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Будущее
Евгения Евсеева

Blue Origin отправила в космос туристов во второй раз — в экипаж вошёл капитан Кирк из «Звёздного пути» Статьи редакции

Он стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

21 21 комментарий
1062 просмотров

Кроме 90-летнего Ульяма Шетнера в состав экипажа из четырёх человек также вошли вице-президент компании Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Бошуизен и предприниматель Глен де Врис.

Корабль поднялся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса. В невесомости экипаж провёл около четырёх минут, а после вернулись на Землю.

  • Первый полёт New Shepard состоялся в июле — тогда в нём приняли участие глава Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Два других участника миссии — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым астронавтами в истории.

  • Впервые об участии Шетнера рассказало издание TMZ со ссылкой на источники. Он стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. В октябре Blue Origin подтвердила его участие в полёте.

#новость #blueorigin

21 21 комментарий
5
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Макс Смирнов

Инвесторы Virgin Galactic

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7
Denis Odinets

на секунду подумал что на фото Джереми Кларксон)))

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2
Dmitry Yashin

Он бы очканул))

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0
Михаил Б

Если человек фанат Стартрека и у него есть ракета, конечно же он будет мечтать отправить в космос Спока. Всем плевать на Кирка. Эх, каких то 6 лет не дождался Леонард Нимой (((

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2
Сильвестр Иванов

Отпустите дедушку

Ответить
2
Фиктивный Аккаунт

Кажется, что всем уже надоело.

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1
Zoir I

надоело тем у кого нет денег на билет.

Ответить
1
Фиктивный Аккаунт

Смотреть надоело, скучно. Посмотрите сколько просмотров наберёт видео в сравнении с первым.

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1
Dmitry Yashin

А в чём вообще прикол таких полётов на сто километров на несколько минут?

Ответить
0
Covid 19

Туристы будут иметь возможность говорить - Я летала в космос!
и выкладывать гламурные фоточки в свой бложек в инсте, всем на зависть.

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3
Dmitry Yashin

Ну вот только если ради понтов, да.

Ответить
0
Zoir I

когда ты уже попутешествовал по всему миру, почему бы не полететь подальше и рвануть в космос
даже если на условную точку ред.

Ответить
1
Dmitry Yashin

Но для чего?

Ответить
0
Руслан Газизов

а для чего ездить на море? в горы? в другую страну? – чтобы узнать что-то новое для себя. В данном случае – почувствовать невесомость, например

Ответить
0
Evgeny Afanasev

В том, что Аэрофлот тебя туда не отправит
А может и отправит, Но это уже совсем другая история

Ответить
–1
Black Jack

К чему возня с престарелыми актерами?

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1
Дмитрий Кузнецов

Че там по Роскосмосу? (сверхдержава приплетена).

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0
Dmitry Yashin

Роскосмос фильм на МКС с проф. актёрами снимает, так что тушим пердаки американцев.

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1
Дмитрий Кузнецов

Спс, наконец-то утерли нос этим янки. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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0
Фагиз Мавлютов

Роскосмос на МКС отправил режиссера и актрису и снимает первый фильм в космосе.

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0
Evgeniy Zorin

- Заправлены в планшеты космические карты..
- Дед, ты чего там напеваешь?
- Да песню из молодости вспомнил.
- Правильно надо: загружены в планшеты.. а вообще-то какие планшеты, в твоей молодости и цветных теликов-то не было.

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0
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