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Будущее
Маша Цепелева

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space Статьи редакции

Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».

  • Стив Возняк в Twitter рассказал, что Privateer Space «будет отличаться от других» и опубликовал ссылку на ролик с презентацией компании.
Steve Wozniak @stevewoz
A Private space company is starting up, unlike the others. https://youtu.be/3a7A1w1C2TE
  • В описании к видео указано, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества». Вместе со Стивом Возняком сооснователем компании стал Алекс Филдинг, учредитель Ripcord.
  • В видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра» и «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета».
  • Компания подробно расскажет о планах на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), которая пройдёт 14-17 сентября 2021 года.

#новость #стив_возняк #privateerspace

1098 просмотров
15 15 комментариев
8
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15 комментариев
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БАБКА В ЗАСАДЕ

5

Залупа какая-то. Чем отличаться будет? Маркетинговый высер про «мы одно человечество» и никакой конкретики про контору

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Rodeus

БАБКА
0

Думаю, ролик сделан для дополнительного привлечения к их выступлению на конфе 14-17.09, там и расскажут. Интрига, типа.

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Vasiliy coconut

3

Бедный Рогозин

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Дмитрий О

Vasiliy
0

Рогозин бедный. Богатый - сын Рогозина.

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Иван Шеметов

2

у богатых своих игрушки

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KINCH

1

Ничего не понял, но очень интересно

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Aleksey Telyshev

1

Пока двигатель нормальный не сделают так и будут каждый успешный запуск праздновать

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Розарио Агро

Aleksey
0

Где-то хлопают при приземлении, где-то празднуют успешный запуск 😂

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Евгений Бв

0

Классика космической аферы. Скоро будет шоу "миссия на Марс", обнаружение внеземной жизни и финал - внеземное вторжение.

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greg chudnoff

0

Пафосометр взорвался ))))) 

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BadDaytrader ∞

0

*Количество экспертов увеличилось втрое 😂

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Амбиент Музыкантов

0

Дедушка тоже хочет движухи.

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Igor Zakurdaev

0

Помните тот мем где картинка с бомжами была подписана «Актеры у которых ещё нет Оскара». В пору дать ему вторую жизнь заменив «Оскара» на «Космической Компании» и «Актеры» на «Айтишники».

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Артём Гусев

0

Надо ещё один батут закупить!?

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boj Ko

0

А в это время самые адекватные люди бегут впереди паровоза по вкладам в эпигенетические стартапы в Китае в Азии вы не поверите в Молдове!  Реже в США и Франции так как те себя скомпрометировали больше чем Shiba Coin 

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