Фермеры во Франции стареют, а молодое поколение заниматься «рабским трудом» без выходных не спешит. Издание The NYT рассказало, как частные предприниматели хотят доказать, что фермерство — это прибыльный бизнес.

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32-летний инженер-робототехник из NeoFarm Антуан Маше The New York Times

Франция — главный зерновой регион Евросоюза, и на её долю приходится 20% всего сельскохозяйственного производства ЕС, пишет The New York Times. Однако половине местных фермеров давно за 50, поэтому в ближайшее десятилетие многие из них уйдут на пенсию и оставят около 160 тысяч ферм на произвол судьбы.

Более 18% молодежи во Франции безработные, но занимать 70 тысяч рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли они не спешат — даже если их семьи всю жизнь занимались фермерством. Многим из них работа попросту кажется рабским трудом, пишет издание. И хотя сельхозсектор Франции ежегодно получает по $10,4 млрд субсидий от ЕС, почти 25% местных фермеров живут за чертой бедности.

Работники устают мириться с нестабильным заработком, долгами, непредсказуемыми условиями, одиночеством и изнурительным физическим трудом. С 2007 по 2011 год Франция насчитывала 985 случаев самоубийств среди фермеров. И в 2021-м эта «эпидемия», по словам The NYT, не закончилась.

В отличие от США, где агросектор давно переживает цифровую революцию и повсеместно открывает высокотехнологичные гидропонные фермы, Франция заметно отстаёт, пишет издание. Всё это отчасти потому, что индустрия в стране строго регулируется правительством, а оно направляет субсидии не на повышение производительности ферм, а на масштабирование.

Как Франция вовлекает молодёжь в сельхозотрасль

Чтобы предотвратить «кадровый» кризис, местные предприниматели запускают образовательные и производственные проекты. Один из них Hectar — стартап-кампус площадью 607 гектаров недалеко от Парижа. Там:

Программисты работают над роботами для сборки урожая и «бигдата»-системами.

Будущие фермеры учатся превращать сельское хозяйство в прибыльный и экологически устойчивый бизнес, а также привлекать инвесторов.

Владельцы виноградников и ферм могут получить поддержку акселератора.

Коровы на «школьных» полях носят специальные ошейники, которые отслеживают их состояние здоровья. А сараи переоборудованы в стеклянные офисы — с ноутбуками и кофемашинами.

На традиционных фермах большинство студентов Hectar никогда не бывали, и опыт у них был совершенно разный: кто-то готовил сидр, а кто-то работал продюсером. Но все они хотели помочь нуждающемуся в них бизнесу: научиться вести хозяйство эффективнее, дешевле и разумнее. Об этом изданию рассказал сооснователь школы, миллиардер-технолог Ксавье Ньель.

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«Но чтобы преобразить агросектор, нужно сперва придать ему манящий облик», — говорит Ньель. С ним согласен и президент страны Эммануэль Макрон: он сам призывал «осовременить» отрасль, развивать агротех и подумать об экологии. Правда, для этого нужна целая социальная революция, считает его бывшая советница по сельскому хозяйству и соосновательница Hectar Одри Буроло.

Молодежь не отзовётся, если ей придётся работать по 24 часа в сутки семь дней в неделю. Одри Буроло соосновательница Hectar

Поэтому Hectar и обучает прежде всего ведению бизнеса — чтобы студенты могли получать достаточно прибыли и не работать на выходных. Ежегодно школа планирует принимать 2000 учеников из городских и сельских районов, в том числе из неблагополучных слоев населения. Она не берёт денег за обучение и практику, но и государственного диплома не выдаёт, поскольку полностью зависит от частных и корпоративных инвесторов.

Диплом всё равно нужен — чтобы вести во Франции фермерскую деятельность и получать поддержку от государства. Но зато выпускники Hectar, считает Ньель, будут более предприимчивыми и креативными, чем студенты традиционных вузов. И именно они, по его словам, смогут преобразовать экономику страны.

