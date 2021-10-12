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Будущее
Маша Цепелева

Космическая компания Стива Возняка Privateer Space займётся поиском мусора на орбите Статьи редакции

Запуск первого спутника назначен на февраль 2022 года.

  • Privateer Space будет запускать спутники, чтобы создать карту орбиты для поиска космического мусора. Об этом рассказал один из основателей Алекс Филдинг в интервью TechCrunch.
  • Компания отправит первый спутник «Поно-1» 11 февраля 2022 года. Он будет оснащен 42 датчиками, из которых 12 — камеры. Корпус спутника напечатают на 3D-принтере из углеродного волокна жесткостью, как у титана.
  • Через четыре месяца «Поно-1» выведут с орбиты. Компания планирует запустить «Поно-2» в конце апреля. Privateer Space выбрала партнёра для запуска и получила разрешения.
  • Privateer Space также заключила соглашение со стартапом Astroscale, который разработал спутник для уничтожения космического мусора.
  • Стив Возняк и учредитель Ripcord Алекс Филдинг впервые рассказали о Privateer Space в сентябре 2021 года. В минутной презентации было сказано, что компания сделает «космос безопасным и доступным для всего человечества».
  • Это второй совместный проект Филдинга и Возняка. В начале 2000-х они создали Wheels of Zeus, которая производила оборудование для определения геолокации объектов.

#новость #стиввозняк #privateerspace

852 просмотров
22 22 комментария
6
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22 комментария
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Fred Han

Пусть в России поищут

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–2
Mike K

космический мусор? зачем сюда Россию приплетать?

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1
Fred Han

Потому что я живу в России

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0
Mike K

сори, зря быканул. логика на высоте

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5
Илья Попов

По такой логике получается - если Серёга родился в гараже то он автобус.

Ответить
6
Fred Han

А как вам логика что Космос - наш!?

Жду ваш ответ, Илья Лесной

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–1
Иван Шеметов

что ты вообще несёшь ?

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

А как вам логика что Космос - наш!?

Отличная логика. Если не забыли – мы первые, кто покорил космос.

Ответить
0
Дмитрий Комиссаров

Лол. Ну так то космос и Россия реально не пересекаются 😆

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0
Huldra

Походу американцы множат мусор на орбите, своими спутниками.
Но скорее всего, как и все у америкосов, это какой то военный проект.
Минусуйте быстрее.

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–8
Илья Шишкунов

Ты главное свои военные объекты вовремя до помойки выноси

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5
Huldra

Вы даже тут умудряетесь гадить, представляю что в реале у вас твориться.

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–2
Значимый самолет

Но скорее всего, как и все у америкосов, это какой то военный проект.

Ну дык и молодцы! Работают, семимильными шагами космос развивают, в отличие от некоторых.

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1
Mike Ross

На земле столько Мусора-перерабатывай не хочу ..

Ответить
0
Dima Kalinov

Только сегодня на почту пришёл отчёт от Space Capital по Q3 “21 касаемо ситуации в spacetech, но если говорить про мусор…
Радиус планеты Земля 6371 км, из чего вычисляем площадь равную 510 072 000 км², если взять ближний космос, то его площадь на орбите того же МКС получится 575 831 298 км², если на геостационарной орбите в 50 000 км, то площадь составит вообще запредельные цифры, тогда как общий вес мусора в космосе оценивается в 6300 тонн.
Это как если бы в во всем тихом океане плавало бы всего пару тысяч тонн мусора, т.е. 1 кг мусора на 89 км², считай стерильность.
Скорость движения обломков не имеет большого значения, так как новые запуски идут в попутном направлении.
Проблему мусора в космосе специально преувеличивают, чтобы в перспективе попытаться взять рынок космических пусков под контроль правильных людей. ред.

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0
Игорь Субботин

Вы действительно не осознаëте разницу между последствиями столкновения космического мусора с космическими аппаратами и столкновения мусора в океане с лайнером или сухогрузом, например?

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0
Zumonn

Да тут у многих проблемы с физикой просто))

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0
Zumonn

Дружище, бери выше - рассчитай обьем пространства, че нам эти площади твои, мусор он ведь не в плоскости летает, а во всем обьеме техносферы ред.

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0
Vlad Granin

Пардон а прибыль как или это социальный проект ?

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0
Шизоидная обезьяна

Будут ждать когда какой нибудь Блуе Ориджин вляпается в кусок летающего космического говна и последние сами придут.

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0
Игорь Субботин

Скорей всего крупные игроки будут рады платить, чтобы снизить аварийность.

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0
Чтормит

Простите

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–1
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