Blue Origin отправила в космос туристов во второй раз — в экипаж вошёл капитан Кирк из «Звёздного пути» Статьи редакции
Он стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.
Кроме 90-летнего Ульяма Шетнера в состав экипажа из четырёх человек также вошли вице-президент компании Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Бошуизен и предприниматель Глен де Врис.
Корабль поднялся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса. В невесомости экипаж провёл около четырёх минут, а после вернулись на Землю.
Первый полёт New Shepard состоялся в июле — тогда в нём приняли участие глава Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Два других участника миссии — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым астронавтами в истории.
Впервые об участии Шетнера рассказало издание TMZ со ссылкой на источники. Он стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. В октябре Blue Origin подтвердила его участие в полёте.
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