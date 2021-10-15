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Будущее
Маша Цепелева

Virgin Galactic перенесла начало полётов туристов в космос на конец 2022 года — акции компании упали на 14% Статьи редакции

Во время испытаний компания обнаружила возможные проблемы с прочностью материалов корабля.

  • В октябре 2021 года компания начнёт модернизацию космических кораблей и самолётов-носителей, сообщает CNBC. Недавнее испытание показало возможные недостатки в прочности некоторых материалов корабля. Процесс займёт 8-9 месяцев и завершится летом 2022 года.
  • Virgin Galactic планирует ещё как минимум три полёта — тестовые Unity 23, Unity 24 и туристический Unity 25. Конкретные даты компания пока не называет. Акции Virgin Galactic упали на 14% после закрытия торгов.
  • 11 июля 2021 года Virgin Galactic отправила в суборбитальный полёт космолёт с экипажем на борту. В него входил основатель компании Ричард Брэнсон. После этого Илон Маск забронировал билет на космолёт Virgin Galactic. В августе компания возобновила продажу билетов для всех, но в два раза дороже — за $450 тысяч.

  • 1 сентября Федеральное управление гражданской авиации запретило полёты компании на время расследования — во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории. 30 сентября управление отменило запрет.

Котировки Virgin Galactic 14-15 октября Нью-Йоркская биржа

#новость #virgingalactic

812 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Сергей Милосердов

Дед снова всех переиграл

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3
Виноватый украинец
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2
Eugeneer

Опять высаживают из акций. На этот раз очень надолго. На американской сессии наверное еще рухнет минимум на столько же.

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1
Avdotii Pedishnii

или наоборот вверх пойдет. если ты не директор биржи и не Брэнсон,тебе это знать неоткуда)))

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1
Eugeneer

Там ГЭП не закрытый на 13.

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–2
Aziz Temurkhan

Паник сейл✅

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0
Avdotii Pedishnii

отец, это не паник сейл, это манипуляция от имени биржи..

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1
BearStrikesBack

Вангую выходные будут полны хрюш из Тиньков Инвестиции.

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0
Люц Шнайдер

Там в Пульсе уже началось

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0
Aziz Temurkhan

Надеюсь, не на маржиналке сидишь)

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0
Люц Шнайдер

Это не моё. Я уже отлетел по маржинколу в прошлое падение.

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0
Superposition
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0
Nikita Gusev

Надо бы добрать

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Станислав Романов

Казиношка Брэнсона

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X5Tech
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Чем оно отличается от конкурентов.

Пример блюда из подборки «Полезные школьные завтраки», опубликованной к 1 сентября.
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6
Будущее
Маша Цепелева
Virgin Galactic перенесла начало полётов туристов в космос на конец 2022 года — акции компании упали на 14% Статьи редакции

Во время испытаний компания обнаружила возможные проблемы с прочностью материалов корабля.

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