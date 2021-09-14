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Будущее
TJ

Фото: Первый гражданский экипаж SpaceX для полёта на орбиту в скафандрах Статьи редакции

Команда проведёт на орбите трое суток.

4 4 комментария
517 просмотров
SpaceX

Запуск первого полностью гражданского экипажа SpaceX запланирован на 15 сентября в 20:02 (13:02 по Москве). Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на орбите Земли в корабле Crew Dragon. Взлетать планируют со стартового комплекса в Космическим центре Кеннеди NASA во Флориде, сообщается в пресс-релизе SpaceX.

В первой гражданской миссии на орбиту полетят основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, ассистентка врача больницы Сэйнт Джуд Хэйли Ансеро с протезом вместо тазобедренной кости, ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сиан Проктор. Онлайн-трансляцию запуска начнут вести за четыре часа до пуска.

Джаред Исаакман  SpaceX
Хэйли Ансеро SpaceX
Крис Семброски SpaceX
Сиан Проктор SpaceX

О запуске первого гражданского экипажа стало известно в феврале 2021 года. Миссия Inspiration4 изначально была направлена на благотворительность — Исаакман выкупил все четыре билета, один из которых отдал сотруднице госпиталя. Два других разыграли через аукцион, для участия в нём нужно было оформить пожертвование больнице.

Семброски выбрали по открытому конкурсу из примерно 72 тысяч заявок, Проктор — из двухсот заявок. Благодаря конкурсу больница привлекла $15 млн помимо $100 млн, которые получила в качестве пожертвования от Исаакмана.

SpaceX
SpaceX

#новость #spacex

4 4 комментария
1
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Александр Сорокин

4

В экипаже нет азиата, это расизм 

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Kesha Pazzy

1

Исаакман - молодец!

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Kesha Pazzy

0

SpaceX - на всю котлету.
Это Вам не Галя...

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Амбиент Музыкантов

0

Какая цель полёта? Ну, помимо рекламы и перераспределения множества денежек. Что они там трое суток будут делать-то?

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