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Будущее
Евгения Евсеева

«Сбер» научил свой ИИ-сервис определять возможные признаки рака на ранних стадиях по снимкам лёгких Статьи редакции

Это может помочь врачам при диагностике заболевания.

  • Входящая в экосистему «Сбера» «СберМедИИ» улучшила ИИ-сервис для анализа снимков «КТ Лёгких», рассказали vc.ru в компании.
  • Искусственный интеллект может находить в лёгких минимальные узелковые новообразования. Если размер хотя бы одного будет больше 4 мм, ИИ выделит все обнаруженные новообразования.
  • Это поможет врачам обратить внимание на потенциально опасные участки при анализе снимков и принять решение о дальнейших действиях, считают в «Сбере».
  • Алгоритм обучили на открытых данных из медицинских источников — всего использовали около 12 тысяч снимков. Сейчас систему тестируют в одном из онкологических диспансеров.
  • «КТ Лёгких» используют в 30 клиниках в 19 регионах России для диагностики вирусной пневмонии — в том числе и Covid-19. ИИ отмечает места поражения лёгких и определяет процент поражённых тканей.

#новость #сбер

1298 просмотров
22 22 комментария
11
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Kristina Samoilova

То есть получить кредит в Сбере теперь станет сложнее

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13
Борис Фёдоров

Скорее предложат кредит на лечение

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1
KINCH

Под залог почек

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2
Sergei Timofeyev

Вообще после того, как врачебная тайна пойдёт по бигдате, то в скоринг (а он закрыт от аудита и прочего) будут попадать и эти данные. Вообще это кладезь для манипуляций.

Ответить
1
KINCH

это кладезь для манипуляций.

Заплатите кредит или расскажем вашим контактам про ваш геморрой? 😂

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Смешнее будет: реклама попадаться для лечения того или иного. :)

Ответить
1
Victor Danikin

Еще смешнее будет выглядеть холодный обзвон по этой базе!
-"Здравствуйте, мы знаем что вы больны. Но мы вам поможем, продиктуйте CVV код!")

Ответить
0
Sergei Timofeyev

И такое будет.

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0
Степан Фадеев

При наличии снимка легких-нет

Ответить
0
Sergei Timofeyev

А можно я покажу кое-что ниже? Дадут? )

Ответить
0
Надежда Токарева

Неожиданно читать подобные посты про сбер, но инициатива хорошая
Ведь на ранних стадиях рак не так страшен. Это плюс в копилочку сбера

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12
BearStrikesBack

Этим решениям уже 5+ лет. Каждый год одно и то же. Проблема при этом, к сожалению, остается - цена ошибки. Что врач сам будет смотреть, что будет смотреть с подсказкой сетки - нужно отвлекать ресурсы врача.

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2
Надежда Токарева

это хотя бы акцентирует внимание людей на проблеме. О риске важно помнить всегда

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2
BearStrikesBack

ШТО? Как часто вы делаете МРТ? Какое внимание? В современной РФ система диспансеризации и предупреждения заболеваний развалена до уровня руин.

Ответить
5
Кирилл Панин

Пока не припечет- никуда не пойдут.
А ведь эта услуга наверняка будет стоить не малых денег
Ипохондриков хоть и хватает, но не каждый из них готов отдавать за свои страхи деньги на обследование

Ответить
2
Tatyana Chibisova

Итог новости - " в 30 клиниках, в 19 регионах"
А почему бы не в каждой больнице или хотя бы на уровне ЦРБ и крупнее?
Наверное дорого(

Ответить
2
Айдар Каримов

Для владельцев премиальных карт вполне достаточно.
Для остальных- при каждой больнице есть церковная лавка.
К сожалению так(

Ответить
1
Али Профи

Моя сестра устроилась (пыталась) в Сбер, посадили на телефон и 8 часов ей нужно было в телефон говорить одну и ту же фразу всем людям.

Когда я это узнал, что понял: ВОТ ОН ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Сбера - куча девочек без интеллекта собранные в некие кластера....

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0
Alex Poneer

Сначало перемеименуем в сбер , до этого велась очень грандиозная системная работа , кто тайкой Греф, ковид для чего это , сбер везде , а мы в колонии , развитию нет, да рабству

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0

Комментарий удален

Mikhail Grozovski

Элизабет Холмс уже призвали в комментах? Она анализ крови по снимкам делала.

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0
John Rickman

По каким снимкам? Иногда лучше молчать, если не в теме.

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0
Aleksandr Tsvetkov

Сбер что только не придумывает. Больше одного раза раза и рекламной статейки или сообщения ничего больше не слышно, а если слышно то получается сбермегамаркет.

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0
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