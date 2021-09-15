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Будущее
Евгения Евсеева

NASA выделит Blue Origin, SpaceX и ещё трём компаниям $146 млн на разработку систем для лунного посадочного модуля Статьи редакции

Из-за разработки самого модуля Blue Origin подала иск к NASA — ведомство отдало контакт SpaceX.

  • Blue Origin получит $25,6 млн,SpaceX — $9,4 млн, Dynetics — $40,8 млн, Lockheed Martin — $35,2 млн, Northrop Grumman — $34,8 млн, говорится на сайте NASA.
  • Компании должны в течение 15 месяцев доработать концепцию лунного посадочного модуля. Они разработают «концепции дизайна» модуля, оценят их безопасность и эффективность, а также проведут испытания важнейших компонентов и доработают ключевые технологии.
  • В апреле NASA выбрало SpaceX для разработки посадочного модуля, который доставит в 2024 году двух астронавтов на поверхность Луны и обратно. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США.
  • В июле Счётная палата отклонила протест компаний. В конце июля Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт на лунный модуль, а также предложила оплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов.
  • 16 августа Blue Origin обратилась в суд. Джефф Безос считает, что NASA «положило конец конкуренции на долгие годы», выбрав для проекта только SpaceХ. 20 августа NASA приостановило контракт со SpaceX.

#новость #blueorigin #spacex #nasa

255 просмотров
2 2 комментария
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Влад Дементьев

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и все равно Розогин будет усираться, что все, что делает США не сравнится с Россией

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Фиктивный Аккаунт

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Может хватит? Сколько уже можно мусолить эту тему?

У них 2.5 года осталось до полёта, а они 10 миллионов выделяют.

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