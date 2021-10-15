Virgin Galactic перенесла начало полётов туристов в космос на конец 2022 года — акции компании упали на 14% Статьи редакции
Во время испытаний компания обнаружила возможные проблемы с прочностью материалов корабля.
- В октябре 2021 года компания начнёт модернизацию космических кораблей и самолётов-носителей, сообщает CNBC. Недавнее испытание показало возможные недостатки в прочности некоторых материалов корабля. Процесс займёт 8-9 месяцев и завершится летом 2022 года.
- Virgin Galactic планирует ещё как минимум три полёта — тестовые Unity 23, Unity 24 и туристический Unity 25. Конкретные даты компания пока не называет. Акции Virgin Galactic упали на 14% после закрытия торгов.
- 11 июля 2021 года Virgin Galactic отправила в суборбитальный полёт космолёт с экипажем на борту. В него входил основатель компании Ричард Брэнсон. После этого Илон Маск забронировал билет на космолёт Virgin Galactic. В августе компания возобновила продажу билетов для всех, но в два раза дороже — за $450 тысяч.
1 сентября Федеральное управление гражданской авиации запретило полёты компании на время расследования — во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории. 30 сентября управление отменило запрет.
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