Индия впервые отправила в орбитальный полёт ракету частной разработки

И стала третьей страной после США и Китая, в которой частная компания смогла провести успешный орбитальный запуск. Источник видео: Skyroot AerospaceЗапуск Vikram-1 от компании Skyroot Aerospace состоялся 18 июля 2026 года в 9:35 мск с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.Vikram-1 — четырёхступенчатая ракета-носитель высотой около 22 м (примерно как семиэтажный дом). Она рассчитана на вывод до 350 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первые три ступени работают на твёрдом топливе. У разгонного же блока жидкостный двигатель, напечатанный на 3D-принтере. Назвали её в честь физика и астронома Викрама Амбалала Сарабхая, «отца» индийской космической программы.Через 15 минут после старта Vikram-1 успешно вывела полезную нагрузку на орбиту высотой около 450 км. Среди грузов: демонстрационные спутники, робоманипулятор для уборки космического мусора, камера, две «символические» вещи — лотос из синтетических алмазов и маленькая золотая ракета с микроскульптурами трёх индийских учёных.Другие цели миссии Aagman («Прибытие») — проверить двигатели, авионику, системы телеметрии, навигации и управления.Skyroot Aerospace назвала испытательный полёт «огромным успехом» и поделилась планами провести в 2026 году ещё один, а уже в 2027 году приступить к коммерческим запускам. По словам компании, завод в Хайдарабаде может строить по одной ракете в месяц.Источник фото: @KTRBRSЛотос. Источник фото: Skyroot AerospaceSkyroot Aerospace основали в 2018 году бывшие инженеры Индийской организации космических исследований (ISRO, национальное агентство) Паван Кумар Чандана и Нага Бхарат Дака. До неё только ISRO проводила орбитальные запуски.В 2022 году она осуществила первый в стране запуск частной суборбитальной ракеты, Vikram-S. В 2026 году стала первым «единорогом» в индийской космической отрасли.Skyroot Aerospace рассуждает о своём бизнесе как о космическом такси: компании смогут «заказать» ракету, чтобы доставить на ней спутник или долететь до космической станции, вместо того чтобы ждать очереди на запуск более крупных ракет вместе с другими заказчиками. Для сравнения: заявленная грузоподъёмность Falcon 9 от SpaceX достигает 22,8 т.Источник фото: @KTRBRSБхарат Дака и Кумар Чандана. Источник фото: ReutersИндия разрешила частные инвестиции в космический сектор в 2020 году. С тех пор в стране появилось более 400 отраслевых стартапов.На июль 2026 года она занимает около 2% мирового космического рынка. К 2030-му рассчитывает увеличить долю до 10%.#новости