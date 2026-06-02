NASA заявило, что Blue Origin понадобится как минимум два года на возобновление полётов, но компания планирует новый запуск «до конца 2026-го»

Ключевая инфраструктура не пострадала, остальное можно отремонтировать. Источник: Blue OriginДвухступенчатая тяжёлая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin Джеффа Безоса взорвалась в ходе плановых огневых испытаний во Флориде вечером 28 мая 2026 года.Повреждённую стартовую площадку посетили глава NASA Джаред Айзекман, глава Blue Origin Дэйв Лимп и владелец компании Джефф Безос. После этого Blue Origin начала разрабатывать план реконструкции.По словам Айзекмана, наиболее реалистичные сроки восстановления — 2028 год. Также он отметил, что что NASA для реализации миссий «Артемида-3» и «Артемида-4» по доставке космонавтов на Луну скорее всего придётся обратиться только к SpaceX.По плану, Blue Origin должна была доставить на Луну три лунохода — два в 2026 году и один в 2027-м. Но этого, вероятно, не произойдёт — NASA придётся искать других подрядчиков или полностью менять планы.При этом Лимп заявил, что ключевая инфраструктура площадки не пострадала — криогенные баки с жидким кислородом, водородом и СПГ, а также бустер Never Tell Me The Odds и ступени GS-2 уцелели. Пострадавшую опорную башню отремонтируют прямо на месте. По оценкам главы Blue Origin, компания сможет возобновить полёты уже к концу 2026 года.Полина ЛааксоБудущее31 маяМнение: взрыв ракеты New Glenn — «катастрофа», которая бьёт не только по Blue Origin, но и по всей космической отрасли США По масштабу авария сопоставима со взрывом советской ракеты сверхтяжёлого класса Н-1 в 1969 году.