Что такое асинхронная коммуникация и почему она помогает работать продуктивнее

Команда Go Mobile работает по гибридному графику: часть дней в офисе, часть — удалённо. За полтора года в таком режиме мы не снизили продуктивность и даже стали работать эффективнее. Дело в том, что мы были к этому готовы. Один из секретов — асинхронная коммуникация. В статье рассказываем, почему асинхронная коммуникация — топ и как её внедрить.