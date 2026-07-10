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Евгения Евсеева
Будущее

Китай провёл испытания многоразовой ракеты Long March-10B — её успешно посадили на морскую платформу

С помощью системы тросов и растяжек.

Источник: Li Zexin 李泽欣
  • Ракету запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань — через шесть минут после старта первая ступень вернулась и приземлилась на платформу в море, пишет Xinhua. Вторая ступень вывела на орбиту «полезную нагрузку».
  • Как отмечает издание, это первое для Китая контролируемое возвращение ступени на водную платформу — до этого в феврале 2026 года ракета успешно приводнилась прямо в море.
  • Китайские инженеры применили морскую систему улавливания: на нижней части ступени установлены крюки, которые при зависании над платформой цепляются за натянутые троссы и растяжки.
  • Long March 10B разработал Китайский исследовательский институт ракетной техники. Её диаметр — 5 м, длина — 63 м, стартовая масса — 760 т. В качестве топлива на первой ступени используют жидкий кислород и керосин, на второй — жидкий кислород и метан. Грузоподъёмность — 16 т.

#новости #китай

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