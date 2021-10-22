«Сбер» научил свой ИИ-сервис определять возможные признаки рака на ранних стадиях по снимкам лёгких Статьи редакции
Это может помочь врачам при диагностике заболевания.
- Входящая в экосистему «Сбера» «СберМедИИ» улучшила ИИ-сервис для анализа снимков «КТ Лёгких», рассказали vc.ru в компании.
- Искусственный интеллект может находить в лёгких минимальные узелковые новообразования. Если размер хотя бы одного будет больше 4 мм, ИИ выделит все обнаруженные новообразования.
- Это поможет врачам обратить внимание на потенциально опасные участки при анализе снимков и принять решение о дальнейших действиях, считают в «Сбере».
- Алгоритм обучили на открытых данных из медицинских источников — всего использовали около 12 тысяч снимков. Сейчас систему тестируют в одном из онкологических диспансеров.
- «КТ Лёгких» используют в 30 клиниках в 19 регионах России для диагностики вирусной пневмонии — в том числе и Covid-19. ИИ отмечает места поражения лёгких и определяет процент поражённых тканей.
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