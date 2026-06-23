SpaceX впервые запустила демоверсию капсулы Starfall

Компания рассчитывает выйти в потенциально прибыльную сферу производства в космосе, отмечает Gizmodo.Рендер капсулы Starfall. Источник: SpaceX Starfall — капсула для доставки грузов в космос и возвращения материалов на Землю, пишут Ars Technica и Space.com. Её диаметр составляет около 3,1 м, высота — 0,75 м, вес — 2,1 т, полезная нагрузка — до 1 т.23 июня 2026 года ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде, США, чтобы вывести Starfall на низкую околоземную орбиту. После отделения первая ступень приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.Как пишет Space.com, компания не уточнила, как долго капсула пробудет на орбите. Затем она должна приводниться в Тихом океане. По словам компании, цель миссии — демонстрация аппарата, который позволит получить доступ к микрогравитационной среде для научных исследований и производства в космосе.Источник: SpaceXФедеральное управление гражданской авиации США пока одобрило два приводнения капсулы Starfall в Тихом океане, уточняет Gizmodo.Как отмечает издание, с запуском Starfall компания надеется выйти в потенциально прибыльную сферу. В ней уже работает Varda Space Industries, которая в мае 2026 года заключила сделку с фармацевтической United Therapeutics Corporation. Они планируют изучить использование микрогравитации в разработке усовершенствованных форм лекарств для лечения редких лёгочных заболеваний.#новости #spacex