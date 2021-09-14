Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space Статьи редакции
Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».
- Стив Возняк в Twitter рассказал, что Privateer Space «будет отличаться от других» и опубликовал ссылку на ролик с презентацией компании.
- В описании к видео указано, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества». Вместе со Стивом Возняком сооснователем компании стал Алекс Филдинг, учредитель Ripcord.
- В видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра» и «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета».
- Компания подробно расскажет о планах на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), которая пройдёт 14-17 сентября 2021 года.
Залупа какая-то. Чем отличаться будет? Маркетинговый высер про «мы одно человечество» и никакой конкретики про контору
Бедный Рогозин
Пока двигатель нормальный не сделают так и будут каждый успешный запуск праздновать
Классика космической аферы. Скоро будет шоу "миссия на Марс", обнаружение внеземной жизни и финал - внеземное вторжение.
Помните тот мем где картинка с бомжами была подписана «Актеры у которых ещё нет Оскара». В пору дать ему вторую жизнь заменив «Оскара» на «Космической Компании» и «Актеры» на «Айтишники».
А в это время самые адекватные люди бегут впереди паровоза по вкладам в эпигенетические стартапы в Китае в Азии вы не поверите в Молдове! Реже в США и Франции так как те себя скомпрометировали больше чем Shiba Coin
Первый хардфорк Chia - Chives, запуск которого состоялся в июле этого года оправится на Марс во время следующего полета НАСА на Красную планету.
Как в нашей стране повышают финансовую грамотность детей и подростков — читайте в блоге.
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Также компания разработала чек-листы для стрессовых ситуаций и запустила чат-бота для бесплатной психологической помощи.
Они планировали взыскать с компании штрафы — всего их у Google с начала 2021 года накопилось на 32,5 млн рублей.
Microsoft поздравляет российских разработчиков с профессиональным праздником. Компания выпустила видеоролик, в котором предложила традиции, как его можно было бы отметить.
от экологической ответственности к активному участию в формировании экологической культуры общества
Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».
В статье расскажу о том, как я переосмыслил свой подход к реализации новых проектов, сделав тщательный анализ своего поведения и выявив основные причины, которые мешали мне завершить начатое.