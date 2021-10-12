Космическая компания Стива Возняка Privateer Space займётся поиском мусора на орбите Статьи редакции
Запуск первого спутника назначен на февраль 2022 года.
- Privateer Space будет запускать спутники, чтобы создать карту орбиты для поиска космического мусора. Об этом рассказал один из основателей Алекс Филдинг в интервью TechCrunch.
- Компания отправит первый спутник «Поно-1» 11 февраля 2022 года. Он будет оснащен 42 датчиками, из которых 12 — камеры. Корпус спутника напечатают на 3D-принтере из углеродного волокна жесткостью, как у титана.
- Через четыре месяца «Поно-1» выведут с орбиты. Компания планирует запустить «Поно-2» в конце апреля. Privateer Space выбрала партнёра для запуска и получила разрешения.
- Privateer Space также заключила соглашение со стартапом Astroscale, который разработал спутник для уничтожения космического мусора.
- Стив Возняк и учредитель Ripcord Алекс Филдинг впервые рассказали о Privateer Space в сентябре 2021 года. В минутной презентации было сказано, что компания сделает «космос безопасным и доступным для всего человечества».
- Это второй совместный проект Филдинга и Возняка. В начале 2000-х они создали Wheels of Zeus, которая производила оборудование для определения геолокации объектов.
Только сегодня на почту пришёл отчёт от Space Capital по Q3 “21 касаемо ситуации в spacetech, но если говорить про мусор…
Радиус планеты Земля 6371 км, из чего вычисляем площадь равную 510 072 000 км², если взять ближний космос, то его площадь на орбите того же МКС получится 575 831 298 км², если на геостационарной орбите в 50 000 км, то площадь составит вообще запредельные цифры, тогда как общий вес мусора в космосе оценивается в 6300 тонн.
Это как если бы в во всем тихом океане плавало бы всего пару тысяч тонн мусора, т.е. 1 кг мусора на 89 км², считай стерильность.
Скорость движения обломков не имеет большого значения, так как новые запуски идут в попутном направлении.
Проблему мусора в космосе специально преувеличивают, чтобы в перспективе попытаться взять рынок космических пусков под контроль правильных людей. ред.
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