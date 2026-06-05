В российском сегменте МКС обнаружили утечки воздуха — NASA временно переводило часть экипажа на борт Crew Dragon

В модуле «Звезда» проводили ремонтные работы. Источник: ReutersNASA перевело пятерых астронавтов в режим повышенной готовности к эвакуации после усилившихся утечек воздуха на МКС, пишет Reuters. Во время работ по герметизации они находились на борту корабля Crew Dragon. Среди них четыре участника миссии SpaceX Crew-12 и астронавт NASA Крис Уильямс.Проблемы с утечками воздуха в российском модуле «Звезда» сохраняются уже некоторое время, но 5 июня 2026 года проблема усилилась, отмечает издание.В «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты обнаружили два потенциальных места утечки. Первое загерметизировали специальным составом, также проводятся работы по подготовке к герметизации второго.Около 17:57 мск представитель NASA Бетани Стивенс заявила, что «Роскосмос» приостановил ремонтные работы. После этого агентство поручило членам экипажа, находившимся внутри корабля Dragon, вернуться к запланированным операциям на борту МКС.#новости