Китай провёл испытания многоразовой ракеты Long March-10B — её успешно посадили на морскую платформу

С помощью системы тросов и растяжек. Источник: Li Zexin 李泽欣Ракету запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань — через шесть минут после старта первая ступень вернулась и приземлилась на платформу в море, пишет Xinhua. Вторая ступень вывела на орбиту «полезную нагрузку».Как отмечает издание, это первое для Китая контролируемое возвращение ступени на водную платформу — до этого в феврале 2026 года ракета успешно приводнилась прямо в море.Китайские инженеры применили морскую систему улавливания: на нижней части ступени установлены крюки, которые при зависании над платформой цепляются за натянутые троссы и растяжки.Long March 10B разработал Китайский исследовательский институт ракетной техники. Её диаметр — 5 м, длина — 63 м, стартовая масса — 760 т. В качестве топлива на первой ступени используют жидкий кислород и керосин, на второй — жидкий кислород и метан. Грузоподъёмность — 16 т.#новости #китай