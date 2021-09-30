Регулятор разрешил Virgin Galactic возобновить полёты в космос после расследования Статьи редакции
Расследование начали после июльского полёта с Брэнсоном — тогда корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории.
- Virgin Galactic исполнила все предписания Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое начало своё расследование 11 августа 2021 года.
- По итогам проверки FAA и Virgin Galactic договорились расширить зону ограничения полётов во время запусков, а также принять дополнительные меры по уведомлению о полётах в режиме реального времени.
- 11 июля Virgin Galactic успешно отправила в суборбитальный полёт космолёт Unity с экипажем на борту, в котором участвовал основатель компании Ричард Брэнсон.
- На фоне новости акции компании выросли на премаркете на Нью-Йоркской бирже на 10% — почти до $25 за штуку.
- Регулятор запретил компании проводить полёты в космос на время расследования июльского полёта с Брэнсоном — тогда акции Virgin Galactic упали на 7,02%.
- 1 сентября Virgin Galactic признала, что «конечная траектория июльского полёта отклонилась от первоначального плана», но корабль «не вылетал за боковые границы защищенного воздушного пространства».
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