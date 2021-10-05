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Будущее
TJ

90-летний актёр Шетнер, сыгравший капитана Кирка в Star Trek, полетит в космос вместе с вице-президентом Blue Origin Статьи редакции

Запуск корабля New Shepard запланирован на 12 октября.

24 24 комментария
787 просмотров

Компания Джеффа Безоса Blue Origin подтвердила участие актёра из сериала «Звёздный путь» (Star Trek) Уильяма Шетнера во втором полёте в космос на корабле New Shepard. В состав экипажа из четырёх человек также войдут вице-президент компании Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Бошуизен и предприниматель Глен де Врис. Об этом сообщается в пресс-релизе Blue Origin.

Blue Origin @blueorigin
Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers.
Два невероятных и вдохновляющих человека присоединятся к экипажу NS18. Это актёр Уильям Шетнер и вице-президент миссии по полётам Blue Origin Одри Пауэрс.

Полёт запланирован на 8:30 утра по среднеамериканскому времени. Ожидается, что он продлится 15 минут, а члены экипажа поднимутся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса. В невесомости они проведут около четырёх минут, а после вернутся на Землю.

Сам Шетнер заявил, что давно знает о космосе и теперь «увидит его своими глазами». Свой полёт актёр назвал «чудом».

William Shatner @WilliamShatner
So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” 😝🤣 https://twitter.com/blueorigin/status/1445013102873899013
Теперь я могу кое-что сказать. Да, это правда; я собираюсь стать «человеком-ракетой»!

Многие фанаты Шетнера в твиттере написали, что актёр действительно заслужил побывать в космосе. Они отметили, что его роль в «Звёздном путь» вдохновила многих на исследование космоса и инженерию, а также просили «капитана Кирка» сказать некоторые фразы из сериала.

Andrew Follett @AndrewCFollett
@WilliamShatner Please....please...please...say "Execute" right after the countdown.

Also, if you can get one of the engineers to say "I'm giving it all I got, Captain," I'd appreciate that too.
Пожалуйста... пожалуйста... пожалуйста... скажите «Всё готово» сразу после обратного отсчёта. И ещё, если кто-то из инженеров сможет сказать «Я пожертвую всем, что у меня есть, Капитан» — это будет очень ценно.
MGBM Artworks @MrGreenBeanMac1
@WilliamShatner Heard the news and definitely you deserve to be one of the first. You inspired many generations to want to fly high. A lot is down to what you have done. Hopefully you really have fun.
Услышал новость, вы определённо заслуживаете быть одним из первых. Вы вдохновили много поколений на желание высоко летать. Многое зависит от того, что вы сделали. Надеюсь, вам действительно весело.
will @willishl
@blueorigin @WilliamShatner @AudreyKPowers It does make sense that William Shatner would be approached to do this considering that he was the star of the show (Star Trek) that inspired countless people to go into the fields of engineering and space exploration.
Это имеет смысл — пригласить Уильяма Шатнера сделать это, учитывая, что он был звездой шоу («Звёздный путь»), которое вдохновило бесчисленное количество людей заниматься инженерией и исследованием космоса.
coffeeinthatnebula🖖 @AmandaSpeier
This is awesome! Boldly go @WilliamShatner 🖖 the final frontier is becoming a reality! Simply amazing! https://twitter.com/blueorigin/status/1445013102873899013
Это круто! Смелости Уильяму Шетнеру, последний рубеж становится реальностью! Просто удивительно!
Massimo @Yrouel86
I hope no #gremlin decides to pay a visit during their ride
#TwilightZone
https://twitter.com/blueorigin/status/1445013102873899013?s=20
Надеюсь, гремлины не захотят навестить вас во время миссии
Tom Higgins @tomhiggins65
@WilliamShatner You've got to say it, Bill. You've just got to say it: The entire world will be waiting for you to say it. 'Warp one. Mister Sulu!" Every moment you're in space all your fans young and especially 'old' (like me), will be right there alongside you.
Good look & Godspeed, Captain!
Ты должен это сказать, Билл. Тебе просто нужно сказать это: весь мир будет ждать, когда ты это скажешь. «Одна точка деформации. Мистер Сулу!» Каждую секунду твоего нахождения в космосе все фанаты молодые и особенно «старые » (такие как я) будут рядом с тобой. Хорошего вида и удачи, капитан!

