Британский разработчик человекоподобных роботов Humanoid Артема Соколова привлёк $152 млн при оценке $1,35 млрд

И стал «единорогом».Источник здесь и далее: Humanoid Humanoid рассказал о закрытии раунда A при оценке $1,35 млрд после инвестиций. Среди инвесторов — венчурная Prime Movers Lab, Schaeffler, Bosch, Fubon Financial Holding Venture Capital и Aglaé Ventures. Всего компания сообщила, что привлекла $270 млн.Инвестиции позволят ускорить внедрение коммерческих решений и расширение бизнеса, отметили в Humanoid. Компания сфокусируется на разработке платформы следующего поколения, долгосрочных коммерческих партнёрствах, старте массового производства роботов на колёсной базе и разработке ПО, в том числе ИИ-платформы KinetIQ.Humanoid в 2024 году основал Артем Соколов в Великобритании. Компания разрабатывает человекоподобных роботов для предприятий. В команде — более 250 сотрудников. Офисы есть в Лондоне, Бостоне, Ванкувере и Сан-Диего.По словам компании, у неё есть партнёрские соглашения с SAP, Nvidia, Bosch и Siemens. Бета-версии роботов планируют начать внедрять в четвёртом квартале 2026 года. Bosch будет контрактным производственным партнёром и поделится экспертизой, привели в пресс-релизе слова техдиректора Bosch Матиаса Пиллина.#новости