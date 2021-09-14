Команда проведёт на орбите трое суток.

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SpaceX

Запуск первого полностью гражданского экипажа SpaceX запланирован на 15 сентября в 20:02 (13:02 по Москве). Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на орбите Земли в корабле Crew Dragon. Взлетать планируют со стартового комплекса в Космическим центре Кеннеди NASA во Флориде, сообщается в пресс-релизе SpaceX.

В первой гражданской миссии на орбиту полетят основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, ассистентка врача больницы Сэйнт Джуд Хэйли Ансеро с протезом вместо тазобедренной кости, ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сиан Проктор. Онлайн-трансляцию запуска начнут вести за четыре часа до пуска.

Джаред Исаакман SpaceX

Хэйли Ансеро SpaceX

Крис Семброски SpaceX

Сиан Проктор SpaceX

О запуске первого гражданского экипажа стало известно в феврале 2021 года. Миссия Inspiration4 изначально была направлена на благотворительность — Исаакман выкупил все четыре билета, один из которых отдал сотруднице госпиталя. Два других разыграли через аукцион, для участия в нём нужно было оформить пожертвование больнице.

Семброски выбрали по открытому конкурсу из примерно 72 тысяч заявок, Проктор — из двухсот заявок. Благодаря конкурсу больница привлекла $15 млн помимо $100 млн, которые получила в качестве пожертвования от Исаакмана.

SpaceX