорит: каждая следующая компания не будет повторять предыдущую — она будет «двигать развитие вперёд».
  • Поэтому и «Бюро 1440» не копирует, а создаёт новые технологии мирового уровня. Это «более сложный путь», но только он «даёт независимость и управляемую экономику проекта».
  • Преимуществом перед компанией Маска в «Бюро 1440» считают технологии — поэтому уверены, что фундамент, на котором они строят сеть, инженерно оптимальнее и «значительно ускорит развитие».

Ещё одно отличие — в бизнес-составляющей. Мы создаем группировку как индустриальную платформу для экономики всей страны. Строим сервис для цифровых индустрий, будь то транспорт, промышленность, операторы связи, отдалённые территории. Сфокусированы на том, чтобы дать новый стандарт связи как неоспоримое преимущество для тех, кто сделал свой бизнес цифровым.

Алексей Шелобков, глава «ИКС Холдинга»
  • Для развития используют форвардные контракты — они «жёсткие» и «обязывающие» как для компании, так и для клиентов. А это — РЖД, «Аэрофлот», «Вымпелком», «Мегафон», «Северсталь», «Транснефть», «Алроса».
  • Сроки по коммерческому запуску сохраняются — это 2027 год. Шелобков отмечает: в мире космических систем одни из самых сложных проектов, поэтому приходится закладывать технологические риски.

В мире космоса отдельные этапы могут смещаться на месяцы, но на стратегический график это не влияет. Цена ошибки в космосе слишком велика. Ты же не можешь там ничего подправить.

Если у тебя ракета уже улетела, аппараты на орбите, к ним нет доступа. Ты не можешь воткнуть куда-то новый кабель и провести классические сервисные процедуры, как на Земле. Если ты не готов — не лети. Это лучшее решение, которое ты можешь принять и не пожалеть.

Алексей Шелобков, глава «ИКС Холдинга»
  • 2026 год — этап опытной эксплуатации и тестирования. Есть тесты, которые проводятся только на Земле, — например, нужно проверить работу терминалов в условиях пыли, влаги, тряски. Где-то это совместные работы: к примеру, если терминал нужно интегрировать в поезд.

Вы знаете, сколько времени нет никакой связи в поезде из Москвы во Владивосток из шести с половиной дней пути? Примерно четыре дня. У нас очень большая страна, её экономически нецелесообразно покрывать оптоволокном. Поэтому, действительно, все заказчики из транспортной индустрии являются первыми потребителями такого сервиса. Для них это классная возможность дать непрерывное покрытие.

Основная задача сейчас с теми же самыми РЖД — интеграция нового устройства в пассажирский поезд. Это сложная задача и технически, и с точки зрения сертификации. Терминалы уже сейчас ездят в опытных составах, проходят испытания, чтобы их допустили к следующему этапу — испытаниям непосредственно как части сервиса.

Алексей Шелобков, глава «ИКС Холдинга»
  • Про международные планы говорит так: инфраструктура космической связи «не зависает» над определённой страной, а доступна для всех. Поэтому естественно думать о мировом рынке.

  • Собственные траты и финансовую модель не раскрывают, так как проект — стратегического значения. Но Шелобков приводит публичные данные федерального проекта: в 2025-2030 годах финансирование спутниковой группировки составит 430 млрд рублей. Из этого 25% — финансирование Минцифры на запуски. Остальное обеспечивают сами.

  • «Бюро 1440» — стартап, запущенный «Мегафоном» в 2020 году под первоначальным названием «Мегафон 1440». Проектом руководит Алексей Шелобков — глава «ИКС Холдинга» и входящего в него разработчика серверов и систем хранения данных Yadro.
  • В марте 2022 года USM Алишера Усманова продала «ИКС Холдинг» его основателю Антону Черепенникову. При разделе активов холдингу перешёл и «Мегафон 1440», который переименовали в «Бюро 1440». С оператором подписали меморандум о сотрудничестве.
  • В 2023 году «Бюро 1440» вывело на орбиту три тестовых спутника группировки «Рассвет-1». Позже в космос отправили ещё три аппарата «Рассвет-2», протестировав последовательную передачу данных между спутниками на расстоянии от 30 км до 1000 км. По данным РБК, скорость передачи данных на устройство составляет 12 Мбит/с, а задержка — 41 миллисекунду.
  • В июле 2024 года стартап рассказал, что успешно протестировал терминалы лазерной связи собственной разработки. На сентябрь 2024 года он «находится на этапе подготовки к масштабированию и проработки технических и экономических условий подключения клиентов». Цель — увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036 году.
