SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж — четыре «туриста» и ни одного астронавта Статьи редакции
Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.
Компания Илона Маска успешно запустила миссию Inspiration4 с трансляцией в прямом эфире на Youtube — это первый в истории космический полёт полностью гражданского экипажа. Он состоит из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. На борту нет ни одного профессионального астронавта.
Двухступенчатая ракета Falcon 9 Block 5 с кораблём Crew Dragon Resilience стартовала с космического центра во Флориде. Корабль проведёт три дня на низкой околоземной орбите высотой до 575 километров, после чего приводнится в Атлантическом океане. Полётом Crew Dragon Resilience управляют с Земли.
Состав миссии Inspiration4
- Джаред Исаакман, 38-летний миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой платежей — его назначили командиром экипажа.
- Сиан Проктер, 51-летняя профессор муниципального колледжа — ей уготована роль пилота Inspiration4, первого в истории чернокожего женщины-пилота.
- Хейли Арсено, 29-летняя помощница врача исследовательской больницы Сэйнт Джуд, пережившая рак костей в возрасте 10 лет — она будет санитарным врачом экипажа, первым человеком с протезом и одновременно самым молодым представителем США на орбите.
- Кристофер Семброски, 42-летний ветеран ВВС США (уволился со службы в 2007 году), работающий в компании Lockheed Martin инженером по обработке данных.
Идея миссии Inspiration4 принадлежит Исаакману, он же оплатил полёт — его целью была поддержка больницы Сэйнт Джуд. Одно из мест на борту Crew Dragon досталось сотруднице госпиталя, а два остальных места разыграли через онлайн-конкурс, для участия в котором нужно было пожертвовать больнице деньги. В итоге на счёт Сэйнт Джуд поступило $15 млн, а экипаж пополнился инженером и преподавателем.
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