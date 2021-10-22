Илон Маск заявил, что Starship будет готова к орбитальному запуску в ноябре Статьи редакции
Компания должна получить разрешение регулятора.
- Ракета Starship ещё находится в разработке на юго-востоке Техаса, но у неё готова стартовая башня, установлены вакуумные двигатели Raptor, которые будут заводить корабль в космосе, пишет TechCrunch.
- Чтобы получить разрешение на полёты, SpaceX должна показать, что обеспечила все меры безопасности, чтобы вероятность того, что что-то пойдет не так во время запуска, была минимальной.
- В августе SpaceX соединила две части прототипа: космический корабль Starship и его супертяжёлый ускоритель c 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor. Это самая высокая собранная ракета в истории — около 120 метров.
Мечты у Королёва и Маска похожие — и тот, и другой хотели на Марс.
И обоим пришлось идти долгим путём.
Королёву, пожалуй, было труднее. Не каждому бывшему зеку выпадала возможность всего через 3 года после освобождения из ИТЛ, в апреле 1947, лично убедить Сталина, Молотова и Берию в необходимости разработки БРДД.
Маску полегче (он сам говорит, что стоит на плечах титанов), но и ему непросто — запускать и реализовывать кучу побочных безумных идей, чтобы постепенно приближаться к своей цели.
Королёв умер рано, до главной своей мечты не дожил. Будем надеется, что хотя бы у Маска это получится.
«Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск может стать первым триллионером благодаря его разработкам в области освоения космоса. Такой прогноз сделал аналитик финансового конгломерата Morgan Stanley Адам Джонас.
Как сказал один клиент: «говорить о космосе до Starship — все равно что говорить об интернете до Google», — отметил Джонас».
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