NASA выделит Blue Origin, SpaceX и ещё трём компаниям $146 млн на разработку систем для лунного посадочного модуля Статьи редакции
Из-за разработки самого модуля Blue Origin подала иск к NASA — ведомство отдало контакт SpaceX.
- Blue Origin получит $25,6 млн,SpaceX — $9,4 млн, Dynetics — $40,8 млн, Lockheed Martin — $35,2 млн, Northrop Grumman — $34,8 млн, говорится на сайте NASA.
- Компании должны в течение 15 месяцев доработать концепцию лунного посадочного модуля. Они разработают «концепции дизайна» модуля, оценят их безопасность и эффективность, а также проведут испытания важнейших компонентов и доработают ключевые технологии.
- В апреле NASA выбрало SpaceX для разработки посадочного модуля, который доставит в 2024 году двух астронавтов на поверхность Луны и обратно. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США.
- В июле Счётная палата отклонила протест компаний. В конце июля Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт на лунный модуль, а также предложила оплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов.
- 16 августа Blue Origin обратилась в суд. Джефф Безос считает, что NASA «положило конец конкуренции на долгие годы», выбрав для проекта только SpaceХ. 20 августа NASA приостановило контракт со SpaceX.
и все равно Розогин будет усираться, что все, что делает США не сравнится с Россией
Может хватит? Сколько уже можно мусолить эту тему?
У них 2.5 года осталось до полёта, а они 10 миллионов выделяют.
В компании говорят, что не требуют особых приложений для того, чтобы проект заработал.
Также суд признал обоснованным требование Роспотребнадзора сократить втрое срок возврата ошибочно списанных средств, а размер пени — в 25 раз.
Пока неизвестно, сколько машин компания уже произвела и кто их первые покупатели.
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