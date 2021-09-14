Фото: Первый гражданский экипаж SpaceX для полёта на орбиту в скафандрах Статьи редакции
Команда проведёт на орбите трое суток.
Запуск первого полностью гражданского экипажа SpaceX запланирован на 15 сентября в 20:02 (13:02 по Москве). Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на орбите Земли в корабле Crew Dragon. Взлетать планируют со стартового комплекса в Космическим центре Кеннеди NASA во Флориде, сообщается в пресс-релизе SpaceX.
В первой гражданской миссии на орбиту полетят основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, ассистентка врача больницы Сэйнт Джуд Хэйли Ансеро с протезом вместо тазобедренной кости, ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сиан Проктор. Онлайн-трансляцию запуска начнут вести за четыре часа до пуска.
О запуске первого гражданского экипажа стало известно в феврале 2021 года. Миссия Inspiration4 изначально была направлена на благотворительность — Исаакман выкупил все четыре билета, один из которых отдал сотруднице госпиталя. Два других разыграли через аукцион, для участия в нём нужно было оформить пожертвование больнице.
Семброски выбрали по открытому конкурсу из примерно 72 тысяч заявок, Проктор — из двухсот заявок. Благодаря конкурсу больница привлекла $15 млн помимо $100 млн, которые получила в качестве пожертвования от Исаакмана.
Какая цель полёта? Ну, помимо рекламы и перераспределения множества денежек. Что они там трое суток будут делать-то?
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