90-летний актёр Шетнер, сыгравший капитана Кирка в Star Trek, полетит в космос вместе с вице-президентом Blue Origin Статьи редакции
Запуск корабля New Shepard запланирован на 12 октября.
Компания Джеффа Безоса Blue Origin подтвердила участие актёра из сериала «Звёздный путь» (Star Trek) Уильяма Шетнера во втором полёте в космос на корабле New Shepard. В состав экипажа из четырёх человек также войдут вице-президент компании Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Бошуизен и предприниматель Глен де Врис. Об этом сообщается в пресс-релизе Blue Origin.
Полёт запланирован на 8:30 утра по среднеамериканскому времени. Ожидается, что он продлится 15 минут, а члены экипажа поднимутся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса. В невесомости они проведут около четырёх минут, а после вернутся на Землю.
Сам Шетнер заявил, что давно знает о космосе и теперь «увидит его своими глазами». Свой полёт актёр назвал «чудом».
Многие фанаты Шетнера в твиттере написали, что актёр действительно заслужил побывать в космосе. Они отметили, что его роль в «Звёздном путь» вдохновила многих на исследование космоса и инженерию, а также просили «капитана Кирка» сказать некоторые фразы из сериала.
Шетнера также поздравили другие актёры из различных фильмов. Среди них — Линда Картер, сыгравшая Чудо-женщину, и Шон Магуайр.
Впервые об участии Шетнера рассказало издание TMZ со ссылкой на источники. Он станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.
Первый полёт New Shepard состоялся в июле — тогда в нём приняли участие глава Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Два других участника миссии — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым астронавтами в истории.
- Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме. Капсула New Shepard поднялась на 100 км, после чего вернулась на Землю.
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