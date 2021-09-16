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Будущее
TJ

SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж — четыре «туриста» и ни одного астронавта Статьи редакции

Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.

3 3 комментария
561 просмотров

Компания Илона Маска успешно запустила миссию Inspiration4 с трансляцией в прямом эфире на Youtube — это первый в истории космический полёт полностью гражданского экипажа. Он состоит из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. На борту нет ни одного профессионального астронавта.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 Block 5 с кораблём Crew Dragon Resilience стартовала с космического центра во Флориде. Корабль проведёт три дня на низкой околоземной орбите высотой до 575 километров, после чего приводнится в Атлантическом океане. Полётом Crew Dragon Resilience управляют с Земли.

Корабль SpaceX Crew Dragon Resilience в космосе SpaceX

Состав миссии Inspiration4

Члены первого полностью гражданского экипажа на фоне корабля Crew Dragon Inspiration4
  • Джаред Исаакман, 38-летний миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой платежей — его назначили командиром экипажа.
  • Сиан Проктер, 51-летняя профессор муниципального колледжа — ей уготована роль пилота Inspiration4, первого в истории чернокожего женщины-пилота.
  • Хейли Арсено, 29-летняя помощница врача исследовательской больницы Сэйнт Джуд, пережившая рак костей в возрасте 10 лет — она будет санитарным врачом экипажа, первым человеком с протезом и одновременно самым молодым представителем США на орбите.
  • Кристофер Семброски, 42-летний ветеран ВВС США (уволился со службы в 2007 году), работающий в компании Lockheed Martin инженером по обработке данных.

Идея миссии Inspiration4 принадлежит Исаакману, он же оплатил полёт — его целью была поддержка больницы Сэйнт Джуд. Одно из мест на борту Crew Dragon досталось сотруднице госпиталя, а два остальных места разыграли через онлайн-конкурс, для участия в котором нужно было пожертвовать больнице деньги. В итоге на счёт Сэйнт Джуд поступило $15 млн, а экипаж пополнился инженером и преподавателем.

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tjournal.ru

#новости #spacex

3 3 комментария
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Mukhammadjon Shukurjonov

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Да здравствует космический туризм!

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Амбиент Музыкантов

1

Чую, ветерана ВВС США с натяжкой можно отнести к гражданскому экипажу. Он там всех строить будет, стопудова.

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KINCH

0

Да все будет нормально. (с)

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