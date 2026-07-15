Американский стартап Reflect Orbital получил разрешение на тестовый запуск «спутника-зеркала» Eärendil‑1, который позволяет отражать солнечный свет на Землю в ночное время

Компания планирует использовать тысячи таких аппаратов для нужд солнечной энергетики и сельского хозяйства. Но эксперты предупреждают, что технология может негативно повлиять на природу и усложнит астрономические наблюдения.Соучредитель и генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак рядом со спутником Eärendil‑1Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала разрешение на запуск экспериментального спутника Eärendil‑1, разработанного калифорнийским стартапом Reflect Orbital, пишет Space.com. Запуск запланирован на конец 2026 года.После выхода на орбиту аппарат должен развернуть отражающую поверхность размером 18 на 18 метров. С её помощью спутник сможет отражать солнечный свет на выбранный участок Земли в ночное время.По словам компании, устройство будет обеспечивать излучение, «равное свету от полной луны», на площадь до 24 тысяч м². Свет будет отражаться на конкретный участок Земли в течение примерно пяти минут, «пока аппарат не выйдет из зоны действия».Но в случае успешных испытаний компания планирует вывести на орбиту ещё 36 спутников в 2027 году. К 2030 году их число могут довести до 5000, а к 2035 — до 50 тысяч.В перспективе скоординированная работа разных спутников позволит обеспечивать «эквивалент дневного света» на нужном участке Земли на протяжении «часов».В Reflect Orbital говорят, что планируют предоставлять технологию «по запросу». По словам стартапа, услуга может быть востребована в солнечной энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, благоустройстве и других сферах,Однако некоторые учёные и эксперты критикуют проект. Они отмечают, что мощное излучение в ночное время может негативно сказаться на природе, которая зависит от естественных световых циклов. В одной из европейских обсерваторий также заявили, что технология может создать помехи для астрономических наблюдений.В Reflect Orbital утверждают, что предпринимают меры предосторожности, которые позволят избежать негативных последствий. Зеркала проектируются так, чтобы свет отражался исключительно в пределах заданного участка и его можно было быстро «выключить».#редакция #reflectorbital