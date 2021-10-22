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Будущее
Nazigul Jusupova

Илон Маск заявил, что Starship будет готова к орбитальному запуску в ноябре Статьи редакции

Компания должна получить разрешение регулятора.

  • Ракета Starship ещё находится в разработке на юго-востоке Техаса, но у неё готова стартовая башня, установлены вакуумные двигатели Raptor, которые будут заводить корабль в космосе, пишет TechCrunch.
  • Чтобы получить разрешение на полёты, SpaceX должна показать, что обеспечила все меры безопасности, чтобы вероятность того, что что-то пойдет не так во время запуска, была минимальной.
Elon Musk @elonmusk
@SpacePadreIsle If all goes well, Starship will be ready for its first orbital launch attempt next month, pending regulatory approval
Если все будет хорошо, то Starship будет готов к первому орбитальному запуску в следующем месяце после получения одобрения регулирующих органов.
  • В августе SpaceX соединила две части прототипа: космический корабль Starship и его супертяжёлый ускоритель c 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor. Это самая высокая собранная ракета в истории — около 120 метров.
Starship SpaceX

#новости #starship

687 просмотров
17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Sergei Timofeyev

Взять бы машину времени, привезти бы сюда Гагарина и Королёва... За этих людей испытываю гордость. За менеджера Маска, который сам очень хорошо разбирается в теме, тоже. Но как посмотришь на наше первое лицо космоса...

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9
Pavel Ivanov

Но как посмотришь на наше первое лицо космоса...

Не можешь смотреть на первое – смотри на второе, делов-то:

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2
greg chudnoff

не туда смотришь

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3
Школьный фитиль

Это читерство!

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0
Длинный кавалер

Великие!

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1
Denis Bystruev

Мечты у Королёва и Маска похожие — и тот, и другой хотели на Марс.

И обоим пришлось идти долгим путём.

Королёву, пожалуй, было труднее. Не каждому бывшему зеку выпадала возможность всего через 3 года после освобождения из ИТЛ, в апреле 1947, лично убедить Сталина, Молотова и Берию в необходимости разработки БРДД.

Маску полегче (он сам говорит, что стоит на плечах титанов), но и ему непросто — запускать и реализовывать кучу побочных безумных идей, чтобы постепенно приближаться к своей цели.

Королёв умер рано, до главной своей мечты не дожил. Будем надеется, что хотя бы у Маска это получится.

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0
Sergei Timofeyev

Вот слушаешь Маска и он говорит, заражает идеей, причём сам шарит хорошо, ищет лучшее. То есть он живёт этой идеей. Слушаешь Рогозина... блеать! Не упёрлось ему всё, но выслужиться надо. ред.

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2
Pavel Ivanov

Я только одно не могу понять: зачем?

Зачем смотришь Рогозина? )) Тебя к первому каналу скотчем что ли примотали?

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0
KINCH

Взять бы машину времени, привезти бы сюда Гагарина и Королёва...

Таксистом что ли поработать хотите? Вот так взять и привезти? А может им это не надо? Или пофиг, в кандалы и на стартовую площадку с того света? 😂

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Таксистом во времени. :)

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1
Alexander Solokhin

Жги Маск, развороши наше болото

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3
KINCH

супертяжёлый ускоритель c 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor

У меня даже привстал

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2
greg chudnoff

сублимация по Фрейду

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0
KINCH

Илон Маск у психолога:
— Что вы видите на этой картинке с красным песком?
— Болт! Много болтов!
— И что они делают?
— Испещряют эту красную планету!

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2
Хозяин

Спасибо товарищу Маску за эксайтмент в нашей жизни.

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2
Андрей Волхонский

«Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск может стать первым триллионером благодаря его разработкам в области освоения космоса. Такой прогноз сделал аналитик финансового конгломерата Morgan Stanley Адам Джонас.

Как сказал один клиент: «говорить о космосе до Starship — все равно что говорить об интернете до Google», — отметил Джонас».

Ждем испытания!

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2
Школьный фитиль

God Speed

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0
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