Шетнера также поздравили другие актёры из различных фильмов. Среди них — Линда Картер, сыгравшая Чудо-женщину, и Шон Магуайр.

Vincent D'Onofrio @vincentdonofrio
Wow! That's amazing dude. https://twitter.com/williamshatner/status/1445023239105703946
Воу! Это потрясающе, чувак.
Lynda Carter @RealLyndaCarter
Congrats, @WilliamShatner! If you really gets to go to space, I hope I can really figure out how to get an invisible plane. https://twitter.com/WilliamShatner/status/1445023239105703946
Поздравляю, Уильям Шетнер! Если вы действительно смогли полететь в космос, то я надеюсь, что я смогу понять, как получить самолёт-невидимку.
Sean Maguire @sean_m_maguire
@WilliamShatner You be careful up there. No messing about and pressing all the buttons. I’ve made you a nice pack lunch & Capri sun…..Jokes aside. This is amazing. Good luck Bill.
Будь осторожны там, наверху. Никакой суматохи и нажатия на все кнопки. Я приготовил тебе хороший ланч и солнце Капри ... Шутки в сторону. Это потрясающе. Удачи, Билл.
Stephen Fry @stephenfry
This is … I mean … come on. This is … surely you agree. This is EVERYTHING https://twitter.com/williamshatner/status/1445023239105703946
Это… я имею в виду… да ладно. Это… конечно, вы согласны. Это ВСЁ

  • Впервые об участии Шетнера рассказало издание TMZ со ссылкой на источники. Он станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

  • Первый полёт New Shepard состоялся в июле — тогда в нём приняли участие глава Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Два других участника миссии — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым астронавтами в истории.

  • Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме. Капсула New Shepard поднялась на 100 км, после чего вернулась на Землю.

#новость #blueorigin

24 24 комментария
5
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24 комментария
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Anton Gamskiy

По фотке подумал, что Эрлих Бахман тоже полетит.

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5
Podkuiko Vladislav

Зато тема того , куда делся Эрлик Бахман после Тибета , полностью раскрыта )

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3
Dmitrii Luckyenko

У нас сегодня режик с актрисой отправились в космос, чтобы снять фильм. Впервые в истории съемки о космосе в космосе - тишина во всех рукопожатных медиа

Ответить
3
Отличный яд

Все выходные про них репортажили по россия-2, россия-24. Заембали

Ответить
1
Дмитрий Филиппов

Может потому, что у нас это трата денег, у них - способ их заработать?

Ответить
0
Leo Uvarov

в чем тут достижение?

Ответить
0
Dmitrii Luckyenko

90-летний актёр Шетнер, сыгравший капитана Кирка в Star Trek, полетит в космос вместе с вице-президентом Blue Origin

А тут в чем?

Ответить
0
Leo Uvarov

ни в чем, это просто элемент рекламы, как и тесла, летящая к Марсу.

Ответить
0
Andrey Kulakov

Скрепоносцы, вперёд 😸

Ответить
0
33_rublya

Ну потому что есть большая разница между Пересильд и Шетнером (и это не пол).

Ответить
0
Dmitrii Luckyenko

Я правильно понимаю, что фильм о космосе в реальном космосе решилась сделать только Россия, а не божественный Голливуд? 

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0
Igor Chimbur

С повесточкой медиа не совпадает

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0
Huldra

Да плевать на джонов, наши актриса и режиссер первые в космосе. Да еще и первый в истории игровой фильм снимут.

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1
Leo Uvarov

интересно, сколько денег заработает этот фильм? ;)

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1
Huldra

Кому интересно? Мне нет, я горжусь, что Россия опять первая.

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0
Leo Uvarov

душевно рад за вас

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0
Huldra

Ждите безоса с престарелым актером, тогда и на вашей улице будет праздник!

Ответить
0
Leo Uvarov

Безос это частное лицо, может на своем аппарате катать кого угодно.

Ответить
0
Huldra

Ему никто и не мешает))

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0
Leo Uvarov

но никто не помогает. Я надеюсь, он катает актеров не на деньги российских налогоплательщиков?

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0
Строительный чувак

А мы уже знаем, спасибо! 

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0
Andrey Kuragin

Они что, не слышали, что в компании бушует сексизм, а корабли разваливаются?!

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0
Евгений Герасимов

👏 ред.

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0
Виктор Пугай

Доставка коровьего бешенства прямо в космос!

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0
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