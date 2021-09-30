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Будущее
Nazigul Jusupova

Регулятор разрешил Virgin Galactic возобновить полёты в космос после расследования Статьи редакции

Расследование начали после июльского полёта с Брэнсоном — тогда корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории.

  • Virgin Galactic исполнила все предписания Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое начало своё расследование 11 августа 2021 года.
  • По итогам проверки FAA и Virgin Galactic договорились расширить зону ограничения полётов во время запусков, а также принять дополнительные меры по уведомлению о полётах в режиме реального времени.
  • 11 июля Virgin Galactic успешно отправила в суборбитальный полёт космолёт Unity с экипажем на борту, в котором участвовал основатель компании Ричард Брэнсон.
  • На фоне новости акции компании выросли на премаркете на Нью-Йоркской бирже на 10% — почти до $25 за штуку.
  • Регулятор запретил компании проводить полёты в космос на время расследования июльского полёта с Брэнсоном — тогда акции Virgin Galactic упали на 7,02%.
  • 1 сентября Virgin Galactic признала, что «конечная траектория июльского полёта отклонилась от первоначального плана», но корабль «не вылетал за боковые границы защищенного воздушного пространства».

#новости #virgingalactic

631 просмотров
10 10 комментариев
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Вячеслав Тернов

Хомяки!!! Активация через 3, 2, 1 …

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Tonny Gun

Ракета?

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RobinzonCruzo

За этот год пол спб биржи словили Коляна на галактике, то 20 то 50 и так три раза. Никаких манипуляций, чисто рыночная экономика 😁😁 ред.

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1
Tonny Gun

Аххах! Как вспомню сколько людей писало Бренсону в инсту. В пульс была трагедия национального масштаба. Весело...

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0
Андрей Вахненко

🚀🚀🚀

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0
Velemir Hasidov

грядет контент для постов на виси

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0
Nick Nick

Virgin Galactic признала, что «конечная траектория июльского полёта отклонилась от первоначального плана», но корабль «не вылетал за боковые границы защищенного воздушного пространства».  ну то есть как говно в проруби

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0
KINCH

 Регулятор разрешил Virgin

Папа, когда дочке стукнуло 18 😂

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0
Сергей Милосердов

Ракетаа!!! (нет)

Вчера перед закрытием выросла резко акция, потом сдулась так же резко, сегодня особо без роста)) Эх, прошли времена, когда на позитивных новостях акция +5-10$ делала.

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Игорь Чумаков

И когда полеты будут возобновлены? 

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