Морковь на ферме NeoFarm собирают роботы The New York Times

Вклад технологически подкованной молодёжи уже становится заметней, пишет издание: в стране появляется всё больше частных ферм. Крупные предприятия с помощью технологий повышают урожайность и сокращают затраты, а молодые фермеры учатся:

Повышать производительность, работая при этом за меньшее время.

Выращивать экологически чистые продукты.

Получать максимум от небольших участков земли.

Одна из таких ферм — овощная NeoFarm площадью 0,8 гектаров, в получасе от Hectar: там молодые программисты работают над роботами, которые высаживают семена, поливают грядки и собирают морковь. «Благодаря робототехнике фермерство становится увлекательным», — отмечает 25-летний работник NeoFarm Нельсон Сингуи.

NeoFarm предлагает сотрудникам размеренный рабочий график, работу с новейшими технологиями и возможность развиваться.

Горожане, отмечает издание, теперь всё чаще переезжают в сельские районы, надеясь попробовать себя в устойчивом сельском хозяйстве и помочь стране сократить выбросы углекислого газа (20% приходится именно на агросектор). Общественность даже дала активной молодёжи прозвище — неокрестьяне.

«Однако не все неокрестьяне знают, как обеспечить жизнеспособность бизнеса. Именно поэтому появляются организации вроде NeoFarm и Hectar. Их цель — удержать новичков, помочь им встать на ноги и не зависеть от государственных субсидий. Те только препятствуют инновациям», — говорит сооснователь NeoFarm Оливье Ле Бленво.

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«Государство и так хорошо справляется — ему просто не хватает денег»

Идеалистическое видение, впрочем, убедило не всех. Глава Союза молодых фермеров региона Иль-де-Франс по имени Амандин Мюре Беген считает, что сельское хозяйство во Франции уже давно поддерживает принципы устойчивого развития — «просто об этом не знает общественность».

Союз фермеров также полагает, что государственные сельскохозяйственные школы обучают и управлению, и технологиям, и при этом нуждаются в финансировании. Но инвестиции тем временем уходят частникам вроде Hectar.

Легко говорить, что индустрии просто не хватает технологий, когда сам в ней не работаешь. Одних только роботов и современного образования может быть недостаточно, чтобы улучшить качество жизни. Привлечь молодёжь получится, только если потребители признают и оценят по достоинству тот тяжелый труд, которым занимаются фермеры. Амандин Мюре Беген глава Союза молодых фермеров региона Иль-де-Франс

Со скепсисом отнеслись к материалу The NYT и комментаторы. По словам многих, сельское хозяйство — это круглосуточное обязательство, поскольку животным и растениям нужен постоянный уход. «У фермеров нет перерывов, не говоря уже о целых выходных. Работаем и в дождь, и в ночь, если придётся», — написали они.

Однако те, кто занимается в Hectar, отмечают: школа предлагает то, чего нет в других учреждениях. Например, 31-летняя Эстер Эрмуэ из семьи виноградарей. Они вместе с братом и сестрой чуть было не бросили виноградник, за которым когда-то следили их родители: боялись, что тяготы его содержания того не стоят.

Дети их соседей уже не раз отдавали предпочтение более лёгкой работе, ради которой не приходилось бы вставать на рассвете.

Но учёба в Hectar, как говорит сама Эрмуэ, вселила в неё веру в то, что виноградник может приносить деньги, не усложняя привычный ей устой жизни. В школе француженке рассказали:

Какие бывают бизнес-подходы и углеродные кредиты для фермеров.

Как максимизировать прибыль и ухаживать за почвой, чтобы меньше вредить природе.



Как работать меньше, но эффективнее, и какие технологии помогают обнаружить «заболевшие» виноградные лозы.

«Если мы с братом и сестрой и будем заниматься фермерством, то не в ущерб нормальной жизни. Мы хотим определить новую экономическую модель и выйти на прибыль без вреда экологии», — говорит Эрмуэ.