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Артур Томилко
Будущее

Американский стартап Reflect Orbital получил разрешение на тестовый запуск «спутника-зеркала» Eärendil‑1, который позволяет отражать солнечный свет на Землю в ночное время

Компания планирует использовать тысячи таких аппаратов для нужд солнечной энергетики и сельского хозяйства. Но эксперты предупреждают, что технология может негативно повлиять на природу и усложнит астрономические наблюдения.

Соучредитель и генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак рядом со спутником Eärendil‑1
Соучредитель и генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак рядом со спутником Eärendil‑1
  • Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала разрешение на запуск экспериментального спутника Eärendil‑1, разработанного калифорнийским стартапом Reflect Orbital, пишет Space.com. Запуск запланирован на конец 2026 года.
  • После выхода на орбиту аппарат должен развернуть отражающую поверхность размером 18 на 18 метров. С её помощью спутник сможет отражать солнечный свет на выбранный участок Земли в ночное время.
  • По словам компании, устройство будет обеспечивать излучение, «равное свету от полной луны», на площадь до 24 тысяч м². Свет будет отражаться на конкретный участок Земли в течение примерно пяти минут, «пока аппарат не выйдет из зоны действия».
  • Но в случае успешных испытаний компания планирует вывести на орбиту ещё 36 спутников в 2027 году. К 2030 году их число могут довести до 5000, а к 2035 — до 50 тысяч.
  • В перспективе скоординированная работа разных спутников позволит обеспечивать «эквивалент дневного света» на нужном участке Земли на протяжении «часов».
Американский стартап Reflect Orbital получил разрешение на тестовый запуск «спутника-зеркала» Eärendil‑1, который позволяет отражать солнечный свет на Землю в ночное время
  • В Reflect Orbital говорят, что планируют предоставлять технологию «по запросу». По словам стартапа, услуга может быть востребована в солнечной энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, благоустройстве и других сферах,
  • Однако некоторые учёные и эксперты критикуют проект. Они отмечают, что мощное излучение в ночное время может негативно сказаться на природе, которая зависит от естественных световых циклов. В одной из европейских обсерваторий также заявили, что технология может создать помехи для астрономических наблюдений.
  • В Reflect Orbital утверждают, что предпринимают меры предосторожности, которые позволят избежать негативных последствий. Зеркала проектируются так, чтобы свет отражался исключительно в пределах заданного участка и его можно было быстро «выключить».

#редакция #reflectorbital

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